PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación
Deportes

Presidente de U. de Chile rompe su silencio sobre posible salida de Gustavo Álvarez para llegar a Perú: "Rumores de gente que no da la cara"

Michael Clark, presidente del cuadro chileno, se pronunció por primera vez sobre las versiones que vinculan a su técnico como reemplazante de Manuel Barreto en el banquillo de la selección peruana.

Gustavo Álvarez tiene contrato con U. de Chile hasta finales del 2026. Foto: composición LR/Club Universidad de Chile/captura de ESPN Chile
Gustavo Álvarez tiene contrato con U. de Chile hasta finales del 2026. Foto: composición LR/Club Universidad de Chile/captura de ESPN Chile

La FPF, por medio de Jean Ferrari — director general de fútbol de la institución — se encuentra en la búsqueda de un nuevo técnico que tome las riendas de la selección peruana para los nuevos retos que se avecinan desde el 2026. Uno de los nombres que suenan fuerte en esta exploración de estrategas es Gustavo Álvarez, actual técnico de U. de Chile, quien en una entrevista reciente para TNT Sports mostró su molestia por los rumores que se han generado sobre él y la Bicolor cuando no hay nada definido. Michael Clark, presidente del Azul Azul, también fue uno de los que se manifestó sobre el tema.

En diálogo con ESPN Chile, Clark aseguró que este tipo de versiones suelen salir cuando el Romántico Viajero atraviesa un buen momento deportivo. Asimismo, señaló que estos "rumores" tendrían su origen en personas ligadas a Colo-Colo, con el fin de desestabilizar a su equipo, que en su última presentación derrotó a Palestino por la Primera División del país sureño.

PUEDES VER: ¿Sporting Cristal vs Universitario se jugará? Revelan fecha tentativa para reprogramación del partido por el Clausura

lr.pe

Presidente de U. de Chile habló sobre posible salida de Gustavo Álvarez para ser DT de Perú

"Respecto a las versiones y rumores que han circulado últimamente, a mí me llama la atención que siempre que a la 'U' le empieza a ir bien empiezan a aparecer estos rumores de gente que no da la cara. Tengo la sensación de que muchos de ellos vienen de gente que no es de la 'U', de gente que es de Colo-Colo. Muchos periodistas incluso se prestan para esto, de periodistas que dicen ser de otros clubes", declaró.

Luego, minimizó estas versiones y remarcó que, a pesar de que Gustavo Álvarez tiene contrato válido hasta diciembre del 2026, a finales de temporada realizarán una evaluación pertinente con miras a la siguiente campaña.

"Yo no le daría mucha importancia. Obviamente, todo en este club está en evaluación. Tenemos muy buen plantel, buen cuerpo técnico y estamos muy contentos. Creo que tenemos el mejor plantel y cuerpo técnico de Chile, tanto como profesionales como personas. Tenemos a un técnico con contrato vigente, pero obviamente a fin de año se tienen que hacer las evaluaciones como se hacen siempre se hacen con los jugadores, técnicos y ver la planificación del año 2026. Pero para eso falta mucho, ahora nos estamos jugando cosas muy importantes y seguir peleando el campeonato", precisó.

PUEDES VER: Reimond Manco apuntó contra Manuel Barreto por hacer jugar poco a Felipe Chávez ante Chile: '¿Lo trajeron por populismo?'

lr.pe

Gustavo Álvarez se pronuncia sobre la posibilidad de ser DT de Perú: "Seamos serios"

Según informó el diario El Mercurio, la Federación estaría dispuesta a abonar la cláusula de rescisión, estimada en 1,2 millones de dólares, y además propondría un contrato que rondaría los 2 millones de dólares. Ante esta publicación, el entrenador de la Universidad de Chile expresó su descontento y solicitó que se trate el tema con seriedad.

