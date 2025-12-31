Con la mira puesta en el tetracampeonato en 2026, Universitario necesita reforzar su plantel tras concretar también algunas salidas. En ese contexto, los cremas anunciaron este jueves 31 de diciembre la incorporación de Héctor Fértoli, futbolista argentino que llega procedente de Racing Club. El fichaje fue oficializado a través de las redes sociales, como parte del cierre del año 2025, y a sus 31 años vivirá su primera experiencia en el fútbol peruano.

Fértoli posee una extensa carrera en el fútbol sudamericano. Se formó en Newell’s Old Boys, donde debutó en la primera división argentina, y luego pasó por clubes de renombre como San Lorenzo de Almagro, Racing Club, Huracán y Godoy Cruz, además de tener una experiencia en el fútbol colombiano con Atlético Nacional.

"Un rayo para el tricampeón", se puede leer en la publicación vía X de la 'U'. En el comunicado resaltan que es una "nueva alternativa ofensiva", que ayudará a cumplir los objetivos del club de Ate y destacaron que llega para aportar "velocidad, desequilibrio y versatilidad en el frente de ataque del cuadro crema".

¿Cómo le fue a Héctor Fertoli en la temporada 2025?

Durante la temporada 2025, Héctor Fértoli jugó a préstamo en Tigre, participando en 19 partidos en los que anotó dos goles y brindó una asistencia. Su último encuentro se disputó el 26 de septiembre, por lo que no pudo cerrar la campaña como titular del equipo. Un aspecto destacado de Fértoli es su polifuncionalidad: el argentino puede actuar como interior, volante por dentro e incluso como extremo. Sin duda, esta versatilidad será clave para el esquema de Javier Rabanal.