HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá atención en bancos HOY, jueves 1 de enero de 2026?
¿Habrá atención en bancos HOY, jueves 1 de enero de 2026?     ¿Habrá atención en bancos HOY, jueves 1 de enero de 2026?     ¿Habrá atención en bancos HOY, jueves 1 de enero de 2026?     
Deportes

Calendario deportivo 2026 con los eventos más esperados del año: Mundial, Rally Dakar y UFC Casa Blanca

Desde el 3 de enero arranca la acción con el rally más extremo del planeta, luego el Super Bowl se llevará las miradas y millones. Sin duda, la Copa Mundial y la histórica UFC en la Casa Blanca serán los platos fuertes.

Conoce el entretenido calendario deportivo para la temporada 2026. Foto: LR/ESPN
Conoce el entretenido calendario deportivo para la temporada 2026. Foto: LR/ESPN

La nueva temporada arranca con todo. Un 2026 que promete mucho y pinta bien con un histórico calendario deportivo. Sin duda, el Mundial de Fútbol será la cereza del pastel. El nuevo formato y la última pelea entre Messi contra Cristiano Ronaldo. Sin embargo, se avecinan otros importantes eventos como el Super Bowl, Rally Dakar y la UFC en la Casa Blanca.

El inicio del año estará marcado por el rally más extremo del planeta, calentando los motores previo a la Fórmula 1, posteriormente los mejores tenistas del mundo se miden en Australian Open 2026 y luego será el turno de la millonaria final de la NFL. Asimismo, se anticipan dos eventos destacados en el ámbito nacional: la Noche Crema y la Noche Blanquiazul (Ambas el 24 de enero)

PUEDES VER: Rodrigo Ureña se despide de Universitario con duro mensaje: "Me quedo con lo que es la 'U' real"

lr.pe

Principales eventos deportivos en Enero

  • Rally Dakar: 3 al 17 de enero
  • Fórmula E: México City E-Prix: 10 de enero:
  • Australian Open 2026: 18 de enero al 1 de febrero
  • Noche Crema – Universitario de Deportes vs U. de Chile: 24 de enero
  • Noche Blanquiazul – Alianza Lima vs Inter Miami: 24 de enero
  • Pruebas de pretemporada F1 en Barcelona: 26 al 30 de enero
  • Liga 1 – Torneo Apertura: 30 de enero

Los mejores eventos deportivos en Febrero

  • 3 de febrero: Concachampions
  • 3 al 5 de febrero: Pruebas de pretemporada MotoGP en Sepang (Malasia)
  • 5 de febrero al 14 de marzo: Seis Naciones de Rugby
  • 6 al 22 de febrero: Juegos Olímpicos de Invierno – Milán-Cortina
  • 7 y 8 de febrero: Primera ronda de Copa Davis
  • 8 de febrero: Super Bowl
  • 8 al 14 de febrero: WTA 1000 de Doha – Tenis
  • 9 al 15 de febrero: ATP 250 de Buenos Aires
  • 11 al 13 de febrero: Pruebas de pretemporada F1 en Baréin (1)
  • 13 al 15 de febrero: All Star NBA Game
  • 15 al 21 de febrero: WTA 1000 de Dubái
  • 16 al 22 de febrero: ATP 500 de Río de Janeiro
  • 18 de febrero: Recopa Sudamericana – Final de ida
  • 18 al 20 de febrero: Pruebas de pretemporada F1 en Baréin (2)
  • 23 de febrero al 1 de marzo: Abierto de Acapulco – Tenis
  • 25 de febrero: Recopa Sudamericana – Final de vuelta
  • 26 al 28 de febrero: Pretemporada F1 en Baréin (1)

Eventos deportivos de Marzo

1 de marzo: MotoGP – Gran Premio de Tailandia

1 de marzo: IndyCar – GP de San Petersburgo

1 al 15 de marzo: Masters 1000 de Indian Wells y WTA 1000 de Indian Wells

6 al 17 de marzo: Clásico Mundial de Béisbol – EE.UU., Japón y Puerto Rico

7 de marzo: Strade Bianche – Ciclismo (Italia)

