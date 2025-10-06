La llegada de Jean Ferrari a la selección peruana fue muy comentada desde diversos sectores. En las últimas semanas, empezó a circular el rumor de un conflicto entre el director general de fútbol de la FPF y algunos referentes del combinado nacional.

Al ser consultado sobre esta versión, el exadministrador de Universitario de Deportes brindó sus descargos y reveló como fue su primer contacto con los integrantes de la Bicolor.

Jean Ferrari aclara cómo es su relación con los referentes de la selección peruana

"Cuando recién llegué tuve una presentación en medio de la cancha donde di dos palabras y no dije más. ¿Por qué? Porque respeto el lado del futbolista. En ese caso, yo respeto esa distancia, esa diferencia. Lo aprendí dentro de mis 15 años de gestión", manifestó en conferencia de prensa.

En ese sentido, Jean Ferrari fue claro al mencionar que no habló con ningún futbolista de manera personal. Asimismo, señaló que esperó el final de las Eliminatorias 2026 para hacerlo.

"Al inicio no lo entendía, ahora sí. Mantengo una distancia y una brecha para no cruzar ciertas formas. En ese sentido di dos palabras y he estado de observador en estas dos fechas. No he conversado con ningún futbolista y he esperado a que termine el proceso para hablar con algún futbolista. Pero no lo veo como algo determinante (...)", agregó.

"Todo es especulación, acá somos los reyes de las novelas, por eso estoy acá, porque he escuchado tantas historias, hay un momento que cansa. Las historias que escucho son de ficción, aquí estoy para aclarar lo que crean conveniente" puntualizó.

¿Quién será el nuevo entrenador de la selección peruana?

Al ser consultado sobre la elección del nuevo entrenador de la selección peruana, Jean Ferrari remarcó que todavía no lo tiene definido; no obstante, brindó detalles del perfil que buscan en la Videna.

"El paladar futbolístico. Una cosa es tener un entrenador para un determinado club y otra para una selección o determinada selección. Entonces, yo lo que he querido en este caso es volver a nuestras raíces, tener el juego atildado, pero agregándole la dinámica, la potencia, la fuerza. Necesitamos un entrenador que calce con estilo de juego, ética profesional, personal, hay una gran cantidad de cualidades. Tiene que ser versátil, adecuarte a la estrategia. La elección del entrenador no es tan sencilla como se cree", concluyó.