Manuel Barreto confirma que Álex Valera estará para el partido de la selección peruana ante Chile: "Lo vamos a cuidar"
El DT interino de la selección peruana adelantó que el delantero de Universitario no será desconvocado y analizarán si podrá tener minutos en el duelo contra Chile.
Manuel Barreto se pronunció sobre Álex Valera. El técnico interino de la selección peruana aseguró que el delantero crema no será desconvocado, a pesar de presentar algunas molestias. "Se le ha hecho los estudios, tiene una molestia. No hay una lesión. Alex va a continuar con nosotros, lo vamos a cuidar. Llegado el viernes veremos si tendrá minutos. No lo vamos a arriesgar. Va a seguir con nosotros hasta el partido con Chile", dijo en conferencia.
