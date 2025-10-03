¿Cuándo juega Perú vs Chile por el primer amistoso de Manuel Barreto como DT interino de la Bicolor?

Álex Valera y Ben Brereton se perfilan como los '9' titulares de Perú y Chile. Foto: composición de LR/AFP

La selección peruana jugará su único partido amistoso de esta fecha FIFA de octubre ante su similar de Chile. El técnico Manuel Barreto tendrá su primera gran prueba al mando de la Bicolor con este encuentro, para el cual armó una lista de convocados con varios nombres nuevos.

La idea del DT es empezar a probar a los jugadores que están llamados a integrar el equipo durante los próximo años, como parte del recambio generacional tan reclamado por los hinchas. El combinado sureño también aprovechará el encuentro para evaluar más opciones, aunque conservará la columna vertebral de su plantel.

¿Cuándo juega Perú vs Chile?

El Clásico del Pacífico entre Perú y Chile se disputará el próximo viernes 10 de julio, en el estadio Bicentenario de La Florida (Santiago), a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (horario chileno).

¿Dónde ver Perú vs Chile?

La transmisión del Perú vs Chile estará a cargo de Movistar Deportes en TV por cable. Esta señal deportiva se puede sintonizar de forma exclusiva en los canales 3 y 703 HD de Movistar TV.

Convocados de Perú vs Chile

Esta es la lista de 25 convocados que Manuel Barreto definió para el amistoso ante Chile.

Arqueros : Pedro Díaz, Diego Enríquez, Diego Romero

: Pedro Díaz, Diego Enríquez, Diego Romero Defensas : Miguel Araujo, Anderson Villacorta, Renzo Garcés, Anderson Santamaría, César Inga, Matías Lazo, Cristian Carbajal, Marcos López

: Miguel Araujo, Anderson Villacorta, Renzo Garcés, Anderson Santamaría, César Inga, Matías Lazo, Cristian Carbajal, Marcos López Mediocampistas : Erick Noriega, Jesús Pretell, Martín Távara, Jesús Castillo, Felipe Chávez, Jairo Concha

: Erick Noriega, Jesús Pretell, Martín Távara, Jesús Castillo, Felipe Chávez, Jairo Concha Delanteros: Alex Valera, Luis Ramos, Juan Pablo Goicochea, Maxloren Castro, Kevin Quevedo, Kenji Cabrera, Bryan Reyna, Joao Grimaldo.

En el caso de la Roja, estos son los 23 futbolistas que tendrá a disposición el DT Sebastián Miranda, encargado de la sub-17, quien reemplazará a Nicolás Córdova para este partido.