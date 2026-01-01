Calendario deportivo 2026 con los eventos más esperados del año: Mundial, Rally Dakar y UFC Casa Blanca
Desde el 3 de enero arranca la acción con el rally más extremo del planeta, luego el Super Bowl se llevará las miradas y millones. Sin duda, la Copa Mundial y la histórica UFC en la Casa Blanca serán los platos fuertes.
- Rodrigo Ureña se despide de Universitario con duro mensaje: "Me quedo con lo que es la 'U' real"
- Pedro Gallese habla por primera vez luego de ser fichado como nuevo arquero del Deportivo Cali: ''Es hora de honrar el legado de este club''
La nueva temporada arranca con todo. Un 2026 que promete mucho y pinta bien con un histórico calendario deportivo. Sin duda, el Mundial de Fútbol será la cereza del pastel. El nuevo formato y la última pelea entre Messi contra Cristiano Ronaldo. Sin embargo, se avecinan otros importantes eventos como el Super Bowl, Rally Dakar y la UFC en la Casa Blanca.
El inicio del año estará marcado por el rally más extremo del planeta, calentando los motores previo a la Fórmula 1, posteriormente los mejores tenistas del mundo se miden en Australian Open 2026 y luego será el turno de la millonaria final de la NFL. Asimismo, se anticipan dos eventos destacados en el ámbito nacional: la Noche Crema y la Noche Blanquiazul (Ambas el 24 de enero)
PUEDES VER: Rodrigo Ureña se despide de Universitario con duro mensaje: "Me quedo con lo que es la 'U' real"
Principales eventos deportivos en Enero
- Rally Dakar: 3 al 17 de enero
- Fórmula E: México City E-Prix: 10 de enero:
- Australian Open 2026: 18 de enero al 1 de febrero
- Noche Crema – Universitario de Deportes vs U. de Chile: 24 de enero
- Noche Blanquiazul – Alianza Lima vs Inter Miami: 24 de enero
- Pruebas de pretemporada F1 en Barcelona: 26 al 30 de enero
- Liga 1 – Torneo Apertura: 30 de enero
Los mejores eventos deportivos en Febrero
- 3 de febrero: Concachampions
- 3 al 5 de febrero: Pruebas de pretemporada MotoGP en Sepang (Malasia)
- 5 de febrero al 14 de marzo: Seis Naciones de Rugby
- 6 al 22 de febrero: Juegos Olímpicos de Invierno – Milán-Cortina
- 7 y 8 de febrero: Primera ronda de Copa Davis
- 8 de febrero: Super Bowl
- 8 al 14 de febrero: WTA 1000 de Doha – Tenis
- 9 al 15 de febrero: ATP 250 de Buenos Aires
- 11 al 13 de febrero: Pruebas de pretemporada F1 en Baréin (1)
- 13 al 15 de febrero: All Star NBA Game
- 15 al 21 de febrero: WTA 1000 de Dubái
- 16 al 22 de febrero: ATP 500 de Río de Janeiro
- 18 de febrero: Recopa Sudamericana – Final de ida
- 18 al 20 de febrero: Pruebas de pretemporada F1 en Baréin (2)
- 23 de febrero al 1 de marzo: Abierto de Acapulco – Tenis
- 25 de febrero: Recopa Sudamericana – Final de vuelta
- 26 al 28 de febrero: Pretemporada F1 en Baréin (1)
Eventos deportivos de Marzo
1 de marzo: MotoGP – Gran Premio de Tailandia
1 de marzo: IndyCar – GP de San Petersburgo
1 al 15 de marzo: Masters 1000 de Indian Wells y WTA 1000 de Indian Wells
6 al 17 de marzo: Clásico Mundial de Béisbol – EE.UU., Japón y Puerto Rico
7 de marzo: Strade Bianche – Ciclismo (Italia)
8 de marzo: IndyCar – GP de Phoenix
8 de marzo: F1 – Gran Premio de Australia, comienza la temporada
8 al 15 de marzo: París-Niza – Ciclismo masculino
9 al 15 de marzo: Tirreno-Adriático – Ciclismo masculino (Italia)
