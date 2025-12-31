HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio en almacén moviliza múltiples unidades de bomberos
Incendio en almacén moviliza múltiples unidades de bomberos     Incendio en almacén moviliza múltiples unidades de bomberos     Incendio en almacén moviliza múltiples unidades de bomberos     
Voraz incendio consume taller de pirotécnicos en Santa Anita
Voraz incendio consume taller de pirotécnicos en Santa Anita     Voraz incendio consume taller de pirotécnicos en Santa Anita     Voraz incendio consume taller de pirotécnicos en Santa Anita     
EN VIVO

AÑO NUEVO 2026: CUENTA REGRESIVA Y HORA MUNDIAL EN VIVO | #LR

Fútbol Peruano

Universitario hace oficial fichaje de Héctor Fétoli para la Liga 1 y Copa Libertadores: "Un rayo para el tricampeón"

Vía redes sociales, Universitario anunció la incorporación de Héctor Fértoli, extremo de 31 años procedente de Racing Club de Argentina.

Universitario anunció la incorporación de Héctor Fétoli para al temporada 2026. Foto: Universitario
Universitario anunció la incorporación de Héctor Fétoli para al temporada 2026. Foto: Universitario

Con la mira puesta en el tetracampeonato en 2026, Universitario necesita reforzar su plantel tras concretar también algunas salidas. En ese contexto, los cremas anunciaron este jueves 31 de diciembre la incorporación de Héctor Fértoli, futbolista argentino que llega procedente de Racing Club. El fichaje fue oficializado a través de las redes sociales, como parte del cierre del año 2025, y a sus 31 años vivirá su primera experiencia en el fútbol peruano.

Fértoli posee una extensa carrera en el fútbol sudamericano. Se formó en Newell’s Old Boys, donde debutó en la primera división argentina, y luego pasó por clubes de renombre como San Lorenzo de Almagro, Racing Club, Huracán y Godoy Cruz, además de tener una experiencia en el fútbol colombiano con Atlético Nacional.

PUEDES VER: Administrador de Universitario apunta contra hinchas que critican contratación de Sekou Gassama: “Es parte de la familia”

lr.pe

Universitario hace oficial fichaje de Héctor Fértoli

"Un rayo para el tricampeón", se puede leer en la publicación vía X de la 'U'. En el comunicado resaltan que es una "nueva alternativa ofensiva", que ayudará a cumplir los objetivos del club de Ate y destacaron que llega para aportar "velocidad, desequilibrio y versatilidad en el frente de ataque del cuadro crema".

PUEDES VER: Sebastián Britos se convertirá en el flamante refuerzo de Peñarol para la Copa Libertadores tras su paso por Universitario

lr.pe

¿Cómo le fue a Héctor Fertoli en la temporada 2025?

Durante la temporada 2025, Héctor Fértoli jugó a préstamo en Tigre, participando en 19 partidos en los que anotó dos goles y brindó una asistencia. Su último encuentro se disputó el 26 de septiembre, por lo que no pudo cerrar la campaña como titular del equipo. Un aspecto destacado de Fértoli es su polifuncionalidad: el argentino puede actuar como interior, volante por dentro e incluso como extremo. Sin duda, esta versatilidad será clave para el esquema de Javier Rabanal.

Notas relacionadas
Sebastián Britos se convertirá en el flamante refuerzo de Peñarol para la Copa Libertadores tras su paso por Universitario

Sebastián Britos se convertirá en el flamante refuerzo de Peñarol para la Copa Libertadores tras su paso por Universitario

LEER MÁS
Administrador de Universitario apunta contra hinchas que critican contratación de Sekou Gassama: “Es parte de la familia”

Administrador de Universitario apunta contra hinchas que critican contratación de Sekou Gassama: “Es parte de la familia”

LEER MÁS
Universitario llegó a un acuerdo con Racing Club para el préstamo por un año del extremo Héctor Fertoli

Universitario llegó a un acuerdo con Racing Club para el préstamo por un año del extremo Héctor Fertoli

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pablo Ceppelini y su indirecta tras la salida de un jugador de Alianza Lima: “Mereces un lugar donde te valoren”

Pablo Ceppelini y su indirecta tras la salida de un jugador de Alianza Lima: “Mereces un lugar donde te valoren”

LEER MÁS
El potente once de Alianza Lima con Federico Girotti como '9' para la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026

El potente once de Alianza Lima con Federico Girotti como '9' para la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026

LEER MÁS
Administrador de Universitario apunta contra hinchas que critican contratación de Sekou Gassama: “Es parte de la familia”

Administrador de Universitario apunta contra hinchas que critican contratación de Sekou Gassama: “Es parte de la familia”

LEER MÁS
Universitario cerraría su último fichaje extranjero: Héctor Fertoli deja Argentina para unirse al tricampeón peruano

Universitario cerraría su último fichaje extranjero: Héctor Fertoli deja Argentina para unirse al tricampeón peruano

LEER MÁS
Fichajes Sporting Cristal 2026: altas, bajas y rumores en el club rimense para la próxima temporada

Fichajes Sporting Cristal 2026: altas, bajas y rumores en el club rimense para la próxima temporada

LEER MÁS
Federico Girotti revela qué es lo primero que hará al conocer a Paolo Guerrero tras fichar por Alianza Lima: “Voy a aprender mucho”

Federico Girotti revela qué es lo primero que hará al conocer a Paolo Guerrero tras fichar por Alianza Lima: “Voy a aprender mucho”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Adulto mayor desaparece en San Borja y familiares piden apoyo ciudadano

Películas peruanas que se estrenan en enero de 2026: conoce los títulos y fechas en cartelera este mes

Choque frontal de dos trenes hacia Machu Picchu deja un maquinista fallecido y al menos 30 heridos

Fútbol Peruano

'Proyecto blanquiazul' en FC Cajamarca: los 5 exjugadores de Alianza Lima que llegarían para la Liga 1 2026

Plantel de Alianza Lima 2026: así va quedando el equipo blanquiazul con los fichajes, salidas y renovaciones

Mr. Peet critica la presencia de José Jerí en la reunión con Universitario y Alianza Lima: "¿Era necesaria?"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Plan de gobierno de Renovación Popular propone entregar "canastas básicas" para frenar la pobreza extrema

Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025