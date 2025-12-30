HOYSuscripcion LR Focus

Universitario busca al reemplazo de Rodrigo Ureña: los posibles candidatos para cubrir la baja del mediocampista chileno

La 'U' busca al reemplazante de Rodrigo Ureña, quien deja el club luego de 3 temporadas para llegar al fútbol colombiano.

Universitario busca al reemplazo de Rodrigo Ureña para la temporada 2026. Foto: Composición LR
Universitario busca al reemplazo de Rodrigo Ureña para la temporada 2026. Foto: Composición LR

Con la salida de Rodrigo Ureña de Universitario de Deportes de manera oficial, el club 'crema' está obligado a encontrar al reemplazo idóneo que pueda reemplazarlo. El chileno fue pieza fundamental en el tricampeonato y no será fácil conseguir a alguien que tenga características similares, o al menos que pueda rendir de la misma forma en el campo.

Hay algunos nombres que suenan como posibilidad para llegar a la institución 'merengue'. Algunas opciones llegarían del extranjero. Si bien es cierto que, es complicado que futbolistas que están jugando en ligas más competitivas puedan llegar a la Liga 1, es importante mencionar que llegar al tricampeón, influye bastante en la decisión del jugador. Esto debido a que tendrá la opción de luchar por el tetracampeonato y de disputar la Copa Libertadores.

PUEDES VER: Sekou Gassama y la vez que el Barcelona lo echó de la Masía antes de llegar a Universitario: "Estuve tres años con Keita"

lr.pe

Posibles candidatos para reemplazar a Rodrigo Ureña

Los candidatos a reemplazar al chileno vienen sonando del extranjero. Algunos de ellos ya han tenido acercamiento con la directiva 'crema', pero hasta ahora nada concreto. Estos son los nombres que están sonando como posible reemplazo del 'Pitbull':

Leonai Souza: Futbolista brasileño de 30 años. Juega en la posición de pivote, con características de marca y también de buen toque. Milita actualmente en el Barcelona de Ecuador, donde disputó 31 partidos y brindó 2 asistencias en la presente temporada. Su nombre suena como principal opción para llegar al club 'crema'.

Agustín Álvarez Wallace: Jugador uruguayo de 24 años. Se desempeña en la posición de volante de contención. Su pase pertenece a Montevideo City Torque, pero se encuentra a préstamo en Unión La Calera. Es una de las opciones que maneja Universitario, pero también está sondeado para llegar al Everton de Chile.

Alfonso Barco: Ya conoce al club. 'Fonchi' también juega en la zona del mediocampo y se especuló que podría llegar al equipo del cual es hincha. Esta temporada fue parte del plantel de Emelec y aunque hay un sector que desea contar con él para la próxima temporada, ha dejado en claro que su idea es mantenerse en el exterior.

PUEDES VER: Fichajes de la Liga 1 2026: últimas noticias en el mercado de pases del fútbol peruano

¿En qué equipo jugará Rodrigo Ureña?

El próximo destino del 'Pitbull' sería el Millonarios de Colombia y estaría llegando las primeras semanas de enero del 2026. Según lo informado desde los medios colombianos, Ureña ya tiene todo listo para llegar al club 'cafetero', sobre todo porque ya se despidió de Universitario de Deportes. El monto que habría pagado la institución colombiana sería de 250 mil dólares, habiendo llegado a un acuerdo con Universitario, ya que originalmente, la cláusula equivalía a 600 mil dólares.

