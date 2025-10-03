HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     
Fútbol Peruano

Jorge Fossati apunta contra Manuel Barreto y cuestiona la lista de convocados de la selección peruana: “Sigo sin entender”

El entrenador de Universitario se refirió a la lista de Manuel Barreto, a quien, según sus palabras, "le tiene un afecto muy especial". Además, destacó su alegría por los jugadores de la U que fueron convocados.

Jorge Fossati fue critico con la lista de Manuel Barreto. Foto: composición LR/captura de X/difusión
Jorge Fossati fue critico con la lista de Manuel Barreto. Foto: composición LR/captura de X/difusión

Jorge Fossati, entrenador de Universitario de Deportes, sorprendió al responder sobre la lista de convocados de la selección peruana, que se prepara para enfrentarse a Chile este viernes 10 de octubre, partido que también marcará el debut de Manuel Barreto. Si bien celebró el llamado de sus jugadores, cuestionó duramente el momento en que se hizo pública la lista.

Uno de sus argumentos fue que la publicación se realizó de manera apresurada, ya que aún queda por jugarse más de un partido del Torneo Clausura de la Liga 1. Sin embargo, reconoció que siente un gran afecto por la 'Muñeca'.

PUEDES VER: Federación chilena da mala noticia a hinchas de la selección peruana: amistoso se jugará solo con público local

lr.pe

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre la lista de convocados de la selección peruana?

"Pero uno ve, y sigo sin entender, ahora con Manuel (Barreto), a quien le tengo un afecto muy especial y sabe que lo digo desde mi propia postura, que en el 2024 ustedes nunca tuvieron una lista de convocados antes de que se jugara la última fecha. Entonces sigo sin entender por qué se apuran con los convocados del medio local", explicó el DT de Universitario en un primer momento.

"Trato de concentrarme en la alegría que significa que jugadores nuestros estén convocados para la selección, pero, de alguna manera, también mi enfoque es: 'los tengo que tener a full para el domingo'. Y si los distraigo...", agregó Fossati.

PUEDES VER: Ricardo Gareca deja firme respuesta sobre si Álex Valera debería ser el '9' titular de Perú para el proceso 2026: "Quiero ser prudente"

lr.pe

¿Quiénes son los convocados de la selección peruana?

  • Porteros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Banfield)
  • Defensas: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), César Inga (Universitario de Deportes), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys), Marcos López (FC Copenhague)
  • Volantes: Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario de Deportes), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Jairo Concha (Universitario de Deportes)
  • Delanteros: Alex Valera (Universitario de Deportes), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicochea (Platense), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Bryan Reyna (Belgrano), Joao Grimaldo (Riga FC).
Notas relacionadas
Reimond Manco critica lista de convocados de Manuel Barreto a la Selección Peruana: “No es un club para probar jugadores”

Reimond Manco critica lista de convocados de Manuel Barreto a la Selección Peruana: “No es un club para probar jugadores”

LEER MÁS
Federación chilena da mala noticia a hinchas de la selección peruana: amistoso se jugará solo con público local

Federación chilena da mala noticia a hinchas de la selección peruana: amistoso se jugará solo con público local

LEER MÁS
Juan Jayo y su explicación a la ausencia de grandes figuras en la lista de Manuel Barreto: "Ya demostraron que tan útiles pueden ser"

Juan Jayo y su explicación a la ausencia de grandes figuras en la lista de Manuel Barreto: "Ya demostraron que tan útiles pueden ser"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Raúl Ruidíaz sobre el liderato de Universitario en el Torneo Clausura: "No tengo cabeza para pensar en otras cosas"

Raúl Ruidíaz sobre el liderato de Universitario en el Torneo Clausura: "No tengo cabeza para pensar en otras cosas"

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Pedro Díaz reconoció que aún no ha hablado con Manuel Barreto, pero confía en su capacidad como DT: "Tengo buenas referencias de él"

Pedro Díaz reconoció que aún no ha hablado con Manuel Barreto, pero confía en su capacidad como DT: "Tengo buenas referencias de él"

LEER MÁS
Roberto Mosquera lanza fuerte crítica tras goleada 5-1 y seguir en el descenso: “Quien no puede con la presión, que se dedique al ajedrez”

Roberto Mosquera lanza fuerte crítica tras goleada 5-1 y seguir en el descenso: “Quien no puede con la presión, que se dedique al ajedrez”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

Fútbol Peruano

Pedro Díaz reconoció que aún no ha hablado con Manuel Barreto, pero confía en su capacidad como DT: "Tengo buenas referencias de él"

Raúl Ruidíaz sobre el liderato de Universitario en el Torneo Clausura: "No tengo cabeza para pensar en otras cosas"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025