Leao Butrón y su irónico mensaje tras críticas de administrador de Universitario a Sporting Cristal: "Imiten el agravio y la soberbia"

El referente de Alianza Lima, comparte su apoyo a Sporting Cristal y deslizó un picante mensaje para mejorar su infraestructura tras críticas al estadio Alberto Gallardo.

Butrón se pronuncia sobre el estadio de Sporting Cristal. Foto: Lr/Denganche
Butrón se pronuncia sobre el estadio de Sporting Cristal. Foto: Lr/Denganche

Leao Butrón, exguardameta de Alianza Lima, se unió a la controversia generada por las críticas al estadio Alberto Gallardo y no dudó en expresar su opinión. El referente aliancista, mediante sus redes sociales, ofreció un mensaje de respaldo a Sporting Cristal e incluso deslizó algunos consejos para que mejore el club del Rímac en la Liga 1. Rápidamente, el tuit se viralizó por los hinchas celestes y blanquiazules.

Todo ocurrió debido a las picantes declaraciones del administrador de Universitario de Deportes, Franco Velazco, al criticar la infraestructura del recinto deportivo. Velazco señaló que "la mitad del estadio está sobre el agua". Esta afirmación genera inquietudes sobre la seguridad del evento, aunque también fue tomada como una especia de burla por algunos hinchas.

¿Cuál fue el irónico mensaje de Lea Butrón a Sporting Cristal tras las criticas del administrador de Universitario?

Butrón recurrió a su cuenta de ‘X’ para ofrecer recomendaciones a los directivos del club celeste. En su mensaje, destacó una serie de medidas que podrían adoptar para eludir las críticas relacionadas con la falta de un estadio propio y la poca infraestructura del club.

"Amigos celestes, no se ofendan por el agravio y la soberbia, al contrario, imítenlo, financien un estadio, metan cabeza y no lo paguen, metan cabeza a la SUNAT, únanse al Congreso para arreglar leyes, arreglen policías para que aboguen para levantar sanciones, ¡así de fácil!", tuiteó Leo Butrón en su cuenta oficial.

¿Qué dijo el administrador Franco Velazco en Universitario?

"Son cosas que deben cambiar en nuestro sistema deportivo. Estamos hablando de un club importante y desafortunadamente ellos tienen arrendado el estadio municipal de San Martín de Porres, encima la mitad del estadio está sobre el agua. No es culpa de la 'U' que la infraestructura deportiva, que supuestamente recae en los clubes, no se encuentre acorde y no preste las condiciones necesarias para jugar en el Gallardo sin ningún tipo de problemas", sostuvo en zona mixta previo a la recta final del Torneo Clausura 2025.

