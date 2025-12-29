HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Indecopi multa con S/202.000 a negocio por importar peluches de Pokémon que no contaban con la licencia de Nintendo

Nintendo denunció ante Indecopi la importación de productos de 'Pokémon' sin la debida autorización. Tras la evaluación del caso, el organismo concluyó que se vulneró el derecho de importación, por lo que dispuso la incautación de 2.670 peluches.

Indecopi multa a empresa peruana por importar peluches de 'Pokémon' sin autorización previa de Nintendo.
Indecopi multa a empresa peruana por importar peluches de 'Pokémon' sin autorización previa de Nintendo. | Foto: composición LR/El Gas Noticias/Mi Peluche

Indecopi ha vuelto a imponerse en un nuevo caso de vulneración de derechos de autor en el Perú. En esta ocasión, el organismo público autónomo especializado del Estado peruano multó con S/202.000 a una empresa que importó ilegalmente peluches de varios personajes icónicos de 'Pokémon'. Este nuevo precedente representa una de las tantas resoluciones favorables para Nintendo, ya que no es la primera vez que ha reforzado su defensa del derecho de propiedad intelectual en la región.

La resolución de Indecopi luego de analizar minuciosamente el caso. Foto: Indecopi

La resolución de Indecopi luego de analizar minuciosamente el caso. Foto: Indecopi

La nueva denuncia que ha presentado Nintendo ante Indecopi

La denuncia interpuesta por la compañía japonesa se inició tras detectar ciertas irregularidades en la comercialización de obras artísticas asociadas a personajes de 'Pokémon', como 'Meowth', 'Snorlax' y 'Charizard'. Según los descargos de Nintendo, los diseños aparecían reproducidos en productos importados por una empresa peruana sin contar con la autorización correspondiente.

La resolución de Indecopi. Foto: Indecopi

La resolución de Indecopi. Foto: Indecopi

Ante ello, Nintendo tomó las medidas necesarias para informar al organismo público peruano sobre el ingreso de la mercadería importada. Tras presentar pruebas que sustentaban la infracción, como varias imágenes y la documentación vinculada a la declaración aduanera, la denuncia escaló a instancias superiores debido a la presunta vulneración de los derechos de autor.

De acuerdo con la Resolución N.° 813-2025/CDA-INDECOPI, la decisión administrativa del organismo público determinó que la empresa peruana realizó la importación ilegal de productos de 'Pokémon' sin contar con la autorización previa de Nintendo. Por ello, se le impuso una multa equivalente a 37,86 UIT, lo que representa un monto aproximado de S/202.551. Asimismo, se ordenó la confiscación definitiva de la mercadería incautada, la cual no llegó a ser comercializada en el mercado nacional.

Luego de realizar las diligencias de inspección e incautación correspondientes a las acciones ejecutadas en junio de 2025, se detectaron 2.670 peluches que reproducían personajes de 'Pokémon' sin autorización legal. Ante esta situación, la Comisión de Derecho de Autor ordenó el retiro de todo tipo de venta antes de que los productos fueran vendidos a nivel nacional.

De acuerdo con el acta de inspección, la Comisión de Derecho de Autor incautó 900 unidades de 'Meowth', 720 de 'Snorlax' y 1.050 de 'Charizard', en el marco de la intervención realizada.

La multa por infringir el derecho de importación

Según el análisis realizado por la Comisión de Derecho de Autor, la empresa importadora peruana vulneró el derecho de importación, mas no el derecho de distribución. En el primer caso, el órgano resolutivo señaló que el negocio introdujo al territorio peruano productos de personajes de 'Pokémon' sin autorización del titular de los derechos, con la intención de comercializarlos a nivel nacional.

No obstante, Indecopi determinó que la empresa peruana no logró comercializar los productos importados a nivel nacional, ya que estos fueron incautados antes de ser puestos a disposición del público. En ese sentido, no se concretó ninguna venta en el mercado peruano, por lo que la denuncia por presunta infracción al derecho de distribución fue declarada infundada.