8 de marzo: IndyCar – GP de Phoenix

8 de marzo: F1 – Gran Premio de Australia, comienza la temporada

8 al 15 de marzo: París-Niza – Ciclismo masculino

9 al 15 de marzo: Tirreno-Adriático – Ciclismo masculino (Italia)

12 al 15 de marzo: The Players Championship – Golf

12 al 15 de marzo: Rally de Kenia – WRC

15 de marzo: F1 – Gran Premio de China

15 de marzo: IndyCar – GP de Arlington

15 de marzo: Trofeo Alfredo Binda – Ciclismo femenino

15 al 29 de marzo: Masters 1000 de Miami y WTA 1000 de Miami – Tenis

20 al 22 de marzo: Campeonato del Mundo de Atletismo en Pista Cubierta – Torun (Polonia)

21 de marzo: Milán-San Remo – Ciclismo masculino y femenino

21 de marzo: Fórmula E: E-Prix de Madrid

22 de marzo: MotoGP – Gran Premio de Brasil

22 de marzo: Final de la Copa de la Liga Inglesa

23 al 29 de marzo: Vuelta a Cataluña – Ciclismo masculino (España)

25 de marzo: Inicio de la temporada regular de Grandes Ligas de Béisbol

25 de marzo: Brujas - La Panne – Ciclismo masculino (Bélgica)

26 de marzo: Brujas - La Panne – Ciclismo femenino (Bélgica)

27 de marzo: Gran Premio E3 – Ciclismo masculino (Bélgica)

28 de marzo: WEC – 1.812 km de Catar, comienzo de la temporada

29 de marzo: F1 – Gran Premio de Japón

29 de marzo: MotoGP – Gran Premio de las Américas

29 de marzo: IndyCar – GP de Alabama

Eventos deportivos en abril de 2026

1 de abril: Ciclismo – A través de Flandes (Bélgica)

4 de abril: Remo – Regata Oxford vs Cambridge

5 de abril: Ciclismo – Tour de Flandes (Bélgica)

5 al 12 de abril: Tenis – Masters 1000 de Montecarlo

6 al 11 de abril: Ciclismo – Vuelta al País Vasco (España)

6 al 12 de abril: Tenis – Semana de clasificación para la Billie Jean King Cup

7 al 9 de abril: Inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana

9 al 12 de abril: Golf – Masters de Augusta

9 al 12 de abril: WRC – Rally de Croacia

12 de abril: NBA – Último partido de la liga regular

12 de abril: F1 – Gran Premio de Baréin

12 de abril: MotoGP – Gran Premio de Qatar

12 de abril: Ciclismo – París-Roubaix (Francia)

18 de abril: NBA – Inicio de los playoffs

18 al 19 de abril: EWC – 24 Horas de Motos (Le Mans)

19 de abril: F1 – Gran Premio de Arabia Saudita

19 de abril: WEC – 6 Horas de Imola

19 de abril: IndyCar – GP de Long Beach

19 de abril: Ciclismo – Amstel Gold Race (Países Bajos)

20 de abril: Atletismo – Maratón de Boston

20 de abril al 3 de mayo: Tenis – Masters 1000 de Madrid / WTA 1000 de Madrid

22 de abril: Ciclismo – La Flecha Valona (Bélgica)

23 al 26 de abril: WRC – Rally de Canarias

25 de abril: Final de la Copa del Rey en Sevilla (fecha por confirmar)

26 de abril: Atletismo – Maratón de Londres

26 de abril: Ciclismo – Lieja-Bastoña-Lieja (Bélgica)

26 de abril: MotoGP – Gran Premio de España

28 de abril al 3 de mayo: Ciclismo – Tour de Romandía (Suiza)

Eventos deportivos en Mayo

3 de mayo: F1 – Gran Premio de Miami

3 al 10 de mayo: Ciclismo – Vuelta a España (Femenina)

