Manuel Barreto viene trabajando en el once que usará ante Chile este viernes en Santiago

Este viernes ante Chile en el estadio Bicentenario de La Florida en Santiago comenzará la era Manuel Barreto. Si bien el técnico nacional estará de manera interina, su función hasta que llegue el nuevo estratega será de ampliar el universo de jugadores jóvenes que se sumarán a la selección peruana para las Eliminatorias del Mundial 2030.

Rostros nuevos como el defensor Ánderson Villacorta (Mineros Zacatecas de México), el lateral Cristian Carbajal (Sport Boys), el volante Felipe Chávez (Bayern Múnich – Alemania) y el atacante Juan Pablo Goicochea (CA Platense – Argentina) han entrado en esta convocatoria.

Barreto viene trabajando por tercer día consecutivo en la Videna y ya viene armando lo que será el once contra el cuadro sureño. Cuando dirigió a Sporting Cristal en el 2019 usó un 4-3-3 que dejó buenas sensaciones. La posesión del balón y transiciones rápidas eran características de aquel equipo celeste. Para el 2021 en el Coopsol de la Liga 2 usó el 3-4-3, aunque por algunos momentos jugó con un 4-4-2 con doble pivote. Ese mismo año pasó a las filas de Universitario como director deportivo y posteriormente (2025) a dirigir de manera interina. En los dos compromisos que estuvo armó un 3-1-4-2 sumando dos triunfos ante Barcelona de Ecuador (0-1) por la Fase de Grupos de la Copa Libertadores y contra Binacional (1-3) en Juliaca por la Liga 1.

El técnico nacional empieza con el armado de su equipo y en el arco Pedro Díaz (Cusco FC) asoma como una opción. En defensa los experimentados Marcos López, Renzo Garcés, Miguel Araujo (Anderson Santamaría) y Matías Lazo son las alternativas. Más adelantados Felipe Chávez, Jairo Concha y Erick Noriega; para dejar en ataque a Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y como ‘9’ a Luis Ramos, quien ayer se sumó a los trabajos de la selección.