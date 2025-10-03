Jorge Fossati apunta contra Manuel Barreto y cuestiona la lista de convocados de la selección peruana: “Sigo sin entender”
El entrenador de Universitario se refirió a la lista de Manuel Barreto, a quien, según sus palabras, "le tiene un afecto muy especial". Además, destacó su alegría por los jugadores de la U que fueron convocados.
Jorge Fossati, entrenador de Universitario de Deportes, sorprendió al responder sobre la lista de convocados de la selección peruana, que se prepara para enfrentarse a Chile este viernes 10 de octubre, partido que también marcará el debut de Manuel Barreto. Si bien celebró el llamado de sus jugadores, cuestionó duramente el momento en que se hizo pública la lista.
Uno de sus argumentos fue que la publicación se realizó de manera apresurada, ya que aún queda por jugarse más de un partido del Torneo Clausura de la Liga 1. Sin embargo, reconoció que siente un gran afecto por la 'Muñeca'.
¿Qué dijo Jorge Fossati sobre la lista de convocados de la selección peruana?
"Pero uno ve, y sigo sin entender, ahora con Manuel (Barreto), a quien le tengo un afecto muy especial y sabe que lo digo desde mi propia postura, que en el 2024 ustedes nunca tuvieron una lista de convocados antes de que se jugara la última fecha. Entonces sigo sin entender por qué se apuran con los convocados del medio local", explicó el DT de Universitario en un primer momento.
"Trato de concentrarme en la alegría que significa que jugadores nuestros estén convocados para la selección, pero, de alguna manera, también mi enfoque es: 'los tengo que tener a full para el domingo'. Y si los distraigo...", agregó Fossati.
¿Quiénes son los convocados de la selección peruana?
- Porteros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Banfield)
- Defensas: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), César Inga (Universitario de Deportes), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys), Marcos López (FC Copenhague)
- Volantes: Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario de Deportes), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Jairo Concha (Universitario de Deportes)
- Delanteros: Alex Valera (Universitario de Deportes), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicochea (Platense), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Bryan Reyna (Belgrano), Joao Grimaldo (Riga FC).