4 al 17 de mayo: Tenis – Masters 1000 de Roma / WTA 1000 de Roma

7 al 10 de mayo: WRC – Rally de Portugal

8 de mayo: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Doha (Catar)

9 de mayo: WEC – 6 Horas de Spa

9 de mayo: IndyCar – GP de Indianápolis

9 al 29 de mayo: Ciclismo – Vuelta de Italia

10 de mayo: MotoGP – Gran Premio de Francia

14 al 17 de mayo: Golf – Campeonato de la PGA

15 al 17 de mayo: Ciclismo – Vuelta al País Vasco (España)

16 de mayo: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Shanghái (China)

16 de mayo: Fútbol – Final de la Copa de InglaterraEquipaciones de fútbol

16 de mayo: Fórmula E – E-Prix de Mónaco 1

17 de mayo: Fórmula E – E-Prix de Mónaco 2

17 de mayo: MotoGP – Gran Premio de Cataluña

20 de mayo: Fútbol – Final de la Europa League (Estambul)

21 al 24 de mayo: Ciclismo – Vuelta a Burgos (España)

22 al 24 de mayo: Básquet – Final 4 de la Euroliga (Atenas)

22 al 24 de mayo: Fútbol – Final de la Champions League Femenina (Oslo)

23 de mayo: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Xiamen (China)

23 de mayo: Fútbol – Final de la Copa de Alemania

23 de mayo: Fútbol – Final de la Copa de Francia

24 de mayo: F1 – Gran Premio de Canadá

24 de mayo: IndyCar – 500 millas de Indianápolis

24 de mayo al 7 de junio: Tenis – Roland Garros

26 al 28 de mayo: Fase de grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana

27 de mayo: Fútbol – Final de la Conference League (Leipzig)

28 al 31 de mayo: WRC – Rally de Japón

30 de mayo: Fútbol – Final de la Liga de Campeones de la Concacaf (Concachampions)

30 de mayo: Fútbol – Final de la Champions League (Budapest)

30 de mayo al 7 de junio: Ciclismo – Vuelta de Italia (Femenina)

31 de mayo: MotoGP – Gran Premio de Italia

31 de mayo: IndyCar – GP de Detroit

Eventos deportivos en Junio

4 de junio: NBA – Inicio de las Finales

4 de junio: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Roma (Italia)

4 al 7 de junio: Golf – Abierto de Estados Unidos Femenino

6 de junio: EWC – 8 Horas de Spa

7 de junio: F1 – Gran Premio de Mónaco (+ F2, F3)

7 de junio: MotoGP – Gran Premio de Hungría

7 de junio: IndyCar – GP de Madison

7 de junio: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Estocolmo (Suecia)

7 al 14 de junio: Ciclismo – Vuelta Auvergne-Rhône-Alpes (Francia)

9 de junio: Última jornada de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol

10 de junio: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Oslo (Noruega)

11 de junio al 19 de julio: Mundial 2026

13 al 14 de junio: WEC – 24 Horas de Le Mans

14 de junio: UFC en Casa Blanca

14 de junio: F1 – Gran Premio de Barcelona

17 al 21 de junio: Ciclismo – Tour de Suiza

18 al 21 de junio: Golf – US Open

20 de junio: Fórmula E – E-Prix de Sanya (China)

21 de junio: MotoGP – Gran Premio de la República Checa

21 de junio: IndyCar – GP Road America

25 al 28 de junio: WRC – Rally de Grecia

25 al 28 de junio: Golf – Campeonato LPGA

26 de junio: Atletismo – Meeting de la Diamond League en París (Francia)

