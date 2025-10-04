Sport Boys, al igual que Universitario y Alianza Lima, también cambiará su color tradicional por morado. Sin duda, el octubre es un mes especial para la religión y el fútbol. El popular club del Callao reveló los detalles de la nueva camiseta que estrenará ante Sport Huancayo por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. El cuadro chalaco sorprendió al postear en sus redes sociales la renovada indumentaria.

Para disfrutar de la transmisión de este encuentro, es necesario sintonizar GOLPERU, que se encuentra en los canales 14 y 714 HD de Movistar, así como acceder a su versión de streaming a través de la aplicación Movistar TV. El partido está programado para este sábado 4 de octubre, iniciando a las 7:00 p.m.

¿Cómo es la nueva camiseta de Sport Boys por el mes morado?

Sport Boys publicó en redes sociales la nueva indumentaria que estrenarán contra Sport Huancayo. La camiseta es morada con líneas rosada, aunque también sacaron una versión blanca con líneas moradas. De este modo, lucirán renovados este mes de visita y de local en Liga 1. El arquero Steven Rivadeneyra la portó con mucho orgullo.

Asimismo, Oslimg Mora se sumó la homenaje en honor al Señor del Mar. El Callo y la religión tiene un lazó muy fuerte e incluso en el 2021 también cambió de color, pero uso otro modelo y tonalidad. En la presente edición vestirán una combinación de purpura diferente.

¿Cómo será la nueva camiseta de Universitario por el mes morado?

Universitario vuelve al centro de los reflectores con la salida de esta inesperada prenda. "En los próximos días, los cremas, con la firma deportiva que los viste, va a sacar una camiseta en homenaje al Señor de los Milagros. La idea es usarla el domingo ante Juan Pablo II", reveló Gustavo Peralta. De esta forma, una novedosa ‘mica’ con tonos morados se suma a la colección de modelos que ha sacado la ‘U’ en el año.