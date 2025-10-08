La selección chilena se prepara para su amistoso contra Perú, programado para este viernes 10 de octubre en La Florida, pero ha sufrido percances significativos en su plantilla. La ausencia de Iván Román, defensa central del Atlético Mineiro, representa un contratiempo para el equipo dirigido por Sebastián Miranda.

No obstante, en las últimas horas se conoció que Lucas Assadi, jugador de U. de Chile, quien estuvo presente en la victoria frente a Alianza Lima por la Copa Sudamericana, podría quedar fuera de este partido, ya que presentó un cuadro febril y acudió a realizarse exámenes médicos durante la jornada del miércoles.

¿Lucas Assadi será baja para el Perú-Chile?

El cuerpo médico de la Roja también evalúa el estado de Lucas Assadi, quien podría unirse a Iván Román en la lista de bajas. El futbolista de U. de Chile presentó un cuadro febril y se sometió a exámenes médicos este miércoles, a tan solo dos días del encuentro.

Además, según información de ESPN Chile Román se podría perder el partido por una lesión en la muñeca: "Iván Román no va a ser parte de este compromiso ya que tiene una lesión importante en la muñeca, por esa razón se va a perder este compromiso", explicaron.

¿Cuándo juega Perú vs Chile?

El encuentro amistoso entre Perú y Chile está programado para este viernes 10 de octubre, a partir de las 6.00 p. m. hora peruana y 8.00 p. m. hora chilena, en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Lista de convocados de la selección peruana