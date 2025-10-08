HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Falleció Miguel Ángel Russo, extécnico de Alianza Lima
Falleció Miguel Ángel Russo, extécnico de Alianza Lima     Falleció Miguel Ángel Russo, extécnico de Alianza Lima     Falleció Miguel Ángel Russo, extécnico de Alianza Lima     
Fútbol Peruano

‘Chicho’ Salas escoge a Paolo Guerrero por encima de Hernán Barcos en Alianza Lima: "Es un crack"

Guillermo Salas enfatizó que Guerrero es una salida directa en la cancha, subrayando su versatilidad y habilidad dentro del campo, y resaltando su importancia para Alianza Lima.

'Chicho' Salas escogió entre Paolo Guerrero y Hernán Barcos. Foto: composición LR/difusión / Alianza Lima
'Chicho' Salas escogió entre Paolo Guerrero y Hernán Barcos. Foto: composición LR/difusión / Alianza Lima

En una reciente entrevista, Guillermo ‘Chicho’ Salas fue consultado sobre a quién elegiría en su equipo entre Paolo Guerrero y Hernán Barcos, en caso de estar dirigiendo a Alianza Lima. El ex DT del Club César Vallejo no dudó en escoger al ‘Depredador’ por encima del ‘Pirata’, una decisión que generó opiniones divididas entre los seguidores del club blanquiazul.

No obstante, ‘Chicho’ explicó el motivo de su elección, destacando la calidad de Guerrero y señalando que es una de las principales salidas que tiene el equipo para establecer su juego. Además, resaltó su capacidad para cubrir balones, una característica que ha distinguido al jugador a lo largo de su carrera.

PUEDES VER: Falleció Miguel Ángel Russo, DT de Boca Juniors y extécnico de Alianza Lima, a los 69 años

lr.pe

‘Chicho’ Salas prefiere a Paolo Guerrero antes que Hernán Barcos

"A ojos cerrados, Paolo, porque juega fuera, dentro, por los costados; es la primera salida directa del equipo, te cubre bien los balones. Paolo es un capo, un crack", explicó el exjugador blanquiazul.

¿Cómo le va a Paolo Guerra en Alianza Lima?

Paolo Guerrero ha disputado 4 partidos en el Torneo Clausura de la Liga 1, donde ha logrado anotar 1 gol y brindar 1 asistencia en un total de 221 minutos jugados. El delantero nacional continúa siendo una pieza importante en el ataque, aportando experiencia y presencia en el área cada vez que salta al campo.

PUEDES VER: 'Chicho' Salas resaltó campaña internacional de Néstor Gorosito con Alianza Lima, pero advirtió: "El hincha quiere títulos"

lr.pe

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Alianza Lima se encuentra en una posición complicada en el Clausura, ocupando actualmente el sexto puesto; sin embargo, confían en revertir esta situación y escalar a una mejor ubicación en la tabla.

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario3012930238+15
2Cusco FC22117131810+8
3ADT201262415150
4Sporting Cristal1911542208+12
5FBC Melgar18135341814+5
6Alianza Lima18134631813+4
7Deportivo Garcilaso181246216160
8Sport Huancayo15134362322+1
9Cienciano15114341615+1
10Atlético Grau15124351615+1
11Comerciantes Unidos15114341316-3
12Los Chankas15105052421-9
13Alianza Atlético13113441082
14Alianza Universidad13124171424-10
15Sport Boys121233616-6-12
16Juan Pablo II111125414-511
17Ayacucho FC1011317817-9
18UTC611137815−7
19Deportivo Binacional00000000
Notas relacionadas
Falleció Miguel Ángel Russo, DT de Boca Juniors y extécnico de Alianza Lima, a los 69 años

Falleció Miguel Ángel Russo, DT de Boca Juniors y extécnico de Alianza Lima, a los 69 años

LEER MÁS
Presuntos hinchas de Alianza Lima realizan pintas en la Municipalidad de Trujillo y locales aledaños

Presuntos hinchas de Alianza Lima realizan pintas en la Municipalidad de Trujillo y locales aledaños

LEER MÁS
'Chicho' Salas resaltó campaña internacional de Néstor Gorosito con Alianza Lima, pero advirtió: "El hincha quiere títulos"

'Chicho' Salas resaltó campaña internacional de Néstor Gorosito con Alianza Lima, pero advirtió: "El hincha quiere títulos"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Chicho' Salas apuntó contra administrador de Alianza Lima por catalogar de "delincuencial" al arbitraje de la Liga 1: "No es ético"

'Chicho' Salas apuntó contra administrador de Alianza Lima por catalogar de "delincuencial" al arbitraje de la Liga 1: "No es ético"

LEER MÁS
Diego Rebagliati se rectifica por declaraciones sobre exclusión de Ayacucho FC de la Liga 1: "Me llegó una carta notarial"

Diego Rebagliati se rectifica por declaraciones sobre exclusión de Ayacucho FC de la Liga 1: "Me llegó una carta notarial"

LEER MÁS
Nolberto Solano y su dura opinión sobre Alexander Robertson tras ser convocado a Australia: "Nunca fue prioridad Perú”

Nolberto Solano y su dura opinión sobre Alexander Robertson tras ser convocado a Australia: "Nunca fue prioridad Perú”

LEER MÁS
Tabla acumulada de Liga 1 2025: cómo va Alianza Lima, Universitario y los demás equipos en la competición peruana

Tabla acumulada de Liga 1 2025: cómo va Alianza Lima, Universitario y los demás equipos en la competición peruana

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Fútbol Peruano

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Jorge Soto explica por qué Paulo Autuori no fue a la conferencia de prensa tras derrota de Sporting Cristal: "Por eso he estado acá"

'Chiquito' Flores lanza fuerte crítica a la FPF por falta de apoyo al fútbol de menores: “Los chicos terminan pagando para jugar”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025