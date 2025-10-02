La selección peruana de fútbol se encuentra en el inicio de una nueva era. El equipo nacional hizo un papelón en las Eliminatorias 2026, ya que terminó en penúltimo lugar y no pudo marcar goles en condición de visita. Además, pasaron 3 entrenadores en una misma temporada y nunca hubo una idea de juego clara. Por este motivo, luego de tiempo, Ricardo Gareca recordó su paso por Perú y cuestionó varios aspectos.

Ricardo Gareca ingresó a los libros de historia en el fútbol peruano, ya que nos llevó al Mundial 2018 y logró el subcampeonato en la Copa América. Su conexión especial con los hinchas y la relación con los jugadores fue irrepetible. Sin duda, uno de los mejores técnicos de la Bicolor.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre la selección peruana?

El histórico entrenador argentino cuestionó el trabajo del fútbol peruano y las pocas oportunidades que tienen los jugadores nacionales fuera de la Liga 1. Asimismo, reveló el principal objetivo que tenía su comando técnico con las figuras del equipo como André Carrillo, Paolo Guerrero y Christian Cueva.

"Perú tuvo jugadores muy importantes en el extranjero y hoy en día ya no lo tiene. Todos los que estaban afueran han regresado al torneo local. El trabajo mío era hacerles entender que se queden allá. Para nosotros era una obligación que salgan fuera del Perú y que triunfen allá. Ese era el puente y la imagen que necesitaban los jóvenes para darse cuenta que la selección peruana cada vez necesita más gente en el extranjero y no en el torneo local", sentenció el 'Tigre' Gareca.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre Álex Valera como el nuevo '9' de la selección peruana?

Valera se perfila como el nuevo delantero de Perú debido al inminente retiro de Paolo Guerero, la avanzada edad de Gianluca Lapadula y la poca experiencia de Luis Ramos. "Me gusta, pero quiero ser prudente. Valera me encanta y lo tenía en cuenta como para ir llevándolo de a pocos. Hoy en día es una realidad, entonces podría llegar a ser el titular", enfatizó Ricardo Gareca.

El exentrenador de la selección chilena intentó ser precavido con su respuesta y luego acotó. "Pero también podría decirte que no estoy de acuerdo, porque puede surgir algún valor más importante. Me sorprende hasta dónde ha llegado, fue algo increíble. Nos encanta por su historia de vida", finalizó el DT.