12 al 15 de marzo: The Players Championship – Golf
12 al 15 de marzo: Rally de Kenia – WRC
15 de marzo: F1 – Gran Premio de China
15 de marzo: IndyCar – GP de Arlington
15 de marzo: Trofeo Alfredo Binda – Ciclismo femenino
15 al 29 de marzo: Masters 1000 de Miami y WTA 1000 de Miami – Tenis
20 al 22 de marzo: Campeonato del Mundo de Atletismo en Pista Cubierta – Torun (Polonia)
21 de marzo: Milán-San Remo – Ciclismo masculino y femenino
21 de marzo: Fórmula E: E-Prix de Madrid
22 de marzo: MotoGP – Gran Premio de Brasil
22 de marzo: Final de la Copa de la Liga Inglesa
23 al 29 de marzo: Vuelta a Cataluña – Ciclismo masculino (España)
25 de marzo: Inicio de la temporada regular de Grandes Ligas de Béisbol
25 de marzo: Brujas - La Panne – Ciclismo masculino (Bélgica)
26 de marzo: Brujas - La Panne – Ciclismo femenino (Bélgica)
27 de marzo: Gran Premio E3 – Ciclismo masculino (Bélgica)
28 de marzo: WEC – 1.812 km de Catar, comienzo de la temporada
29 de marzo: F1 – Gran Premio de Japón
29 de marzo: MotoGP – Gran Premio de las Américas
29 de marzo: IndyCar – GP de Alabama
Eventos deportivos en abril de 2026
1 de abril: Ciclismo – A través de Flandes (Bélgica)
4 de abril: Remo – Regata Oxford vs Cambridge
5 de abril: Ciclismo – Tour de Flandes (Bélgica)
5 al 12 de abril: Tenis – Masters 1000 de Montecarlo
6 al 11 de abril: Ciclismo – Vuelta al País Vasco (España)
6 al 12 de abril: Tenis – Semana de clasificación para la Billie Jean King Cup
7 al 9 de abril: Inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana
9 al 12 de abril: Golf – Masters de Augusta
9 al 12 de abril: WRC – Rally de Croacia
12 de abril: NBA – Último partido de la liga regular
12 de abril: F1 – Gran Premio de Baréin
12 de abril: MotoGP – Gran Premio de Qatar
12 de abril: Ciclismo – París-Roubaix (Francia)
18 de abril: NBA – Inicio de los playoffs
18 al 19 de abril: EWC – 24 Horas de Motos (Le Mans)
19 de abril: F1 – Gran Premio de Arabia Saudita
19 de abril: WEC – 6 Horas de Imola
19 de abril: IndyCar – GP de Long Beach
19 de abril: Ciclismo – Amstel Gold Race (Países Bajos)
20 de abril: Atletismo – Maratón de Boston
20 de abril al 3 de mayo: Tenis – Masters 1000 de Madrid / WTA 1000 de Madrid
22 de abril: Ciclismo – La Flecha Valona (Bélgica)
23 al 26 de abril: WRC – Rally de Canarias
25 de abril: Final de la Copa del Rey en Sevilla (fecha por confirmar)
26 de abril: Atletismo – Maratón de Londres
26 de abril: Ciclismo – Lieja-Bastoña-Lieja (Bélgica)
26 de abril: MotoGP – Gran Premio de España
28 de abril al 3 de mayo: Ciclismo – Tour de Romandía (Suiza)
Eventos deportivos en Mayo
3 de mayo: F1 – Gran Premio de Miami
3 al 10 de mayo: Ciclismo – Vuelta a España (Femenina)
4 al 17 de mayo: Tenis – Masters 1000 de Roma / WTA 1000 de Roma
7 al 10 de mayo: WRC – Rally de Portugal
8 de mayo: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Doha (Catar)
9 de mayo: WEC – 6 Horas de Spa
9 de mayo: IndyCar – GP de Indianápolis
9 al 29 de mayo: Ciclismo – Vuelta de Italia
10 de mayo: MotoGP – Gran Premio de Francia
14 al 17 de mayo: Golf – Campeonato de la PGA
15 al 17 de mayo: Ciclismo – Vuelta al País Vasco (España)
16 de mayo: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Shanghái (China)
16 de mayo: Fútbol – Final de la Copa de InglaterraEquipaciones de fútbol
16 de mayo: Fórmula E – E-Prix de Mónaco 1
