Ricardo Astuvilca va por la revancha ante Azael Villar: hora y canales para ver la pelea del boxeador peruano

Ricardo Astuvilca se prepara para su revancha contra Azael Villar este viernes en Nueva York. La pelea por el título Fedecentro de la AMB promete ser un emocionante desafío de boxeo.

Astuvilca va por su revancha y quiere recuperar la corona mundial. Foto: Lr/ESPN Nocaut
Astuvilca va por su revancha y quiere recuperar la corona mundial. Foto: Lr/ESPN Nocaut

Ricardo Astuvilca sueña con la revancha contra el panameño Azael Villar, este viernes en Nueva York, por la prestigiosa velada internacional de boxeo del All Star Boxing. La importante pelea, en el ring del Seneca Niagara Casino & Hotel, se desarrollará a lo largo de diez asaltos y pondrá en disputa el título de peso minimosca Fedecentro de la AMB. Sin duda, una victoria del 'Cacique' puede ser clave para quitarse la espina del 2023 y reabrir su camino al título mundial de boxeo como la corona que logró en el 2019.

El primer combate fue parejo, aunque ganó Villar por decisión unánime (98-92 en dos ocasiones y 96-94) en el Centro de Combates de Panamá. El centroamericano Azael Villar parte como favorito al ser noqueador (21 victorias, 15 KO’s, 4 derrotas y 4 empates), pero peruano Ricardo Astuvilca quiere recuperar su mejor versión  (23 triunfos, 5 nocauts y 3 derrotas).

¿A qué hora pelea Ricardo Astuvilca ante Azael Villar por la revancha en la AMB?

Los seguidores del 'Cacique' e hinchas del boxeo no se quieren perder la revancha entre las 2 figuras de la división minimosca. Por ende, La República Deportes te juega los horarios oficiales de la velada boxística en Estados Unidos.

  • Perú, Panamá, Ecuador y Colombia: 7:00 p.m.
  • Bolivia y Venezuela: 8:00 p.m.
  • Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 9:00 p.m.

¿Dónde ver la pela Ricardo Astuvilca contra Azael Villar por el título Fedecentro de la AMB?

El imperdible combate se disputará desde el Seneca Niagara Casino & Hotel, Niagara Falls, Nueva York, Estados Unidos. Además, podrás disfrutar toda la velada boxística en ESPN 3, ESPN Nocaut y Disney Plus. Por otro lado, también veremos sabor sudamericano en la cartelera con Mikiah Preps y la argentina Julianna Basualdo en la categoría femenina.

¿Qué dijo Ricardo Astuvilca en la previa de la soñada revancha?

"Va a hacer en un lugar neutral ante un buen rival; pero siempre la localía pesó (en la primera pelea). La clave es estar tranquilo, sereno y demostrar lo que hemos venido trabajando. Estoy en gran momento. Soy disciplinado y tengo hambre de gloria. Este 3 de octubre puede volver a darle al Perú una alegría en el boxeo", sentenció el 'Cacique' Astuvilca.

