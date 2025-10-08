Nolberto Solano, actual entrenador de Pakistán, en una reciente entrevista con Eddie Fleischman, dio un análisis sobre la situación del fútbol peruano, especialmente en relación con la necesidad de buscar jugadores en el extranjero que tengan ascendencia peruana debido a que en el torneo local no hay muchos jugadores jóvenes. "Siempre hemos hablado de esto. ¿Cuándo le vamos a exigir a los equipos de provincia que tengan equipos de menores para que se expanda un poco el universo de jugadores?", fueron sus palabras.

No obstante, lo que más llamó la atención fue que revelara una dura verdad sobre Alexander Robertson, con quien en su momento tuvo una conversación. Señaló que, para el jugador del Cardiff City F.C., la selección peruana nunca fue prioridad.

¿Qué dijo Nolberto Solano sobre Alexander Robertson?

"Yo tuve la oportunidad de conversar con Robertson... Hablé con él hace cuatro o cinco años, hablé con su papá que fue exjugador. Él ha nacido en Inglaterra, la mamá es peruana, el papá australiano. Entonces, el chico tenía cuatro opciones: Inglaterra, Escocia, Australia y después, nos puso a nosotros como último caso. El chico era un juvenil del Manchester City, y nunca fue prioridad Perú. Se ha ido para Australia porque piensa en su futuro, va a jugar Copa del Mundo muy seguido", fueron las palabras de 'Ñol'.

Manuel Barreto habla sobre convocatoria de Robertson por Australia

Como se recuerda, hace unos días en una reciente conferencia de prensa, Manuel Barreto, actual DT de la Bicolor, fue consultado por el jugador.

"Con respecto a Robertson, va a ser importante para Perú y el futuro de que aquellos que quieran venir, que vengan. Los partidos en Rusia van a ser una oportunidad para ver a algún jugador que no hemos visto en esta convocatoria al ser un solo partido, pero bueno, esperaremos a que llegue esa fecha para ver si hay alguna novedad", fueron las palabras de la 'Muñeca'.

¿Cuándo juega Perú - Chile?

El partido amistoso entre Perú y Chile se jugará este viernes 10 de octubre a las 6.00 p. m. hora de Perú y 8.00 p. m. hora de Chile, en el Estadio Bicentenario de La Florida.