17 de mayo: Fórmula E – E-Prix de Mónaco 2
17 de mayo: MotoGP – Gran Premio de Cataluña
20 de mayo: Fútbol – Final de la Europa League (Estambul)
21 al 24 de mayo: Ciclismo – Vuelta a Burgos (España)
22 al 24 de mayo: Básquet – Final 4 de la Euroliga (Atenas)
22 al 24 de mayo: Fútbol – Final de la Champions League Femenina (Oslo)
23 de mayo: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Xiamen (China)
23 de mayo: Fútbol – Final de la Copa de Alemania
23 de mayo: Fútbol – Final de la Copa de Francia
24 de mayo: F1 – Gran Premio de Canadá
24 de mayo: IndyCar – 500 millas de Indianápolis
24 de mayo al 7 de junio: Tenis – Roland Garros
26 al 28 de mayo: Fase de grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana
27 de mayo: Fútbol – Final de la Conference League (Leipzig)
28 al 31 de mayo: WRC – Rally de Japón
30 de mayo: Fútbol – Final de la Liga de Campeones de la Concacaf (Concachampions)
30 de mayo: Fútbol – Final de la Champions League (Budapest)
30 de mayo al 7 de junio: Ciclismo – Vuelta de Italia (Femenina)
31 de mayo: MotoGP – Gran Premio de Italia
31 de mayo: IndyCar – GP de Detroit
Eventos deportivos en Junio
4 de junio: NBA – Inicio de las Finales
4 de junio: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Roma (Italia)
4 al 7 de junio: Golf – Abierto de Estados Unidos Femenino
6 de junio: EWC – 8 Horas de Spa
7 de junio: F1 – Gran Premio de Mónaco (+ F2, F3)
7 de junio: MotoGP – Gran Premio de Hungría
7 de junio: IndyCar – GP de Madison
7 de junio: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Estocolmo (Suecia)
7 al 14 de junio: Ciclismo – Vuelta Auvergne-Rhône-Alpes (Francia)
9 de junio: Última jornada de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol
10 de junio: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Oslo (Noruega)
11 de junio al 19 de julio: Mundial 2026
13 al 14 de junio: WEC – 24 Horas de Le Mans
14 de junio: UFC en Casa Blanca
14 de junio: F1 – Gran Premio de Barcelona
17 al 21 de junio: Ciclismo – Tour de Suiza
18 al 21 de junio: Golf – US Open
20 de junio: Fórmula E – E-Prix de Sanya (China)
21 de junio: MotoGP – Gran Premio de la República Checa
21 de junio: IndyCar – GP Road America
25 al 28 de junio: WRC – Rally de Grecia
25 al 28 de junio: Golf – Campeonato LPGA
26 de junio: Atletismo – Meeting de la Diamond League en París (Francia)
28 de junio: F1 – Gran Premio de Austria
28 de junio: MotoGP – Gran Premio de los Países Bajos
29 de junio al 12 de julio: Tenis – Wimbledon
Eventos deportivos en Julio
4 al 26 de julio: Ciclismo – Tour de Francia
5 de julio: EWC – 8 Horas de Suzuka
5 de julio: F1 – Gran Premio de Gran Bretaña
5 de julio: IndyCar – GP de Mid-Ohio
10 de julio: Atletismo – Meeting de la Liga de Diamante de Mónaco
12 de julio: MotoGP – Gran Premio de Alemania
12 de julio: WEC – 6 Horas de Sao Paulo
14 de julio: Béisbol – Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas (MLB)
16 al 19 de julio: WRC – Rally de Estonia
16 al 19 de julio: Golf – Abierto Británico
16 al 25 de julio: BMX – Campeonato del Mundo en Brisbane (Australia)
18 de julio: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Londres
19 de julio: F1 – Gran Premio de Bélgica
19 de julio: IndyCar – GP de Nashville
19 de julio: Final del Mundial 2026
21 al 26 de julio: Piragüismo – Campeonato Mundial de Eslalon en Oklahoma (EE. UU.)
