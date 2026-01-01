HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor de magnitud 4,2 remeció Cañete esta mañana
Temblor de magnitud 4,2 remeció Cañete esta mañana     Temblor de magnitud 4,2 remeció Cañete esta mañana     Temblor de magnitud 4,2 remeció Cañete esta mañana     
Deportes

Prensa colombiana se rinde a Pedro Gallese tras fichar por Deportivo de Cali: "Es altísima calidad, es un líder de 8 puntos"

La llegada de Gallese, figura en el Mundial 2018, genera altas expectativas en la prensa colombiana, que elogia su experiencia y liderazgo en el campo para la temporada 2026.

Pedro Gallese recibió elogios en Colombia luego de fichar por Cali. Foto: Lr/ESPN
Pedro Gallese recibió elogios en Colombia luego de fichar por Cali. Foto: Lr/ESPN

Pedro Gallese aceptó el reto e intentará dejar huella en un gigante de Colombia como Deportivo Cali. El arquero de la selección peruana de fútbol defenderá el arco del popular equipo cafetero para la nueva temporada 2026. Los comentarios de la prensa deportiva no se hicieron esperar e incluso en algunos programa digitales y televisivos elogian el fichaje del 'Pulpo'. Sin duda, se ganó el respeto de Sudamérica.

El jugador de 35 años llegó a Cali después de finalizar su contrato con Orlando City. Esta circunstancia facilitó que la transacción se realizara como agente libre, un aspecto fundamental en el análisis financiero de la operación. 'San Gallese' pretende recuperar su mejor versión este año.

PUEDES VER: Ángelo Campos fue presentado como el flamante fichaje de UTC tras dejar Alianza Lima: "Seguridad para el arco"

lr.pe

¿Qué dijo la prensa colombiana sobre el fichaje de Pedro Gallese a Deportivo Cali?

Win Sports de Colombia fue uno de los primeros canales en analizar la nueva incorporación de Deportivo Cali. El medio de comunicación recordó su participación en el Mundial Rusia 2018 con la selección peruana. "Deportivo Cali presentó al guardameta peruano Pedro Gallese tras terminar contrato con Orlando City de los Estados Unidos”, enfatizó el popular portal de Colombia.

En el programa VBAR no se cansaron de elogiarlo. "Me parece un arquero de altísima calidad, Es una buena contratación, ya que es un líder fuera y dentro de la cancha. Le doy 8 punto. Ahora con su experiencia tendrá que competir contra el arquero Alejandro Rodríguez de 24 años", comentaron los periodistas deportivos. La expectativa por Gallese es alta por el Mundial 2018 y su amplia trayectoria.

PUEDES VER: Calendario deportivo 2026 con los eventos más esperados del año: Mundial, Rally Dakar y UFC Casa Blanca

lr.pe

¿Qué dijo Pedro Gallese tras fichar por el Deportivo Cali?

Mediante un video publicado por el Deportivo Cali, se observa al arquero peruano posando con la camiseta vallecaucana y dando sus primeros pasos en el Estadio Palmaseca. La confirmación de su fichaje ha causado gran alboroto y expectativa en la prensa colombiana, ya que se espera que se convierta en el portero titular del conjunto caleño.

“Estoy preparado para cualquier reto. Soy muy competitivo, siempre salgo a ganar. Todos tenemos hambre de gloria; estoy en un hermoso estadio que espera días de gloria. Es hora de honrar el legado de todos los que hicieron grande este escudo”, sentenció en su presentación oficial.

Notas relacionadas
Pedro Gallese habla por primera vez luego de ser fichado como nuevo arquero del Deportivo Cali: ''Es hora de honrar el legado de este club''

Pedro Gallese habla por primera vez luego de ser fichado como nuevo arquero del Deportivo Cali: ''Es hora de honrar el legado de este club''

LEER MÁS
Pedro Gallese y el megaproyecto de Deportivo Cali: club colombiano fichó a estrellas de Sudamérica para renacer tras crisis económica

Pedro Gallese y el megaproyecto de Deportivo Cali: club colombiano fichó a estrellas de Sudamérica para renacer tras crisis económica

LEER MÁS
Ricardo Gareca resalta la llegada de Pedro Gallese a Deportivo Cali: "Espero que la pase como realmente merece"

Ricardo Gareca resalta la llegada de Pedro Gallese a Deportivo Cali: "Espero que la pase como realmente merece"

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sebastián Britos se convertirá en el flamante refuerzo de Peñarol para la Copa Libertadores tras su paso por Universitario

Sebastián Britos se convertirá en el flamante refuerzo de Peñarol para la Copa Libertadores tras su paso por Universitario

LEER MÁS
Innova Sports, grupo dueño de Sporting Cristal, anunció la venta de la agencia de futbolistas Agref a fondo internacional

Innova Sports, grupo dueño de Sporting Cristal, anunció la venta de la agencia de futbolistas Agref a fondo internacional

LEER MÁS
Pedro Gallese habla por primera vez luego de ser fichado como nuevo arquero del Deportivo Cali: ''Es hora de honrar el legado de este club''

Pedro Gallese habla por primera vez luego de ser fichado como nuevo arquero del Deportivo Cali: ''Es hora de honrar el legado de este club''

LEER MÁS
El potente once de Alianza Lima con Federico Girotti como '9' para la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026

El potente once de Alianza Lima con Federico Girotti como '9' para la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026

LEER MÁS
Movistar TV retira a GOLPERU tras el fin de la Liga 1 en su señal y cierra una etapa histórica en el fútbol peruano

Movistar TV retira a GOLPERU tras el fin de la Liga 1 en su señal y cierra una etapa histórica en el fútbol peruano

LEER MÁS
Ángelo Campos fue presentado como el flamante fichaje de UTC tras dejar Alianza Lima: "Seguridad para el arco"

Ángelo Campos fue presentado como el flamante fichaje de UTC tras dejar Alianza Lima: "Seguridad para el arco"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Accidente en Machu Picchu EN VIVO: últimas noticias tras choque de trenes en ruta turística

Los 5 lugares que nadie podrá visitar en 2026: museos, parques temáticos y otros sitios prohibidos

Adulto mayor desaparece en San Borja y familiares piden apoyo ciudadano

Deportes

Alejandro Duarte se rinde a Alianza Lima tras ser presentado como el flamante fichaje: "Es una oportunidad que muchos quisieran"

Rodrigo Ureña firmó su rescisión de contrato con Universitario y ya tiene fecha de llegada a Colombia para sumarse a Millonarios

Universitario anunció medidas contra "delitos informáticos" tras ataques a sus jugadoras de vóley en redes sociales

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Plan de gobierno de Renovación Popular propone entregar "canastas básicas" para frenar la pobreza extrema

Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025