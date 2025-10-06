HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     
Anuncian paro de 48 horas si no se reúnen con Dina Boluarte
Anuncian paro de 48 horas si no se reúnen con Dina Boluarte     Anuncian paro de 48 horas si no se reúnen con Dina Boluarte     Anuncian paro de 48 horas si no se reúnen con Dina Boluarte     
Deportes

Jean Ferrari aclara cómo es su relación con referentes de la selección peruana y apuntó: "Di 2 palabras y no dije más"

El director general de fútbol de la FPF ofreció una conferencia de prensa junto al entrenador Manuel Barreto, previo al amistoso de la selección peruana ante Chile.

Jean Ferrari llegó a la Federación Peruana de Fútbol a mediados del 2025. Foto: composición LR/FPF
Jean Ferrari llegó a la Federación Peruana de Fútbol a mediados del 2025. Foto: composición LR/FPF

La llegada de Jean Ferrari a la selección peruana fue muy comentada desde diversos sectores. En las últimas semanas, empezó a circular el rumor de un conflicto entre el director general de fútbol de la FPF y algunos referentes del combinado nacional.

Al ser consultado sobre esta versión, el exadministrador de Universitario de Deportes brindó sus descargos y reveló como fue su primer contacto con los integrantes de la Bicolor.

PUEDES VER: Manuel Barreto responde fuerte a Óscar Ibáñez por decir que encontró otra lista de convocados: 'No necesito justificar mi reputación'

lr.pe

Jean Ferrari aclara cómo es su relación con los referentes de la selección peruana

"Cuando recién llegué tuve una presentación en medio de la cancha donde di dos palabras y no dije más. ¿Por qué? Porque respeto el lado del futbolista. En ese caso, yo respeto esa distancia, esa diferencia. Lo aprendí dentro de mis 15 años de gestión", manifestó en conferencia de prensa.

En ese sentido, Jean Ferrari fue claro al mencionar que no habló con ningún futbolista de manera personal. Asimismo, señaló que esperó el final de las Eliminatorias 2026 para hacerlo.

"Al inicio no lo entendía, ahora sí. Mantengo una distancia y una brecha para no cruzar ciertas formas. En ese sentido di dos palabras y he estado de observador en estas dos fechas. No he conversado con ningún futbolista y he esperado a que termine el proceso para hablar con algún futbolista. Pero no lo veo como algo determinante (...)", agregó.

"Todo es especulación, acá somos los reyes de las novelas, por eso estoy acá, porque he escuchado tantas historias, hay un momento que cansa. Las historias que escucho son de ficción, aquí estoy para aclarar lo que crean conveniente" puntualizó.

PUEDES VER: Manuel Barreto dejó rotunda respuesta tras ser consultado por polémico tuit de Renato Tapia tras su nombramiento: 'Es un grandísimo jugador'

lr.pe

¿Quién será el nuevo entrenador de la selección peruana?

Al ser consultado sobre la elección del nuevo entrenador de la selección peruana, Jean Ferrari remarcó que todavía no lo tiene definido; no obstante, brindó detalles del perfil que buscan en la Videna.

"El paladar futbolístico. Una cosa es tener un entrenador para un determinado club y otra para una selección o determinada selección. Entonces, yo lo que he querido en este caso es volver a nuestras raíces, tener el juego atildado, pero agregándole la dinámica, la potencia, la fuerza. Necesitamos un entrenador que calce con estilo de juego, ética profesional, personal, hay una gran cantidad de cualidades. Tiene que ser versátil, adecuarte a la estrategia. La elección del entrenador no es tan sencilla como se cree", concluyó.

Notas relacionadas
Pedro Díaz, arquero de Cusco FC, revela el emotivo mensaje que recibió de Luis Ramos tras ser llamado a la selección peruana

Pedro Díaz, arquero de Cusco FC, revela el emotivo mensaje que recibió de Luis Ramos tras ser llamado a la selección peruana

LEER MÁS
Reimond Manco se cansa de la situación de Alex Valera en la selección peruana: "No lo llamen más"

Reimond Manco se cansa de la situación de Alex Valera en la selección peruana: "No lo llamen más"

LEER MÁS
Perú vs Chile: fecha, hora y canales de TV para ver el amistoso por la fecha FIFA

Perú vs Chile: fecha, hora y canales de TV para ver el amistoso por la fecha FIFA

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Manuel Barreto responde fuerte a Óscar Ibáñez por decir que encontró otra lista de convocados: "No necesito justificar mi reputación"

Manuel Barreto responde fuerte a Óscar Ibáñez por decir que encontró otra lista de convocados: "No necesito justificar mi reputación"

LEER MÁS
Manuel Barreto dejó rotunda respuesta tras ser consultado por polémico tuit de Renato Tapia tras su nombramiento: "Es un grandísimo jugador"

Manuel Barreto dejó rotunda respuesta tras ser consultado por polémico tuit de Renato Tapia tras su nombramiento: "Es un grandísimo jugador"

LEER MÁS
Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

LEER MÁS
Mr. Peet se pronuncia sobre abrupta interrupción del partido de Alianza Lima en L1 Max: "Escapa de nuestra responsabilidad"

Mr. Peet se pronuncia sobre abrupta interrupción del partido de Alianza Lima en L1 Max: "Escapa de nuestra responsabilidad"

LEER MÁS
Manuel Barreto confirma que Álex Valera estará para el partido de la selección peruana ante Chile: "Lo vamos a cuidar"

Manuel Barreto confirma que Álex Valera estará para el partido de la selección peruana ante Chile: "Lo vamos a cuidar"

LEER MÁS
Perú vs Chile: fecha, hora y canales de TV para ver el amistoso por la fecha FIFA

Perú vs Chile: fecha, hora y canales de TV para ver el amistoso por la fecha FIFA

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lotería de Boyacá de HOY, 4 de octubre 2025: resultados del sorteo 4592, números ganadores y premio mayor vía Canal 13

¿Clases presenciales o virtuales este 7 de octubre? Esto dice Minedu ante el paro de transportistas en Lima y Callao

Estos son los megaproyectos con los que Perú busca impulsar el turismo nacional: destaca el moderno Teleférico de Choquequirao

Deportes

Manuel Barreto y su determinante mensaje tras convocatoria Alexander Robertson por Australia: “Aquellos que quieran venir, que vengan”

Manuel Barreto dejó rotunda respuesta tras ser consultado por polémico tuit de Renato Tapia tras su nombramiento: "Es un grandísimo jugador"

Manuel Barreto responde fuerte a Óscar Ibáñez por decir que encontró otra lista de convocados: "No necesito justificar mi reputación"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dirigente transportista anuncia paro de 48 horas si no se reúnen con Dina Boluarte y el presidente del Congreso

Dina Boluarte y López Aliaga no asistieron a Misa de la Nación del Señor de los Milagros oficiada por el cardenal Castillo

Cardenal Castillo sobre víctimas de extorsión: "Una sola vida requiere una llamada de atención, un intento de hacer algo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025