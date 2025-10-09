Leao Butrón, exarquero de Alianza Lima, se refirió a la supuesta pelea que habría tenido con Miguel Ángel Russo durante su etapa en el club. En una reciente entrevista con ‘DSports’, el exfutbolista recordó al entrenador argentino, quien falleció recientemente a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer. Butrón destacó que, lejos de existir conflictos, ambos formaron una buena relación, especialmente durante los tres meses que estuvo lesionado, periodo en el que compartían conversaciones sobre la enfermedad que Russo había enfrentado cuando dirigía en Colombia.

Además, el exguardameta aclaró que nunca tuvo discusiones con el técnico, ni siquiera tras la llegada de Pedro Gallese. Contó que Russo fue transparente al comunicarle que sería suplente, ya que Gallese era arquero de selección, algo que Butrón valoró por la sinceridad y el respeto con que se lo dijo.

Leao Butrón desmiente pelea con Miguel Ángel Russo

"Supertriste por lo que le ha pasado al profesor, seguramente es parte de la vida. Estoy sorprendido porque en el 2019 pude hacer una buena amistad con él. Resulta que yo me lesiono y estuve fuera 3 meses del campo. Esa ausencia hizo que yo fuera a los entrenamientos y viera a mis compañeros desde afuera. Y Russo cuando no hacía parte táctica, nos poníamos a conversar y me contó mucho sobre lo que le pasó cuando estaba en Colombia", explicó en un primer momento.

"Lo cuento porque, lamentablemente, no sé si sea el momento de decirlo, pero mucha gente comenzó a hablar como si yo me hubiese peleado con él en Alianza Lima y nada que ver, estaban lejos de la realidad. Hicimos una gran amistad por consecuencia de la lesión que tuve. Me gustó haberlo conocido. En el plantel era un entrenador serio, bastante serio. A mí me tuvo tres meses afuera, me sentaba a mirar y ahí conversábamos. No creo que sea una infidencia y él me dijo que sabía lo que he hecho en Alianza, que no era ningún tonto, pero Pedro Gallese es el arquero de la selección peruana", señaló Butrón.

"Yo le dije que lo entendía totalmente, que no iba a haber ningún tipo de problema porque estaba cerca de mi retiro y así fue. Nunca tuve problemas con él porque fue un tipo frontal. Yo tapé los primeros partidos y me fue muy bien, me dijo que sabía lo que era pero que Pedro era el portero de la selección", finalizó el exportero de Alianza Lima.

¿Cuántos partidos juego Leao Butrón con Miguel Ángel Russo?

Durante su etapa en Alianza Lima bajo la dirección de Miguel Ángel Russo, Leao Butrón disputó únicamente cuatro partidos oficiales, acumulando un total de 360 minutos en el Torneo Apertura de la Liga 1.