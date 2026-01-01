Calendario deportivo 2026 con los eventos más esperados del año: Mundial, Rally Dakar y UFC Casa Blanca

La nueva temporada arranca con todo. Un 2026 que promete mucho y pinta bien con un histórico calendario deportivo. Sin duda, el Mundial de Fútbol será la cereza del pastel. El nuevo formato y la última pelea entre Messi contra Cristiano Ronaldo. Sin embargo, se avecinan otros importantes eventos como el Super Bowl, Rally Dakar y la UFC en la Casa Blanca.

El inicio del año estará marcado por el rally más extremo del planeta, calentando los motores previo a la Fórmula 1, posteriormente los mejores tenistas del mundo se miden en Australian Open 2026 y luego será el turno de la millonaria final de la NFL. Asimismo, se anticipan dos eventos destacados en el ámbito nacional: la Noche Crema y la Noche Blanquiazul (Ambas el 24 de enero)

Principales eventos deportivos en Enero

Rally Dakar: 3 al 17 de enero



Fórmula E: México City E-Prix: 10 de enero:

Australian Open 2026: 18 de enero al 1 de febrero

Noche Crema – Universitario de Deportes vs U. de Chile: 24 de enero

Noche Blanquiazul – Alianza Lima vs Inter Miami: 24 de enero

Pruebas de pretemporada F1 en Barcelona: 26 al 30 de enero



Liga 1 – Torneo Apertura: 30 de enero



Los mejores eventos deportivos en Febrero

3 de febrero: Concachampions

3 al 5 de febrero: Pruebas de pretemporada MotoGP en Sepang (Malasia)

5 de febrero al 14 de marzo: Seis Naciones de Rugby

6 al 22 de febrero: Juegos Olímpicos de Invierno – Milán-Cortina

7 y 8 de febrero: Primera ronda de Copa Davis

8 de febrero: Super Bowl

8 al 14 de febrero: WTA 1000 de Doha – Tenis

9 al 15 de febrero: ATP 250 de Buenos Aires

11 al 13 de febrero: Pruebas de pretemporada F1 en Baréin (1)

13 al 15 de febrero: All Star NBA Game

15 al 21 de febrero: WTA 1000 de Dubái

16 al 22 de febrero: ATP 500 de Río de Janeiro

18 de febrero: Recopa Sudamericana – Final de ida

18 al 20 de febrero: Pruebas de pretemporada F1 en Baréin (2)

23 de febrero al 1 de marzo: Abierto de Acapulco – Tenis

25 de febrero: Recopa Sudamericana – Final de vuelta

26 al 28 de febrero: Pretemporada F1 en Baréin (1)

Eventos deportivos de Marzo

1 de marzo: MotoGP – Gran Premio de Tailandia

1 de marzo: IndyCar – GP de San Petersburgo

1 al 15 de marzo: Masters 1000 de Indian Wells y WTA 1000 de Indian Wells

6 al 17 de marzo: Clásico Mundial de Béisbol – EE.UU., Japón y Puerto Rico

7 de marzo: Strade Bianche – Ciclismo (Italia)

8 de marzo: IndyCar – GP de Phoenix

8 de marzo: F1 – Gran Premio de Australia, comienza la temporada

8 al 15 de marzo: París-Niza – Ciclismo masculino

9 al 15 de marzo: Tirreno-Adriático – Ciclismo masculino (Italia)

12 al 15 de marzo: The Players Championship – Golf

12 al 15 de marzo: Rally de Kenia – WRC

15 de marzo: F1 – Gran Premio de China

15 de marzo: IndyCar – GP de Arlington

15 de marzo: Trofeo Alfredo Binda – Ciclismo femenino

15 al 29 de marzo: Masters 1000 de Miami y WTA 1000 de Miami – Tenis

20 al 22 de marzo: Campeonato del Mundo de Atletismo en Pista Cubierta – Torun (Polonia)