28 de junio: F1 – Gran Premio de Austria

28 de junio: MotoGP – Gran Premio de los Países Bajos

29 de junio al 12 de julio: Tenis – Wimbledon

Eventos deportivos en Julio

4 al 26 de julio: Ciclismo – Tour de Francia

5 de julio: EWC – 8 Horas de Suzuka

5 de julio: F1 – Gran Premio de Gran Bretaña

5 de julio: IndyCar – GP de Mid-Ohio

10 de julio: Atletismo – Meeting de la Liga de Diamante de Mónaco

12 de julio: MotoGP – Gran Premio de Alemania

12 de julio: WEC – 6 Horas de Sao Paulo

14 de julio: Béisbol – Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas (MLB)

16 al 19 de julio: WRC – Rally de Estonia

16 al 19 de julio: Golf – Abierto Británico

16 al 25 de julio: BMX – Campeonato del Mundo en Brisbane (Australia)

18 de julio: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Londres

19 de julio: F1 – Gran Premio de Bélgica

19 de julio: IndyCar – GP de Nashville

19 de julio: Final del Mundial 2026

21 al 26 de julio: Piragüismo – Campeonato Mundial de Eslalon en Oklahoma (EE. UU.)

24 de julio al 8 de agosto: Olimpismo – Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo

25 de julio: Fórmula E – E-Prix de Tokio 1

26 de julio: Fórmula E – E-Prix de Tokio 2

26 de julio: F1 – Gran Premio de Hungría

29 de julio: Juego de las Estrellas de la MLS

29 de julio al 2 de agosto: Golf – Abierto Británico Femenino

30 de julio al 2 de agosto: WRC – Rally de Finlandia

Eventos deportivos en Agosto

1 de agosto: Ciclismo – Clásica de San Sebastián (España)

1 al 9 de agosto: Ciclismo femenino – Tour de Francia

1 al 13 de agosto: Tenis – Masters 1000 de Montreal

1 al 13 de agosto: Tenis – WTA 1000 de Toronto

3 al 8 de agosto: Ciclismo masculino – Vuelta a Polonia

5 al 9 de agosto: Atletismo – Campeonato Mundial Sub-20 en Eugene (Oregón)

9 de agosto: MotoGP – Gran Premio de Gran Bretaña

9 de agosto: IndyCar – GP de Portland

11 al 23 de agosto: Hípica – Campeonato del Mundo en Aquisgrán (Alemania)

13 al 24 de agosto: Tenis – WTA 1000 y Masters 1000 de Cincinnati

15 de agosto: Fórmula E – E-Prix de Londres 1

15 al 17 de agosto: Ciclismo femenino – Tour de Romandía

16 de agosto: Ciclismo masculino – Gran Premio de Hamburgo (Alemania)

16 de agosto: Fórmula E – E-Prix de Londres 2 (Final)

16 de agosto: IndyCar – GP de Toronto

17 al 23 de agosto: Bádminton – Campeonato Mundial en Nueva Delhi (India)

19 al 22 de agosto: Ciclismo femenino – Tour de Gran Bretaña

19 al 23 de agosto: Ciclismo masculino – Renewi Tour

21 de agosto: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Lausana (Suiza)

22 de agosto al 11 de septiembre: Ciclismo masculino – Vuelta de España

23 de agosto: Atletismo – Meeting de la Liga de Diamante en Chorzow (Polonia)

23 de agosto: F1 – Gran Premio de los Países Bajos

23 al 30 de agosto: Remo – Campeonato del Mundo en Ámsterdam

26 al 30 de agosto: BTT – Campeonato del Mundo en Val di Sole (Italia)

27 de agosto: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Zúrich (Suiza)

27 al 30 de agosto: WRC – Rally de Paraguay

29 de agosto: IndyCar – GP de Milwaukee 1

30 de agosto al 13 de septiembre: Tenis – US Open

30 de agosto: IndyCar – GP de Milwaukee 2

30 de agosto: MotoGP – Gran Premio de Aragón

Eventos deportivos en Septiembre

4 al 5 de septiembre: Atletismo – Finales de la Diamond League en Bruselas (Bélgica)Ropa deportiva

4 al 6 de septiembre: Ciclismo femenino – Tour de Romandía

4 al 13 de septiembre: Básquet – Mundial Femenino en Berlín

6 de septiembre: IndyCar – GP de Monterey (final)

6 de septiembre: F1 – Gran Premio de Italia

6 de septiembre: WEC – Lone Star Le Mans (EE. UU.)

