Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"
Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"     
Óscar del Portal deja firme postura al comparar a Luis Ramos con Álex Valera y Paolo Guerrero: "Le está ganando la ansiedad"

Luego de perder ante Chile en Santiago, el reconocido periodista indicó que el goleador del América de Cali debe "quitarse la mochila" de ser el reemplazante de Paolo Guerrero.

Luis Ramos fue titular en la derrota de Perú ante Chile. Foto: composición LR/Fútbol en América/FPF
Luis Ramos fue titular en la derrota de Perú ante Chile. Foto: composición LR/Fútbol en América/FPF

Una de las grandes incógnitas en la selección peruana pasa por encontrar al reemplazante de Paolo Guerrero. El entrenador Manuel Barreto decidió apostar por Luis Ramos y Álex Valera como principales alternativas para ser el '9' de la Bicolor en la derrota contra Chile. En medio de este escenario, el periodista Óscar del Portal analizó el rendimiento que tuvo el futbolista del América de Cali.

"El tema es que es un jugador que necesita que el equipo le cree situaciones... La verdad es que el equipo no le ha creado. A veces, cuando el equipo no te crea, como delantero debes colaborar para que llegue esa creación (...). Ramos, generalmente, va a donde está el jugador chileno. Yo sé que tiene la ansiedad de ir a buscar la pelota, pero a veces no es necesario. Le está ganando la ansiedad por estar ahí. Debe tener la tranquilidad e ir al espacio donde no le marcan", manifestó en el programa 'Fútbol en América'.

Maxloren Castro y su impresión tras conocer a Felipe Chávez en la selección peruana: 'No habla mucho, es un buen chico'

Del Portal compara a Ramos con Valera y Guerrero

En ese sentido, Del Portal consideró que Luis Ramos y Alex Valera poseen características diferentes. Además, indicó que el exgoleador de Cusco FC debe quitarse la 'mochila' de ser el encargado de tomar el lugar de Paolo Guerrero.

"Creo que le está faltando eso. Valera también te gana el ojo porque gana más pelotas dividas que Ramos, por su corpulencia, fortaleza y porque es más combativo. Creo que Ramos debe jugar como jugaba en Cusco, en América de Cali… y quitarse la mochila de que tiene que ser el reemplazante de Paolo Guerrero", concluyó.

DT de Chile se rindió ante Joao Grimaldo y Maxloren Castro tras vencer a Perú en amistoso: 'La mayor virtud que tenían'

¿Cuántos partidos tiene Luis Ramos con la selección peruana?

La primera convocatoria de Luis Ramos a la selección peruana fue durante el ciclo de Jorge Fossati. Desde ese momento, el atacante de 25 años disputó 7 partidos entre Eliminatorias y amistosos; sin embargo, todavía no logra anotar.