21 de marzo: Milán-San Remo – Ciclismo masculino y femenino

21 de marzo: Fórmula E: E-Prix de Madrid

22 de marzo: MotoGP – Gran Premio de Brasil

22 de marzo: Final de la Copa de la Liga Inglesa

23 al 29 de marzo: Vuelta a Cataluña – Ciclismo masculino (España)

25 de marzo: Inicio de la temporada regular de Grandes Ligas de Béisbol

25 de marzo: Brujas - La Panne – Ciclismo masculino (Bélgica)

26 de marzo: Brujas - La Panne – Ciclismo femenino (Bélgica)

27 de marzo: Gran Premio E3 – Ciclismo masculino (Bélgica)

28 de marzo: WEC – 1.812 km de Catar, comienzo de la temporada

29 de marzo: F1 – Gran Premio de Japón

29 de marzo: MotoGP – Gran Premio de las Américas

29 de marzo: IndyCar – GP de Alabama

Eventos deportivos en abril de 2026

1 de abril: Ciclismo – A través de Flandes (Bélgica)

4 de abril: Remo – Regata Oxford vs Cambridge

5 de abril: Ciclismo – Tour de Flandes (Bélgica)

5 al 12 de abril: Tenis – Masters 1000 de Montecarlo

6 al 11 de abril: Ciclismo – Vuelta al País Vasco (España)

6 al 12 de abril: Tenis – Semana de clasificación para la Billie Jean King Cup

7 al 9 de abril: Inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana

9 al 12 de abril: Golf – Masters de Augusta

9 al 12 de abril: WRC – Rally de Croacia

12 de abril: NBA – Último partido de la liga regular

12 de abril: F1 – Gran Premio de Baréin

12 de abril: MotoGP – Gran Premio de Qatar

12 de abril: Ciclismo – París-Roubaix (Francia)

18 de abril: NBA – Inicio de los playoffs

18 al 19 de abril: EWC – 24 Horas de Motos (Le Mans)

19 de abril: F1 – Gran Premio de Arabia Saudita

19 de abril: WEC – 6 Horas de Imola

19 de abril: IndyCar – GP de Long Beach

19 de abril: Ciclismo – Amstel Gold Race (Países Bajos)

20 de abril: Atletismo – Maratón de Boston

20 de abril al 3 de mayo: Tenis – Masters 1000 de Madrid / WTA 1000 de Madrid

22 de abril: Ciclismo – La Flecha Valona (Bélgica)

23 al 26 de abril: WRC – Rally de Canarias

25 de abril: Final de la Copa del Rey en Sevilla (fecha por confirmar)

26 de abril: Atletismo – Maratón de Londres

26 de abril: Ciclismo – Lieja-Bastoña-Lieja (Bélgica)

26 de abril: MotoGP – Gran Premio de España

28 de abril al 3 de mayo: Ciclismo – Tour de Romandía (Suiza)



Eventos deportivos en Mayo

3 de mayo: F1 – Gran Premio de Miami

3 al 10 de mayo: Ciclismo – Vuelta a España (Femenina)

4 al 17 de mayo: Tenis – Masters 1000 de Roma / WTA 1000 de Roma

7 al 10 de mayo: WRC – Rally de Portugal

8 de mayo: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Doha (Catar)

9 de mayo: WEC – 6 Horas de Spa

9 de mayo: IndyCar – GP de Indianápolis

9 al 29 de mayo: Ciclismo – Vuelta de Italia

10 de mayo: MotoGP – Gran Premio de Francia

14 al 17 de mayo: Golf – Campeonato de la PGA

15 al 17 de mayo: Ciclismo – Vuelta al País Vasco (España)

16 de mayo: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Shanghái (China)

16 de mayo: Fútbol – Final de la Copa de InglaterraEquipaciones de fútbol

16 de mayo: Fórmula E – E-Prix de Mónaco 1

17 de mayo: Fórmula E – E-Prix de Mónaco 2

17 de mayo: MotoGP – Gran Premio de Cataluña

20 de mayo: Fútbol – Final de la Europa League (Estambul)

