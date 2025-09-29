Durante el partido entre Alianza Lima y Cienciano en el Cusco, correspondiente a la jornada 11 del Torneo Clausura, Eryc Castillo fue objeto de actos racistas. En los últimos minutos del encuentro, el delantero ecuatoriano, que posteriormente fue expulsado tras una dura falta contra el ‘Ruso’ Neira, recibió insultos discriminatorios por parte de seguidores del equipo local, lo que provocó una enérgica condena por parte del cuerpo técnico y jugadores de Alianza. Minutos después de lo ocurrido, Leao Butrón utilizó sus redes sociales para mostrar su rechazo sobre esta repudiable acción.

Mediante un mensaje a través de su cuenta de X, el actual gerente de Academias y Franquicias de Alianza Lima calificó el acto como "repudiable" y aseguró que esperará atento las posibles sanciones contra los involucrados.

Leao Butrón y su mensaje contra actos racistas a Eryc Castillo

"Asquerosa expresión de racismo en el Cusco, quiero ver ahora las sanciones y comunicados con respecto a esta situación", fue el escueto, pero directo mensaje del tres veces campeón con Alianza Lima.

Eryc Castillo fue titular, como es habitual en el equipo de Néstor Gorosito, y ante el 'Papá' sufrió su primera expulsión desde su llegada a Alianza Lima.

Eryc Castillo sufrió racismo durante el Alianza Lima vs Cienciano

El lunes 29 de septiembre, circuló un video en el que se oyen a varios seguidores de Cienciano proferir insultos contra la 'Culebra', material que podría utilizarse posteriormente como evidencia en caso de que el club íntimo decida presentar una denuncia. Según el contenido difundido por la cuenta "Socios Organizados AL1901" en la red social X, se pueden oír a algunos hinchas expresar insultos como "Hijo de p***" y "Mono de m***".