La selección peruana afrontará un amistoso con Chile en unos días y una de las novedades en la convocatoria de Manuel Barreto es el regreso de Álex Valera. El delantero de Universitario no viste la Bicolor desde noviembre del 2024 y podría hacer su regreso oficial ante la Roja en Santiago. Pese a las expectativas generadas, Jorge Fossati puso en duda el retorno del atacante a la Videna al revelar que no está recuperado del todo y que jugó con molestias ante Alianza Atlético, en la jornada pasada del Torneo Clausura 2025.

En conversación con los medios de comunicación, el estratega uruguayo habló de las molestias de su jugador y aseguró que lo menciona para evitar "especulaciones absurdas", haciendo referencia a las otras veces en las que Álex Valera no se unió a la selección peruana por razones similares.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre la situación de Álex Valera?

"Espero que pueda llegar en condiciones, no está totalmente recuperado, no lo saqué porque estaba jugando mal, andaba con una molestia, lo digo para que no empiecen con especulaciones absurdas que he visto en ocasiones anteriores", sostuvo.

En medio de este panorama, el periodista Gustavo Peralta informó que Valera no hizo sesión de entrenamiento con la 'U' el último viernes 3 de octubre y pasó por terapia. El comunicador contó que el delantero de 29 años será puesto a prueba para ver si se encuentra en óptimas condiciones; de lo contrario, no jugará.

Álex Valera podría perderse el Universitario vs Juan Pablo II

"Sobre Alex Valera: Como señaló Jorge Fossati, el delantero jugó con dolor ante Alianza Atlético y por eso fue cambiado. Hoy no entrenó y y fue sometido a dos horas de terapia. Mañana se le probará si es que puede hacer fútbol. Si el dolor persiste, no se le arriesgará", escribió Peralta en X. El encuentro entre cremas y auriblancos se jugará este domingo 5 de octubre.

Cabe precisar que el amistoso ante Chile es el próximo 10 de este mes, por lo que 'Valegol' podría también ser duda para este choque en el estadio Bicentenario de La Florida.