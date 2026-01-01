Pedro Gallese aceptó el reto e intentará dejar huella en un gigante de Colombia como Deportivo Cali. El arquero de la selección peruana de fútbol defenderá el arco del popular equipo cafetero para la nueva temporada 2026. Los comentarios de la prensa deportiva no se hicieron esperar e incluso en algunos programa digitales y televisivos elogian el fichaje del 'Pulpo'. Sin duda, se ganó el respeto de Sudamérica.

El jugador de 35 años llegó a Cali después de finalizar su contrato con Orlando City. Esta circunstancia facilitó que la transacción se realizara como agente libre, un aspecto fundamental en el análisis financiero de la operación. 'San Gallese' pretende recuperar su mejor versión este año.

¿Qué dijo la prensa colombiana sobre el fichaje de Pedro Gallese a Deportivo Cali?

Win Sports de Colombia fue uno de los primeros canales en analizar la nueva incorporación de Deportivo Cali. El medio de comunicación recordó su participación en el Mundial Rusia 2018 con la selección peruana. "Deportivo Cali presentó al guardameta peruano Pedro Gallese tras terminar contrato con Orlando City de los Estados Unidos”, enfatizó el popular portal de Colombia.

En el programa VBAR no se cansaron de elogiarlo. "Me parece un arquero de altísima calidad, Es una buena contratación, ya que es un líder fuera y dentro de la cancha. Le doy 8 punto. Ahora con su experiencia tendrá que competir contra el arquero Alejandro Rodríguez de 24 años", comentaron los periodistas deportivos. La expectativa por Gallese es alta por el Mundial 2018 y su amplia trayectoria.

¿Qué dijo Pedro Gallese tras fichar por el Deportivo Cali?

Mediante un video publicado por el Deportivo Cali, se observa al arquero peruano posando con la camiseta vallecaucana y dando sus primeros pasos en el Estadio Palmaseca. La confirmación de su fichaje ha causado gran alboroto y expectativa en la prensa colombiana, ya que se espera que se convierta en el portero titular del conjunto caleño.

“Estoy preparado para cualquier reto. Soy muy competitivo, siempre salgo a ganar. Todos tenemos hambre de gloria; estoy en un hermoso estadio que espera días de gloria. Es hora de honrar el legado de todos los que hicieron grande este escudo”, sentenció en su presentación oficial.

