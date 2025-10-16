HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Administrador de Universitario lanza dura crítica a estadio de Sporting Cristal tras reprogramación: "La mitad está sobre el agua"

Franco Velazco, administrador del conjunto crema, evidenció su malestar por la reprogramación del cotejo contra los rimenses y la seguidilla de partidos que afrontarán en el Torneo Clausura.

El partido entre Sporting Cristal y Universitario se jugará en el Estadio Nacional. Foto: composición LR/Jax Latin Media/Liga 1
El partido entre Sporting Cristal y Universitario se jugará en el Estadio Nacional. Foto: composición LR/Jax Latin Media/Liga 1

La reprogramación del Universitario y Sporting Cristal no cayó nada bien en tienda merengue. Luego de conocerse la nueva fecha para el decisivo cotejo del Torneo Clausura, Franco Velazco, administrador de la institución estudiantil, expresó un fuerte reclamo sobre la seguidilla de partidos que les tocará afrontar.

En ese sentido, el directivo criticó los argumentos que brindó la Liga 1 para aplazar el partido. Asimismo, lanzó un duro cuestionamiento sobre la infraestructura que posee el conjunto rimense.

PUEDES VER: ¿Universitario puede ser tricampeón ante Sporting Cristal? Los resultados que necesita la 'U' para ganar el Torneo Clausura

lr.pe

Administrador de Universitario y su dura critica al estadio de Cristal

"(...) Se producen los eventos de las marchas por la coyuntura del país y se posterga el partido contra Cristal; se programa para el 23, la razón que nos da la Liga es que Cristal no tiene estadio y no hay la posibilidad de jugar en el Nacional. La 'U' no tiene la culpa que se hayan programado eventos no deportivos en el Nacional y, por esa razón, tenemos que vernos perjudicados apretándonos en el calendario", manifestó ante los medios de comunicación.

Franco Velazco remarcó que los clubes tienen la responsabilidad de contar con una infraestructura adecuada para afrontar sus compromisos. Al respecto, el administrador fue muy severo sobre la situación del Estadio Alberto Gallardo.

"Son cosas que deben cambiar en nuestro sistema deportivo. Estamos hablando de un club importante y desafortunadamente ellos tienen arrendado el estadio municipal de San Martín de Porres, encima la mitad del estadio está sobre el agua. No es culpa de la 'U' que la infraestructura deportiva, que supuestamente recae en los clubes, no se encuentre acorde y no preste las condiciones necesarias para jugar en el Gallardo sin ningún tipo de problemas", agregó.

PUEDES VER: Representante de César Inga deja sutil respuesta sobre posible fichaje por Napoli de Italia: 'No es una locura'

lr.pe

¿Dónde van a jugar Universitario y Sporting Cristal?

Sporting Cristal decidió cambiar su sede para recibir a Universitario de Deportes. El equipo comandado por Paulo Autuori será local en el Estadio Nacional de Lima.

¿Cuándo juega Universitario - Sporting Cristal?

El partido entre la U y Cristal, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, tendrá lugar el próximo jueves 23 de octubre.