21 al 24 de mayo: Ciclismo – Vuelta a Burgos (España)

22 al 24 de mayo: Básquet – Final 4 de la Euroliga (Atenas)

22 al 24 de mayo: Fútbol – Final de la Champions League Femenina (Oslo)

23 de mayo: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Xiamen (China)

23 de mayo: Fútbol – Final de la Copa de Alemania

23 de mayo: Fútbol – Final de la Copa de Francia

24 de mayo: F1 – Gran Premio de Canadá

24 de mayo: IndyCar – 500 millas de Indianápolis

24 de mayo al 7 de junio: Tenis – Roland Garros

26 al 28 de mayo: Fase de grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana

27 de mayo: Fútbol – Final de la Conference League (Leipzig)

28 al 31 de mayo: WRC – Rally de Japón

30 de mayo: Fútbol – Final de la Liga de Campeones de la Concacaf (Concachampions)

30 de mayo: Fútbol – Final de la Champions League (Budapest)

30 de mayo al 7 de junio: Ciclismo – Vuelta de Italia (Femenina)

31 de mayo: MotoGP – Gran Premio de Italia

31 de mayo: IndyCar – GP de Detroit

Eventos deportivos en Junio

4 de junio: NBA – Inicio de las Finales

4 de junio: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Roma (Italia)

4 al 7 de junio: Golf – Abierto de Estados Unidos Femenino

6 de junio: EWC – 8 Horas de Spa

7 de junio: F1 – Gran Premio de Mónaco (+ F2, F3)

7 de junio: MotoGP – Gran Premio de Hungría

7 de junio: IndyCar – GP de Madison

7 de junio: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Estocolmo (Suecia)

7 al 14 de junio: Ciclismo – Vuelta Auvergne-Rhône-Alpes (Francia)

9 de junio: Última jornada de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol

10 de junio: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Oslo (Noruega)

11 de junio al 19 de julio: Mundial 2026

13 al 14 de junio: WEC – 24 Horas de Le Mans

14 de junio: UFC en Casa Blanca

14 de junio: F1 – Gran Premio de Barcelona

17 al 21 de junio: Ciclismo – Tour de Suiza

18 al 21 de junio: Golf – US Open

20 de junio: Fórmula E – E-Prix de Sanya (China)

21 de junio: MotoGP – Gran Premio de la República Checa

21 de junio: IndyCar – GP Road America

25 al 28 de junio: WRC – Rally de Grecia

25 al 28 de junio: Golf – Campeonato LPGA

26 de junio: Atletismo – Meeting de la Diamond League en París (Francia)

28 de junio: F1 – Gran Premio de Austria

28 de junio: MotoGP – Gran Premio de los Países Bajos

29 de junio al 12 de julio: Tenis – Wimbledon

Eventos deportivos en Julio

4 al 26 de julio: Ciclismo – Tour de Francia

5 de julio: EWC – 8 Horas de Suzuka

5 de julio: F1 – Gran Premio de Gran Bretaña

5 de julio: IndyCar – GP de Mid-Ohio

10 de julio: Atletismo – Meeting de la Liga de Diamante de Mónaco

12 de julio: MotoGP – Gran Premio de Alemania

12 de julio: WEC – 6 Horas de Sao Paulo

14 de julio: Béisbol – Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas (MLB)

16 al 19 de julio: WRC – Rally de Estonia

16 al 19 de julio: Golf – Abierto Británico

16 al 25 de julio: BMX – Campeonato del Mundo en Brisbane (Australia)

18 de julio: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Londres

19 de julio: F1 – Gran Premio de Bélgica

19 de julio: IndyCar – GP de Nashville

19 de julio: Final del Mundial 2026

21 al 26 de julio: Piragüismo – Campeonato Mundial de Eslalon en Oklahoma (EE. UU.)

