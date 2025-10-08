HOYSuscripcion LR Focus

Bloque Universitario anuncia paro nacional para el 15 de octubre
Fútbol Peruano

Jean Ferrari quedó sorprendido con la identificación de Fabio Gruber con la selección peruana: "Hay un tema de compromiso"

El director general de fútbol de la FPF, confirmó que tuvo una reunión con Fabio Gruber, futbolista del Núremberg con nacionalidad peruana gracias a su madre.

Jean Ferrari reveló que tuvo una reunión con Fabio Gruber. Foto: composición LR/captura de L1 Max/ difusión
Jean Ferrari reveló que tuvo una reunión con Fabio Gruber. Foto: composición LR/captura de L1 Max/ difusión

En una reciente entrevista para 'L1 Max', Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), habló sobre Fabio Gruber, futbolista alemán con ascendencia peruana gracias a su madre, quien actualmente milita en el Núremberg, equipo de la segunda división de Alemania.

Ferrari dio a conocer que mantuvo una reunión con el jugador, donde señaló que este es consciente de la importancia que tendría representar a la Bicolor debido a sus raíces, resaltando además que realmente está comprometido. Sin embargo, advirtió que todo se verá poco a poco, pues aún falta que lleguen los documentos.

PUEDES VER: Jean Ferrari ve complicada presencia de Piero Quispe en la selección peruana tras llegar a Australia: "El viaje le hace perder dos días"

lr.pe

Jean Ferrari resalta el compromiso de Fabio Gruber con Perú

"Hemos tenido una reunión con él, sí. La verdad, quedé sorprendido porque el muchacho siente esa identificación con su madre, que es peruana, y sabe realmente que sería importante para él representar la patria de su madre, donde tiene sus raíces. Hay un tema de compromiso y relación con él; vamos a ver si los documentos llegan", explicó Ferrari en L1 Max.

¿Quién es Fabio Gruber?

Gruber es un futbolista con nacionalidad alemana y peruana. Actualmente tiene 23 años y se desempeña como defensa central, mide 1.88 m y ha disputado un total de 9 partidos: 8 en la Bundesliga 2 y 1 en la Copa de Alemania.

¿Cuál es el valor de Gruber?

El defensor del Núremberg, actualmente tiene un valor de 900 mil euros, según el portal especializado Tranfermarkt.

PUEDES VER: Jean Ferrari señala si 'borrará' a Renato Tapia de la selección peruana por polémica tuit: "Es un tema de diálogo"

lr.pe

¿Cuándo juega Perú vs Chile?

El encuentro amistoso entre Perú y Chile por la fecha FIFA está previsto para este viernes 10 de octubre, iniciando a las 6:00 p. m. hora local y a las 8:00 p. m. hora de Chile.

Jean Ferrari ve complicada presencia de Piero Quispe en la selección peruana tras llegar a Australia: "El viaje le hace perder dos días"

Jean Ferrari ve complicada presencia de Piero Quispe en la selección peruana tras llegar a Australia: "El viaje le hace perder dos días"

Jean Ferrari revela que Néstor Gorosito pudo llegar a Universitario hasta en 2 oportunidades: "Después apareció en Alianza Lima"

Jean Ferrari revela que Néstor Gorosito pudo llegar a Universitario hasta en 2 oportunidades: "Después apareció en Alianza Lima"

Jean Ferrari señala si 'borrará' a Renato Tapia de la selección peruana por polémica tuit: "Es un tema de diálogo"

Jean Ferrari señala si 'borrará' a Renato Tapia de la selección peruana por polémica tuit: "Es un tema de diálogo"