8 de septiembre: Inicio de la fase de liga de la Champions League

9 al 13 de septiembre: Ciclismo femenino – Tour de Holanda

10 al 13 de septiembre: WRC – Rally de Chile

11 de septiembre: Ciclismo masculino – Gran Premio de Quebec

11 al 13 de septiembre: Campeonato Mundial de Atletismo Ultimate en Budapest (Hungría)

13 de septiembre: Ciclismo masculino – Gran Premio de Montreal

13 de septiembre: F1 – Gran Premio de España

13 de septiembre: MotoGP – Gran Premio de San Marino

Semana del 14 de septiembre: Tenis – Segunda ronda de clasificación de la Copa Davis

20 de septiembre: MotoGP – Gran Premio de Austria

20 al 27 de septiembre: Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta en Montreal (Canadá)

Semana del 21 de septiembre: Tenis – Fase final de la Copa Billie Jean King en Shenzhen

26 de septiembre: F1 – Gran Premio de Azerbaiyán

27 de septiembre: WEC – 6 Horas de Fuji

30 de septiembre al 11 de octubre: Tenis – WTA 1000 de Pekín

Eventos deportivos en Octubre

Calendario sin revelar: Béisbol – Serie Mundial de las Grandes Ligas (MLB)

1 al 4 de octubre: WRC – Rally de Italia

4 de octubre: MotoGP – Gran Premio de Japón

4 al 10 de octubre: Judo – Campeonato del Mundo en Bakú

7 al 18 de octubre: Tenis – Masters 1000 de Shanghái

10 de octubre: Fútbol femenino – Final del BrasileirãoEquipaciones de fútbol

10 de octubre: Ciclismo masculino – Giro de Lombardía (Italia)

11 de octubre: Atletismo – Maratón de Chicago

11 de octubre: F1 – Gran Premio de Singapur

11 de octubre: MotoGP – Gran Premio de Indonesia

12 al 18 de octubre: Tenis – WTA 1000 de Wuhan

13 al 15 de octubre: Ciclismo femenino – Tour de Chongming (China)

13 al 18 de octubre: Ciclismo masculino – Tour de Guangxi (China)

14 al 18 de octubre: Ciclismo – Campeonato Mundial de Pista en Shanghái (China)

15 al 31 de octubre: Fútbol femenino – Copa Libertadores 2026

17 al 25 de octubre: Gimnasia – Campeonato Mundial en Róterdam

18 de octubre: Ciclismo femenino – Tour de Guangxi (China)

25 de octubre: F1 – Gran Premio de Estados Unidos

25 de octubre: MotoGP – Gran Premio de Australia

29 de octubre: Béisbol – Inicio de los playoffs de las Grandes Ligas (MLB)

Eventos deportivos en Noviembre

1 de noviembre: F1 – Gran Premio de MéxicoRopa deportiva

1 de noviembre: MotoGP – Gran Premio de Malasia

1 de noviembre: Atletismo – Maratón de Nueva York

2 al 8 de noviembre: Tenis – Masters 1000 de París

7 de noviembre: WEC – 8 Horas de Baréin (final)

7 de noviembre: Final de la MLS

7 al 14 de noviembre: Tenis – Finales WTA en Riad

8 de noviembre: F1 – Gran Premio de Brasil

12 al 15 de noviembre: WRC – Rally de Arabia Saudita (final)

15 de noviembre: MotoGP – Gran Premio de Portugal

15 al 22 de noviembre: Tenis – Finales ATP

21 de noviembre: Fútbol – Final de la Copa Sudamericana en Barranquilla (Colombia)

21 de noviembre: F1 – Gran Premio de Las Vegas

22 de noviembre: MotoGP – Gran Premio de Valencia (Final)

23 al 27 de noviembre: Triatlón – Finales del Campeonato del Mundo en Pontevedra (España)

