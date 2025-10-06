Manuel Barreto se pronunció sobre Álex Valera. El técnico interino de la selección peruana aseguró que el delantero crema no será desconvocado, a pesar de presentar algunas molestias. "Se le ha hecho los estudios, tiene una molestia. No hay una lesión. Alex va a continuar con nosotros, lo vamos a cuidar. Llegado el viernes veremos si tendrá minutos. No lo vamos a arriesgar. Va a seguir con nosotros hasta el partido con Chile", dijo en conferencia.

