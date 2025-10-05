Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025?

Universitario se enfrenta a Juan Pablo II EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 5 de octubre por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. El partido entre cremas y chongoyapanos se disputará en el Complejo Deportivo Juan Pablo II, a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de GOLPERÚ para todo territorio nacional. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO por el Torneo Clausura 2025 05:15 Bienvenidos a la previa de Universitario vs Juan Pablo II Bienvenidos lectores de La República Deportes a la previa de Universitario contra Juan Pablo II, por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1.

La 'U' viene de imponerse ante Alianza Atlético en Trujillo y es más líder que nunca. Sin embargo, Juan Pablo II busca amargarle su racha de victorias. Es más, yo lo hizo en el Apertura, cuando se enfrentaron en el Estadio Nacional y los de Santiago Acasiete se impusieron por 2-0 con goles de Cristhian Tizón.

Universitario vs Juan Pablo II: ficha del partido

Partido Universitario vs Juan Pablo II ¿Cuándo? Domingo 5 de octubre del 2025 ¿A qué hora? 6.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? GOLPERÚ ¿Dónde? Complejo Deportivo Juan Pablo II

¿A qué hora juega Universitario vs Juan Pablo II?

En suelo peruano, el compromiso entre Universitario vs Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 empezará a las 6.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 5.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 6.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 8.00 p. m.

¿En qué canal ver Universitario vs Juan Pablo II?

El encuentro entre Universitario contra Juan Pablo II por el Torneo Clausura se jugará desde las 6.00 p.m. (hora peruana) y lo podrás seguir desde la señal de GOLPerú en territorio nacional. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto del encuentro.

Alineaciones posibles de Universitario vs Juan Pablo II

Valera no sería del arranque. Si esto sucede, la pareja de delanteros estaría conformada por Jairo Vélez y Edison Flores. A continuación, conoce el posible 11. Los de Chongoyape tendrán la baja de Mauricio Affonso y Álvaro Rojas.

Universitario : Sebastián Britos; Matías Di Benedetto, Williams Riveros, Anderson Santamaría; José Carabalí, Jesús Castillo, Jairo Concha, Martín Pérez Guedes, Andy Polo; Jairo Vélez y Edison Flores.

: Sebastián Britos; Matías Di Benedetto, Williams Riveros, Anderson Santamaría; José Carabalí, Jesús Castillo, Jairo Concha, Martín Pérez Guedes, Andy Polo; Jairo Vélez y Edison Flores. Juan Pablo II: Matías Vega; Nilson Loyola, Arón Sánchez, Renzo Alfani, Jorge Toledo; Cristian Ramírez, Christian Flores, Relly Fernández, Michael Rasmussen, Cristian Tizon y Emiliano Villar.

Pronósticos Universitario vs Juan Pablo II