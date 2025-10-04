Kevin Quevedo se convirtió en el primer desconvocado de la selección peruana. Como se recuerda, el último 2 de octubre, Manuel Barreto dio a conocer su lista con 25 jugadores para el partido amistoso ante Chile en Santiago. El futbolista de Alianza Lima era parte de la nómina, pero recientemente pidió no ser considerado de cara a este compromiso. Si bien la FPF no profundizó en las razones, aclaró que se debe a motivos personales del propio futbolista.

De esta manera, Quevedo se convierte en la primera baja de la Blanquirroja. Eso sí, aún no se anuncia si será reemplazado en los próximos días ni quién podría ser su sustituto.

Comunicado de la selección peruana. Foto: X/La Bicolor.

Kevin Quevedo es la primera baja de la selección peruana para partido ante Chile

"La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informa a la opinión pública que, tras una conversación sostenida entre el comando técnico de La Bicolor y el futbolista Kevin Quevedo, del club Alianza Lima, y respetando la solicitud del deportista debido a temas personales, se ha determinado que el jugador queda desafectado de la convocatoria de la Selección Peruana para la presente fecha FIFA, en el marco del encuentro amistoso ante Chile", se puede leer en el comunicado.

De esta forma, el jugador dedicará su tiempo a atender asuntos personales y prepararse para el reinicio del Torneo Clausura 2025. En los días siguientes, Kevin Quevedo se incorporará a las prácticas de Alianza Lima con el objetivo de regresar renovado y aportar en la pelea por el título de la Liga 1.

Lista de convocados de la selección peruana para amistoso contra Chile

Con la reciente desconvocatoria de Kevin Quevedo, así quedó conformada la lista de jugadores para el encuentro ante la selección chilena.