24 de julio al 8 de agosto: Olimpismo – Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo
25 de julio: Fórmula E – E-Prix de Tokio 1
26 de julio: Fórmula E – E-Prix de Tokio 2
26 de julio: F1 – Gran Premio de Hungría
29 de julio: Juego de las Estrellas de la MLS
29 de julio al 2 de agosto: Golf – Abierto Británico Femenino
30 de julio al 2 de agosto: WRC – Rally de Finlandia
Eventos deportivos en Agosto
1 de agosto: Ciclismo – Clásica de San Sebastián (España)
1 al 9 de agosto: Ciclismo femenino – Tour de Francia
1 al 13 de agosto: Tenis – Masters 1000 de Montreal
1 al 13 de agosto: Tenis – WTA 1000 de Toronto
3 al 8 de agosto: Ciclismo masculino – Vuelta a Polonia
5 al 9 de agosto: Atletismo – Campeonato Mundial Sub-20 en Eugene (Oregón)
9 de agosto: MotoGP – Gran Premio de Gran Bretaña
9 de agosto: IndyCar – GP de Portland
11 al 23 de agosto: Hípica – Campeonato del Mundo en Aquisgrán (Alemania)
13 al 24 de agosto: Tenis – WTA 1000 y Masters 1000 de Cincinnati
15 de agosto: Fórmula E – E-Prix de Londres 1
15 al 17 de agosto: Ciclismo femenino – Tour de Romandía
16 de agosto: Ciclismo masculino – Gran Premio de Hamburgo (Alemania)
16 de agosto: Fórmula E – E-Prix de Londres 2 (Final)
16 de agosto: IndyCar – GP de Toronto
17 al 23 de agosto: Bádminton – Campeonato Mundial en Nueva Delhi (India)
19 al 22 de agosto: Ciclismo femenino – Tour de Gran Bretaña
19 al 23 de agosto: Ciclismo masculino – Renewi Tour
21 de agosto: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Lausana (Suiza)
22 de agosto al 11 de septiembre: Ciclismo masculino – Vuelta de España
23 de agosto: Atletismo – Meeting de la Liga de Diamante en Chorzow (Polonia)
23 de agosto: F1 – Gran Premio de los Países Bajos
23 al 30 de agosto: Remo – Campeonato del Mundo en Ámsterdam
26 al 30 de agosto: BTT – Campeonato del Mundo en Val di Sole (Italia)
27 de agosto: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Zúrich (Suiza)
27 al 30 de agosto: WRC – Rally de Paraguay
29 de agosto: IndyCar – GP de Milwaukee 1
30 de agosto al 13 de septiembre: Tenis – US Open
30 de agosto: IndyCar – GP de Milwaukee 2
30 de agosto: MotoGP – Gran Premio de Aragón
Eventos deportivos en Septiembre
4 al 5 de septiembre: Atletismo – Finales de la Diamond League en Bruselas (Bélgica)Ropa deportiva
4 al 6 de septiembre: Ciclismo femenino – Tour de Romandía
4 al 13 de septiembre: Básquet – Mundial Femenino en Berlín
6 de septiembre: IndyCar – GP de Monterey (final)
6 de septiembre: F1 – Gran Premio de Italia
6 de septiembre: WEC – Lone Star Le Mans (EE. UU.)
