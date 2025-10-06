Universitario no tuvo piedad de Juan Pablo II y lo aplastó 3-0, en el Estadio Monumental, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. El bicampeón de la Liga 1 sigue imparable y va por el tricampeonato consecutivo. El equipo de Jorge Fossati no tiene fisuras en defensa y ostenta un ataque letal por las bandas. Jairo Concha y Álex Valera se han convertido en piezas indispensables para el popular club de Ate.

El ritmo de juego e invicto 'crema' hizo que la 'U' se gane el respeto de todos los rivales e incluso del periodista Giancarlo Granda, ya que el 'Flaco' que sorprendido con el nivel de los 'cremas' y se terminó rindiendo ante líder del fútbol peruano.

¿Qué dijo el Flaco Granda luego de la goleada de Universitario ante Juan Pablo II?

El periodista deportivo se rindió ante Universitario. "Hagan las maletas temprano. Creo que nos vamos de vacaciones antes de tiempo porque no habrá final. La única duda es en qué fecha Universitario se coronará campeón. La 'U' pasa por arriba a todos e incluso tiene una cuota de suerte. Es un equipo muy solido y están a nada de sacarle el doble de puntos a Alianza Lima en la tabla de posiciones. Además, complementando el tema de Jairo Concha, es el mejor jugado de Universitario", reveló Giancarlo Granda en Movistar Deportes.

Próximos partidos de Universitario en el Torneo Clausura

Sporting Cristal vs Universitario | Miércoles, 15/10 – 8:00 p. m | Liga 1 · Clausura · Jornada 14 de 15

| Miércoles, 15/10 – 8:00 p. m | Liga 1 · Clausura · Jornada 14 de 15 Universitario vs Ayacucho FC | Domingo, 19/10 – 7:30 p. m. | Liga 1 · Clausura · Jornada 15 de 15

Jesús Castillo apunta al duelo ante Sporting Cristal

El futbolista de 24 años se refirió a su próximo rival: Sporting Cristal, club del que formó parte hasta el 2023. Castillo aseguró que ve cada partido como una final, aunque por ahora está concentrado totalmente en el amistoso entre Perú vs Chile programado para este viernes 10 de octubre, para el que ha sido convocado.

“Es como cualquier otro. Para mí, todos son unas finales y, más ahora que faltan cinco partidos. Es muy importante ganar; vamos paso a paso y ya la semana que viene nos vamos a poner a pensar en Cristal”, agregó.