24 de julio al 8 de agosto: Olimpismo – Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo

25 de julio: Fórmula E – E-Prix de Tokio 1

26 de julio: Fórmula E – E-Prix de Tokio 2

26 de julio: F1 – Gran Premio de Hungría

29 de julio: Juego de las Estrellas de la MLS

29 de julio al 2 de agosto: Golf – Abierto Británico Femenino

30 de julio al 2 de agosto: WRC – Rally de Finlandia

Eventos deportivos en Agosto

1 de agosto: Ciclismo – Clásica de San Sebastián (España)

1 al 9 de agosto: Ciclismo femenino – Tour de Francia

1 al 13 de agosto: Tenis – Masters 1000 de Montreal

1 al 13 de agosto: Tenis – WTA 1000 de Toronto

3 al 8 de agosto: Ciclismo masculino – Vuelta a Polonia

5 al 9 de agosto: Atletismo – Campeonato Mundial Sub-20 en Eugene (Oregón)

9 de agosto: MotoGP – Gran Premio de Gran Bretaña

9 de agosto: IndyCar – GP de Portland

11 al 23 de agosto: Hípica – Campeonato del Mundo en Aquisgrán (Alemania)

13 al 24 de agosto: Tenis – WTA 1000 y Masters 1000 de Cincinnati

15 de agosto: Fórmula E – E-Prix de Londres 1

15 al 17 de agosto: Ciclismo femenino – Tour de Romandía

16 de agosto: Ciclismo masculino – Gran Premio de Hamburgo (Alemania)

16 de agosto: Fórmula E – E-Prix de Londres 2 (Final)

16 de agosto: IndyCar – GP de Toronto

17 al 23 de agosto: Bádminton – Campeonato Mundial en Nueva Delhi (India)

19 al 22 de agosto: Ciclismo femenino – Tour de Gran Bretaña

19 al 23 de agosto: Ciclismo masculino – Renewi Tour

21 de agosto: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Lausana (Suiza)

22 de agosto al 11 de septiembre: Ciclismo masculino – Vuelta de España

23 de agosto: Atletismo – Meeting de la Liga de Diamante en Chorzow (Polonia)

23 de agosto: F1 – Gran Premio de los Países Bajos

23 al 30 de agosto: Remo – Campeonato del Mundo en Ámsterdam

26 al 30 de agosto: BTT – Campeonato del Mundo en Val di Sole (Italia)

27 de agosto: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Zúrich (Suiza)

27 al 30 de agosto: WRC – Rally de Paraguay

29 de agosto: IndyCar – GP de Milwaukee 1

30 de agosto al 13 de septiembre: Tenis – US Open

30 de agosto: IndyCar – GP de Milwaukee 2

30 de agosto: MotoGP – Gran Premio de Aragón

Eventos deportivos en Septiembre

4 al 5 de septiembre: Atletismo – Finales de la Diamond League en Bruselas (Bélgica)Ropa deportiva

4 al 6 de septiembre: Ciclismo femenino – Tour de Romandía

4 al 13 de septiembre: Básquet – Mundial Femenino en Berlín

6 de septiembre: IndyCar – GP de Monterey (final)

6 de septiembre: F1 – Gran Premio de Italia

6 de septiembre: WEC – Lone Star Le Mans (EE. UU.)

8 de septiembre: Inicio de la fase de liga de la Champions League

9 al 13 de septiembre: Ciclismo femenino – Tour de Holanda

10 al 13 de septiembre: WRC – Rally de Chile

11 de septiembre: Ciclismo masculino – Gran Premio de Quebec

11 al 13 de septiembre: Campeonato Mundial de Atletismo Ultimate en Budapest (Hungría)

13 de septiembre: Ciclismo masculino – Gran Premio de Montreal

13 de septiembre: F1 – Gran Premio de España

13 de septiembre: MotoGP – Gran Premio de San Marino

Semana del 14 de septiembre: Tenis – Segunda ronda de clasificación de la Copa Davis

