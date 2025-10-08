En una reciente entrevista, Guillermo ‘Chicho’ Salas fue consultado sobre a quién elegiría en su equipo entre Paolo Guerrero y Hernán Barcos, en caso de estar dirigiendo a Alianza Lima. El ex DT del Club César Vallejo no dudó en escoger al ‘Depredador’ por encima del ‘Pirata’, una decisión que generó opiniones divididas entre los seguidores del club blanquiazul.

No obstante, ‘Chicho’ explicó el motivo de su elección, destacando la calidad de Guerrero y señalando que es una de las principales salidas que tiene el equipo para establecer su juego. Además, resaltó su capacidad para cubrir balones, una característica que ha distinguido al jugador a lo largo de su carrera.

‘Chicho’ Salas prefiere a Paolo Guerrero antes que Hernán Barcos

"A ojos cerrados, Paolo, porque juega fuera, dentro, por los costados; es la primera salida directa del equipo, te cubre bien los balones. Paolo es un capo, un crack", explicó el exjugador blanquiazul.

¿Cómo le va a Paolo Guerra en Alianza Lima?

Paolo Guerrero ha disputado 4 partidos en el Torneo Clausura de la Liga 1, donde ha logrado anotar 1 gol y brindar 1 asistencia en un total de 221 minutos jugados. El delantero nacional continúa siendo una pieza importante en el ataque, aportando experiencia y presencia en el área cada vez que salta al campo.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Alianza Lima se encuentra en una posición complicada en el Clausura, ocupando actualmente el sexto puesto; sin embargo, confían en revertir esta situación y escalar a una mejor ubicación en la tabla.