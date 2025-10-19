HOYSuscripcion LR Focus

DT de Universitario elige a Miriam Patiño como su nueva capitana para la Liga Peruana de Vóley: "Tiene ganas de empujar a la U"

Universitario se prepara para el inicio de la Liga Peruana de Vóley, buscando combinar experiencia y juventud en su plantilla. El equipo aspira a dejar su huella en este deporte.

Hervás designo a Miriam Patiño como la capitana de la 'U'. Foto: Lr/SFLP
Hervás designo a Miriam Patiño como la capitana de la 'U'. Foto: Lr/SFLP

Universitario se alista para el arranque de la Liga Peruana de Vóley. El sexteto 'crema' quiere entrar a la historia de este deporte con una plantilla que mezcla experiencia y juventud. Además, el técnico Francisco Hervás quiere recuperar su mejor versión llevando a la 'U' a lo más alto como lo hizo con Regatas hace un par de años. En la 'Noche de las Pumas' dejaron cosas interesantes.

Ayer. el equipo ‘crema’ presentó a su plantilla con miras a la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley, aunque perdió contra el campeón argentino, Gimnasia y Esgrima La Plata. Las ‘merengues’ fueron derrotadas en tres sets consecutivos por las ‘lobas’, con marcadores de 25-21, 25-21 y 25-23. De todas formas, los sets fueron peleados.

¿Por qué Miriam Patiño será la nueva capitana de Universitario en la Liga Peruana de Vóley?

El DT español contó el proceso de elección en la plantilla. "Cuando yo llego a un equipo me interesa mucho conocer la opinión de las chicas. De alguna forma hemos formado un pequeño sociograma para entender cómo son las vinculaciones entre el grupo, que tiene muy buena cohesión y está muy bien relacionado, pero al final tomé la decisión de que Mirian Patiño sea la capitana", reveló el técnico en el programa 'Se formaron las Parejas.

Asimismo, Hervás conoce muy bien a Miriam Patiño desde que fichó por Regatas e incluso fue una de las mejores líberos del ese campeonato por su perfil defensivo y su liderazgo en la cancha. “Está recuperándose de una operación en el pie que la ha tenido apartada desde comienzo de la temporada. Tengo que ir parándola en los entrenamientos para que no siga haciéndose daño, ella tiene ganas de empujar a la ‘U’ más arriba", sentenció 'Paco' Hervás.

¿Cuándo empieza la Liga Peruana de Vóley 2025?

La nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley se iniciará el sábado 25 de octubre, marcando el comienzo de una intensa competencia entre los 12 equipos que participan en esta edición del torneo. Todos ellos se preparan para desafiar al actual bicampeón, Alianza Lima, que intentará consolidar su dominio en el deporte buscando alcanzar el tricampeonato. La expectativa crece entre los aficionados, quienes aguardan con ansias el desarrollo de los encuentros y la lucha por la corona.