20 de septiembre: MotoGP – Gran Premio de Austria

20 al 27 de septiembre: Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta en Montreal (Canadá)

Semana del 21 de septiembre: Tenis – Fase final de la Copa Billie Jean King en Shenzhen

26 de septiembre: F1 – Gran Premio de Azerbaiyán

27 de septiembre: WEC – 6 Horas de Fuji

30 de septiembre al 11 de octubre: Tenis – WTA 1000 de Pekín

Eventos deportivos en Octubre

Calendario sin revelar: Béisbol – Serie Mundial de las Grandes Ligas (MLB)

1 al 4 de octubre: WRC – Rally de Italia

4 de octubre: MotoGP – Gran Premio de Japón

4 al 10 de octubre: Judo – Campeonato del Mundo en Bakú

7 al 18 de octubre: Tenis – Masters 1000 de Shanghái

10 de octubre: Fútbol femenino – Final del BrasileirãoEquipaciones de fútbol

10 de octubre: Ciclismo masculino – Giro de Lombardía (Italia)

11 de octubre: Atletismo – Maratón de Chicago

11 de octubre: F1 – Gran Premio de Singapur

11 de octubre: MotoGP – Gran Premio de Indonesia

12 al 18 de octubre: Tenis – WTA 1000 de Wuhan

13 al 15 de octubre: Ciclismo femenino – Tour de Chongming (China)

13 al 18 de octubre: Ciclismo masculino – Tour de Guangxi (China)

14 al 18 de octubre: Ciclismo – Campeonato Mundial de Pista en Shanghái (China)

15 al 31 de octubre: Fútbol femenino – Copa Libertadores 2026

17 al 25 de octubre: Gimnasia – Campeonato Mundial en Róterdam

18 de octubre: Ciclismo femenino – Tour de Guangxi (China)

25 de octubre: F1 – Gran Premio de Estados Unidos

25 de octubre: MotoGP – Gran Premio de Australia

29 de octubre: Béisbol – Inicio de los playoffs de las Grandes Ligas (MLB)

Eventos deportivos en Noviembre

1 de noviembre: F1 – Gran Premio de MéxicoRopa deportiva

1 de noviembre: MotoGP – Gran Premio de Malasia

1 de noviembre: Atletismo – Maratón de Nueva York

2 al 8 de noviembre: Tenis – Masters 1000 de París

7 de noviembre: WEC – 8 Horas de Baréin (final)

7 de noviembre: Final de la MLS

7 al 14 de noviembre: Tenis – Finales WTA en Riad

8 de noviembre: F1 – Gran Premio de Brasil

12 al 15 de noviembre: WRC – Rally de Arabia Saudita (final)

15 de noviembre: MotoGP – Gran Premio de Portugal

15 al 22 de noviembre: Tenis – Finales ATP

21 de noviembre: Fútbol – Final de la Copa Sudamericana en Barranquilla (Colombia)

21 de noviembre: F1 – Gran Premio de Las Vegas

22 de noviembre: MotoGP – Gran Premio de Valencia (Final)

23 al 27 de noviembre: Triatlón – Finales del Campeonato del Mundo en Pontevedra (España)

Semana del 23 de noviembre: Tenis – Fase final de la Copa Davis

28 de noviembre: Fútbol – Final de la Copa Libertadores en Montevideo (Uruguay)

29 de noviembre: F1 – Gran Premio de Qatar

Principales eventos deportivos en Diciembre

2 de diciembre: Última jornada del Brasileirão (fútbol)

6 de diciembre: F1 – Gran Premio de Abu Dabi (final de la temporada)

6 de diciembre: Final de la Copa do Brasil (fútbol)

8 al 20 de diciembre: Surf – Finales de la Liga Mundial de Surf en Hawái (EE.UU.)

31 de diciembre: Atletismo – Carrera de São Silvestre en São Paulo (Brasil)