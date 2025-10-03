Jorge Fossati, entrenador de Universitario de Deportes, sorprendió al responder sobre la lista de convocados de la selección peruana, que se prepara para enfrentarse a Chile este viernes 10 de octubre, partido que también marcará el debut de Manuel Barreto. Si bien celebró el llamado de sus jugadores, cuestionó duramente el momento en que se hizo pública la lista.

Uno de sus argumentos fue que la publicación se realizó de manera apresurada, ya que aún queda por jugarse más de un partido del Torneo Clausura de la Liga 1. Sin embargo, reconoció que siente un gran afecto por la 'Muñeca'.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre la lista de convocados de la selección peruana?

"Pero uno ve, y sigo sin entender, ahora con Manuel (Barreto), a quien le tengo un afecto muy especial y sabe que lo digo desde mi propia postura, que en el 2024 ustedes nunca tuvieron una lista de convocados antes de que se jugara la última fecha. Entonces sigo sin entender por qué se apuran con los convocados del medio local", explicó el DT de Universitario en un primer momento.

"Trato de concentrarme en la alegría que significa que jugadores nuestros estén convocados para la selección, pero, de alguna manera, también mi enfoque es: 'los tengo que tener a full para el domingo'. Y si los distraigo...", agregó Fossati.

¿Quiénes son los convocados de la selección peruana?