Manuel Barreto confirma que Álex Valera estará para el partido de la selección peruana ante Chile: "Lo vamos a cuidar"

El DT interino de la selección peruana adelantó que el delantero de Universitario no será desconvocado y analizarán si podrá tener minutos en el duelo contra Chile.

Alex Valera es uno de los mejores delanteros del fútbol peruano. Foto: composición LR/FPF
Manuel Barreto se pronunció sobre Álex Valera. El técnico interino de la selección peruana aseguró que el delantero crema no será desconvocado, a pesar de presentar algunas molestias. "Se le ha hecho los estudios, tiene una molestia. No hay una lesión. Alex va a continuar con nosotros, lo vamos a cuidar. Llegado el viernes veremos si tendrá minutos. No lo vamos a arriesgar. Va a seguir con nosotros hasta el partido con Chile", dijo en conferencia.

Noticia en desarrollo...

Reimond Manco se cansa de la situación de Alex Valera en la selección peruana: "No lo llamen más"

Reimond Manco se cansa de la situación de Alex Valera en la selección peruana: "No lo llamen más"

Diego Penny cuestionó duramente a Álex Valera tras inminente desconvocatoria ante Chile: "Se está borrando solito de la selección peruana"

Diego Penny cuestionó duramente a Álex Valera tras inminente desconvocatoria ante Chile: "Se está borrando solito de la selección peruana"

Álex Valera sería desconvocado en la selección peruana y se perdería amistoso con Chile: "Se prioriza su recuperación"

Álex Valera sería desconvocado en la selección peruana y se perdería amistoso con Chile: "Se prioriza su recuperación"

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

Mr. Peet se pronuncia sobre abrupta interrupción del partido de Alianza Lima en L1 Max: "Escapa de nuestra responsabilidad"

Mr. Peet se pronuncia sobre abrupta interrupción del partido de Alianza Lima en L1 Max: "Escapa de nuestra responsabilidad"

Reimond Manco se cansa de la situación de Alex Valera en la selección peruana: "No lo llamen más"

Reimond Manco se cansa de la situación de Alex Valera en la selección peruana: "No lo llamen más"

Perú vs Chile: fecha, hora y canales de TV para ver el amistoso por la fecha FIFA

Perú vs Chile: fecha, hora y canales de TV para ver el amistoso por la fecha FIFA

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 5 de octubre 2025: ganadores, orden de llegada y premios de todas las carreras del INH

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 5 de octubre 2025: ganadores, orden de llegada y premios de todas las carreras del INH

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Cerro Porteño vs Sol de América EN VIVO por Copa Paraguay: horario y canal de TV para ver el partido

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: "Nos tratan como si no fuéramos seres humanos"

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

