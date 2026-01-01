Nuevo año con interesantes retos. Ángelo Campos le puso punto final a su historia en Alianza Lima luego de conseguir el bicampeonato y convertirse en pieza clave en el once titular antes de ser superado por el boliviano Guillermo Viscarra. El arquero de 32 años jugará en UTC de Cajamarca e intentará volver a su mejor versión. Sin duda, una nuevo camino inicia para el exportero aliancista.

Ángelo Campos formó parte de Alianza Lima desde 2021 hasta 2025. Antes de unirse al club victoriano, tuvo pasos destacados por equipos como Melgar, Carlos Stein y Sport Boys. En el popular club de La Victoria defendió los colores blanquiazules durante 5 temporadas.

UTC anunció el fichaje de Ángelo Campos para disputar la Liga 1

El mercado de fichajes se sigue moviendo y uno de los jales más sorprendentes fue el del arquero peruano. El exfutbolista de Alianza Lima cambia de colores y se muda a Cajamarca. De este modo, Ángelo Campos se reencontrará con Carlos Bustos, DT de UTC. Ambos fueron campeones en Alianza Lima.

"Experiencia, carácter y seguridad para el arco de UTC. Ángelo Campos llega desde Alianza Lima para asumir el reto de defender el escudo del Gavilán del Norte. Un arquero forjado en la alta competencia, listo para aportar liderazgo dentro y fuera de la cancha. Cajamarca recibe a un refuerzo clave para seguir creciendo como equipo. ¡Bienvenido, Ángelo!", anunció el popular club de provincia.

¿Cómo fue la despedida de Ángelo Campos de Alianza Lima?

El reconocido club de La Victoria publicó un emotivo video acompañada de un mensaje. “Gracias por cada atajada y cada momento compartido. Siempre serás parte de nuestra historia. ¡Gracias, Ángelo! Defendiste el arco en años que quedarán para siempre en la memoria del hincha. Gracias por el bicampeonato 2021-2022. Esta historia también te pertenece", anunciaron en el clip.

¿Cuándo es la Noche Blanquiazul y Noche Crema?

Ambos eventos están programados para el 24 de enero de 2026, donde Alianza Lima recibirá al Inter Miami de Lionel Messi, mientras que Universitario se enfrentará a la U. de Chile en el estadio Monumental. La PNP dará garantías para desarrollar las 2 populares presentaciones.



