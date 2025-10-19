HOYSuscripcion LR Focus

¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?
Fútbol Peruano

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y en qué canal ver el partido?

Desde el estadio IPD de La Incontrastable, Alianza Lima y Sport Huancayo se enfrentan por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Los íntimo buscan la victoria ante el Rojo Matador.

Alianza Lima se ubica en el tercer lugar, mientras que Huancayo ocupa el puesto 5 del Torneo Apertura. Foto: composición LR/Jazmin Ceras
Alianza Lima vs Sport Huancayo juegan este lunes 20 de octubre, a partir de las 1.15 p. m., por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. El partido se disputará en el estadio IPD de Huancayo, con transmisión a cargo del canal L1 Max. La cobertura minuto a minuto gratis por internet la podrás seguir en la página web de La República Deportes, con las alineaciones confirmadas y el marcador actualizado, así como los videos de goles.

Tras reencontrarse con el triunfo en la Liga 1 a costa del Sport Boys, al equipo de 'Pipo' Gorosito le toca viajar a la altura para medirse a un Rojo Matador que buscará hacer respetar su localía a fin de no ceder terreno en la tabla acumulada.

PUEDES VER: Jefferson Farfán y la sorprendente propuesta que le hizo a Gianluca Lapadula : 'Si va a Alianza Lima, yo pongo de la mía'

En el cuadro íntimo, Kevin Quevedo es uno de los ausentes en la convocatoria por la lesión que sufrió en su último encuentro. Guillermo Enrique, Jean Pierre Archimbaud y Alan Cantero también quedaron fuera por molestias físicas, pero a cambio Alianza recuperó a Hernán Barcos, Alessandro Burlamaqui y Guillermo Viscarra.

En la escuadra de Richard Pellejero, el defensa Hugo Ángeles será baja por haber visto una tarjeta roja ante Sport Boys en el último partido de Huancayo, hace dos semanas.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo?

En Huancayo y el resto del territorio peruano, el partido entre blanquiazules y el Rojo Matador se podrá seguir desde la 1.15 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Sport Huancayo?

En Perú, la transmisión por TV de este juego irá por la señal de L1 Max, canal disponible en los principales operadores de cable y/o satélite.

  • Claro TV: canal 510 HD y 10 SD
  • DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD
  • Best Cable: canal 6.2 HD y 12 SD
  • Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD
  • Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD
  • Cable Visión Perú: canal 48.1 HD y 149 SD
  • Zapping: canal 29 HD.

PUEDES VER: Piero Cari lleno de confianza con Alianza previo al duelo clave ante Huancayo: 'Estoy muy motivado y vamos ir a ganar'

Alineaciones probables de Alianza Lima vs Sport Huancayo

Estos son los posibles equipos titulares de Alianza Lima y Sport Huancayo para el partido por el Torneo Clausura.

  • Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Piero Cari; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
  • Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Yonatan Murillo, Marcelo Gaona, Johan Madrid, Sergio Barboza; Ricardo Salcedo, Edu Villar, Enzo Fernández, Javier Sanguinetti; Janio Pósito y Marlon De Jesús.

Pronóstico de Alianza Lima vs Sport Huancayo

La cuotas de las principales casas de apuestas ven un ligero favoritismo de Sport Huancayo sobre Alianza Lima.

  • Betsson: gana Alianza (2,70), empate (3,45), gana Huancayo (2,42)
  • Betano: gana Alianza (2,95), empate (3,50), gana Huancayo (2,50)
  • Bet365: gana Alianza (2,75), empate (3,30), gana Huancayo (2,45)
  • 1XBet: gana Alianza (2,80), empate (3,20), gana Huancayo (2,44)
  • Coolbet: gana Alianza (3,00), empate (3,30), gana Huancayo (2,38)
  • Doradobet: gana Alianza (2,80), empate (3,50), gana Huancayo (2,37).

Entradas para Alianza Lima vs Sport Huancayo

Las entradas para este encuentro tienen un costo único de 70 soles y solo se venden presencialmente en un punto autorizado del Jr. Loreto, en la ciudad de Huancayo.

Precio de las entradas para el partido ante Alianza Lima. Foto: Sport Huancayo

