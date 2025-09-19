HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Renato Tapia publica mensaje en medio de designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: "Levante la mano el que no se lo esperaba"

A través de redes sociales, el volante de la selección peruana dejó un sugerente mensaje minutos después de que la FPF designó a Manuel Barreto como DT de la Bicolor hasta fin de año.

Renato Tapia fue convocado a la última fecha doble de las Eliminatorias con la selección peruana. Foto: composición LR/difusión
La selección peruana nombró a su nuevo entrenador hasta fin de año. Después de la abrupta salida de Óscar Ibáñez, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) emitió un comunicado para anunciar que Manuel Barreto es el elegido para dirigir a la Blanquirroja para los próximos amistosos del 2025 ante Chile y Rusia. En medio de este panorama, Renato Tapia sorprendió a los hinchas tras publicar un controversial mensaje por medio de sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial de X, el actual volante del Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos escribió: "¡Oh sorpresa! Levante la mano el que no se lo esperaba". Una publicación que ha desatado la controversia entre los internautas.

Publicación de Renato Tapia. Foto: X.

Inmediatamente, los hinchas empezaron a especular y dejar algunos mensajes en la cuenta de Renato Tapia. "¿Lo dices por Manuel Barreto?", "Si es por Barreto, ¿te incomoda?" y "¿No te gusta la designación?" fueron algunos comentarios que se visualizaron en dicha red social.

Recordemos que el nombre de Tapia se volvió tendencia en los últimos días. Esto sucedió después de que el periodista Eddie Fleischman reveló que Jean Ferrari estaría planeando 'borrar' al mediocampista de la Blanquirroja.

"En una de las conversaciones que escuché uno dijo: 'No te sorprenda que a Yotún, Luis Advíncula y Renato Tapia, Jean Ferrari los borre de la próxima lista’", adelantó el comunicador en el programa 'Full Deporte'.

A través de un extenso comunicado, la FPF oficializó a Manuel Barreto como nuevo entrenador de la selección peruana hasta fines del 2025. El ente aseguró que confía en la trayectoria del popular 'Muñeca' para asumir este reto.

"Su experiencia en procesos de formación y desarrollo de talentos constituye un actuvo clave para esta etapa, en la que la FPF viene trabajando con un enfoque de continuidad y proyección hacia el futuro", acotaron.

