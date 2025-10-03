HOYSuscripcion LR Focus

¿Cuándo juega Perú vs Chile por el primer amistoso de Manuel Barreto como DT interino de la Bicolor?

El nuevo técnico de la selección peruana tendrá su primera gran prueba con un partido ante Chile, el único que su equipo disputará en esta fecha FIFA de octubre.

Álex Valera y Ben Brereton se perfilan como los '9' titulares de Perú y Chile. Foto: composición de LR/AFP

La selección peruana jugará su único partido amistoso de esta fecha FIFA de octubre ante su similar de Chile. El técnico Manuel Barreto tendrá su primera gran prueba al mando de la Bicolor con este encuentro, para el cual armó una lista de convocados con varios nombres nuevos.

La idea del DT es empezar a probar a los jugadores que están llamados a integrar el equipo durante los próximo años, como parte del recambio generacional tan reclamado por los hinchas. El combinado sureño también aprovechará el encuentro para evaluar más opciones, aunque conservará la columna vertebral de su plantel.

PUEDES VER: No solo Australia: Bolivia le arrebata promesa del fútbol español a Perú y lo convoca para la fecha FIFA

¿Cuándo juega Perú vs Chile?

El Clásico del Pacífico entre Perú y Chile se disputará el próximo viernes 10 de julio, en el estadio Bicentenario de La Florida (Santiago), a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (horario chileno).

¿Dónde ver Perú vs Chile?

La transmisión del Perú vs Chile estará a cargo de Movistar Deportes en TV por cable. Esta señal deportiva se puede sintonizar de forma exclusiva en los canales 3 y 703 HD de Movistar TV.

Convocados de Perú vs Chile

Esta es la lista de 25 convocados que Manuel Barreto definió para el amistoso ante Chile.

  • Arqueros: Pedro Díaz, Diego Enríquez, Diego Romero
  • Defensas: Miguel Araujo, Anderson Villacorta, Renzo Garcés, Anderson Santamaría, César Inga, Matías Lazo, Cristian Carbajal, Marcos López
  • Mediocampistas: Erick Noriega, Jesús Pretell, Martín Távara, Jesús Castillo, Felipe Chávez, Jairo Concha
  • Delanteros: Alex Valera, Luis Ramos, Juan Pablo Goicochea, Maxloren Castro, Kevin Quevedo, Kenji Cabrera, Bryan Reyna, Joao Grimaldo.

PUEDES VER: Gareca deja firme respuesta sobre si Valera debería ser el '9' titular de Perú para el proceso 2026: 'Quiero ser prudente'

En el caso de la Roja, estos son los 23 futbolistas que tendrá a disposición el DT Sebastián Miranda, encargado de la sub-17, quien reemplazará a Nicolás Córdova para este partido.

  • Arqueros: Lawrence Vigouroux, Thomas Gillier, Jaime Vargas
  • Defensas: Fabián Hormazábal, Francisco Salinas, Iván Román, Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic, Francisco Sierralta, Gabriel Suazo, Nicolás Díaz
  • Mediocampistas: Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Marcelino Núñez, Felipe Loyola, Lucas Assadi, Javier Altamirano
  • Delanteros: Gonzalo Tapia, Maximiliano Gutiérrez, Lucas Cepeda, Clemente Montes, Alexander Aravena, Ben Brereton Díaz.