Semana del 23 de noviembre: Tenis – Fase final de la Copa Davis

28 de noviembre: Fútbol – Final de la Copa Libertadores en Montevideo (Uruguay)

29 de noviembre: F1 – Gran Premio de Qatar

Principales eventos deportivos en Diciembre

2 de diciembre: Última jornada del Brasileirão (fútbol)

6 de diciembre: F1 – Gran Premio de Abu Dabi (final de la temporada)

6 de diciembre: Final de la Copa do Brasil (fútbol)

8 al 20 de diciembre: Surf – Finales de la Liga Mundial de Surf en Hawái (EE.UU.)

31 de diciembre: Atletismo – Carrera de São Silvestre en São Paulo (Brasil)

Notas relacionadas
Tony Kroos arremete contra el Mundial 2026 por el incremento de selecciones participantes: "El nivel está bajando"

Tony Kroos arremete contra el Mundial 2026 por el incremento de selecciones participantes: "El nivel está bajando"

LEER MÁS
Neymar deja desafiante declaración sobre un posible regreso a Brasil para el Mundial: "Prometo hacer un gol en la final"

Neymar deja desafiante declaración sobre un posible regreso a Brasil para el Mundial: "Prometo hacer un gol en la final"

LEER MÁS
Surinam, rival de Bolivia en el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026, podría quedar eliminado por líos legales y financieros

Surinam, rival de Bolivia en el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026, podría quedar eliminado por líos legales y financieros

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sebastián Britos se convertirá en el flamante refuerzo de Peñarol para la Copa Libertadores tras su paso por Universitario

Sebastián Britos se convertirá en el flamante refuerzo de Peñarol para la Copa Libertadores tras su paso por Universitario

LEER MÁS
El potente once de Alianza Lima con Federico Girotti como '9' para la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026

El potente once de Alianza Lima con Federico Girotti como '9' para la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026

LEER MÁS
Pedro Gallese habla por primera vez luego de ser fichado como nuevo arquero del Deportivo Cali: ''Es hora de honrar el legado de este club''

Pedro Gallese habla por primera vez luego de ser fichado como nuevo arquero del Deportivo Cali: ''Es hora de honrar el legado de este club''

LEER MÁS
Administrador de Universitario apunta contra hinchas que critican contratación de Sekou Gassama: “Es parte de la familia”

Administrador de Universitario apunta contra hinchas que critican contratación de Sekou Gassama: “Es parte de la familia”

LEER MÁS
Universitario busca al reemplazo de Rodrigo Ureña: los posibles candidatos para cubrir la baja del mediocampista chileno

Universitario busca al reemplazo de Rodrigo Ureña: los posibles candidatos para cubrir la baja del mediocampista chileno

LEER MÁS
Innova Sports, grupo dueño de Sporting Cristal, anunció la venta de la agencia de futbolistas Agref a fondo internacional

Innova Sports, grupo dueño de Sporting Cristal, anunció la venta de la agencia de futbolistas Agref a fondo internacional

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Niño muere atropellado por camión blindado en Gamarra en vísperas del Año Nuevo 2026

Panamá niega presencia constante del Clan del Golfo en la frontera, pero reporta "presión" de grupos colombianos

Horarios del Metropolitano, corredores y Metro de Lima para el 31 de diciembre y 1 de enero

Deportes

Universitario hace oficial fichaje de Héctor Fétoli para la Liga 1 y Copa Libertadores: "Un rayo para el tricampeón"

Sebastián Britos se convertirá en el flamante refuerzo de Peñarol para la Copa Libertadores tras su paso por Universitario

Pedro Gallese habla por primera vez luego de ser fichado como nuevo arquero del Deportivo Cali: ''Es hora de honrar el legado de este club''

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones 2026: JEE de Lima Centro 1 y 2 y sus funciones en los comicios electorales

Elecciones 2026: JEE declara improcedente inscripción de plancha presidencial de Primero la Gente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025