Julio César Uribe respondió a Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes. En una entrevista con RPP, el director de fútbol de Sporting Cristal reaccionó a las críticas de Velazco al estadio Alberto Gallardo tras la reprogramación del partido entre Cristal y Universitario, situación que no fue bien recibida por el club crema.

Uribe señaló que estas declaraciones fueron una falta de respeto y que este tipo de actitudes no benefician al fútbol peruano, considerado por muchos “malo”. Además, destacó que desde Sporting Cristal no buscan ser parte de conflictos, sino enfocarse en encontrar soluciones.

¿Qué dijo Julio César Urbe sobre las declaraciones del administrador de Universitario?

"Desde mi interpretación, la considero una falta de respeto, que es lo que más trata de hacer Cristal: nunca quiere ser parte de los conflictos, sino parte de las soluciones. Y, en ese sentido, en una coyuntura social tan convulsionada, deberíamos utilizar un poquito más la inteligencia, si es que la tenemos, para respetar la realidad de los que compiten en un campeonato, donde todo el mundo lo califica como malo y somos parte de él. Hay que hacer cosas buenas para que el campeonato genere otro valor. No hemos aprendido nada de lo que la vida y el fútbol nos ha venido enseñando", explicó el 'Diamante'.

Franco Velazco sobre estadio de Sporting Cristal: "La mitad del estadio está sobre el agua"

Como se recuerda, hace unos días el administrador de la 'U' realizó fuertes comentarios sobre el estadio Alberto Gallardo, los cuales no fueron bien recibidos ni por el club rimense ni por sus hinchas.

"Estamos hablando de un club importante y desafortunadamente ellos tienen arrendado el estadio municipal de San Martín de Porres, encima la mitad del estadio está sobre el agua. No es culpa de la 'U' que la infraestructura deportiva, que supuestamente recae en los clubes, no se encuentre acorde y no preste las condiciones necesarias para jugar en el Gallardo sin ningún tipo de problemas", fueron las palabras del Velazco.