8 de septiembre: Inicio de la fase de liga de la Champions League
9 al 13 de septiembre: Ciclismo femenino – Tour de Holanda
10 al 13 de septiembre: WRC – Rally de Chile
11 de septiembre: Ciclismo masculino – Gran Premio de Quebec
11 al 13 de septiembre: Campeonato Mundial de Atletismo Ultimate en Budapest (Hungría)
13 de septiembre: Ciclismo masculino – Gran Premio de Montreal
13 de septiembre: F1 – Gran Premio de España
13 de septiembre: MotoGP – Gran Premio de San Marino
Semana del 14 de septiembre: Tenis – Segunda ronda de clasificación de la Copa Davis
20 de septiembre: MotoGP – Gran Premio de Austria
20 al 27 de septiembre: Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta en Montreal (Canadá)
Semana del 21 de septiembre: Tenis – Fase final de la Copa Billie Jean King en Shenzhen
26 de septiembre: F1 – Gran Premio de Azerbaiyán
27 de septiembre: WEC – 6 Horas de Fuji
30 de septiembre al 11 de octubre: Tenis – WTA 1000 de Pekín
Eventos deportivos en Octubre
Calendario sin revelar: Béisbol – Serie Mundial de las Grandes Ligas (MLB)
1 al 4 de octubre: WRC – Rally de Italia
4 de octubre: MotoGP – Gran Premio de Japón
4 al 10 de octubre: Judo – Campeonato del Mundo en Bakú
7 al 18 de octubre: Tenis – Masters 1000 de Shanghái
10 de octubre: Fútbol femenino – Final del BrasileirãoEquipaciones de fútbol
10 de octubre: Ciclismo masculino – Giro de Lombardía (Italia)
11 de octubre: Atletismo – Maratón de Chicago
11 de octubre: F1 – Gran Premio de Singapur
11 de octubre: MotoGP – Gran Premio de Indonesia
12 al 18 de octubre: Tenis – WTA 1000 de Wuhan
13 al 15 de octubre: Ciclismo femenino – Tour de Chongming (China)
13 al 18 de octubre: Ciclismo masculino – Tour de Guangxi (China)
14 al 18 de octubre: Ciclismo – Campeonato Mundial de Pista en Shanghái (China)
15 al 31 de octubre: Fútbol femenino – Copa Libertadores 2026
17 al 25 de octubre: Gimnasia – Campeonato Mundial en Róterdam
18 de octubre: Ciclismo femenino – Tour de Guangxi (China)
25 de octubre: F1 – Gran Premio de Estados Unidos
25 de octubre: MotoGP – Gran Premio de Australia
29 de octubre: Béisbol – Inicio de los playoffs de las Grandes Ligas (MLB)
Eventos deportivos en Noviembre
1 de noviembre: F1 – Gran Premio de MéxicoRopa deportiva
1 de noviembre: MotoGP – Gran Premio de Malasia
1 de noviembre: Atletismo – Maratón de Nueva York
2 al 8 de noviembre: Tenis – Masters 1000 de París
7 de noviembre: WEC – 8 Horas de Baréin (final)
7 de noviembre: Final de la MLS
7 al 14 de noviembre: Tenis – Finales WTA en Riad
8 de noviembre: F1 – Gran Premio de Brasil
12 al 15 de noviembre: WRC – Rally de Arabia Saudita (final)
15 de noviembre: MotoGP – Gran Premio de Portugal
15 al 22 de noviembre: Tenis – Finales ATP
21 de noviembre: Fútbol – Final de la Copa Sudamericana en Barranquilla (Colombia)
21 de noviembre: F1 – Gran Premio de Las Vegas
22 de noviembre: MotoGP – Gran Premio de Valencia (Final)
23 al 27 de noviembre: Triatlón – Finales del Campeonato del Mundo en Pontevedra (España)
Semana del 23 de noviembre: Tenis – Fase final de la Copa Davis
28 de noviembre: Fútbol – Final de la Copa Libertadores en Montevideo (Uruguay)
29 de noviembre: F1 – Gran Premio de Qatar
Principales eventos deportivos en Diciembre
2 de diciembre: Última jornada del Brasileirão (fútbol)
6 de diciembre: F1 – Gran Premio de Abu Dabi (final de la temporada)
6 de diciembre: Final de la Copa do Brasil (fútbol)
8 al 20 de diciembre: Surf – Finales de la Liga Mundial de Surf en Hawái (EE.UU.)
31 de diciembre: Atletismo – Carrera de São Silvestre en São Paulo (Brasil)