HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     
Deportes

Alex Pereria vs Magomed Ankalaev 2 por la UFC 320: hora y canales para ver la histórica revancha por el título mundial

El legendario brasileño se enfrenta al campeón mundial en una esperada revancha por el título semipesado de la UFC desde el T-Mobile Arena de Estados Unidos. Sin duda, la pelea del año en las MMA.

Alex Pereira sueña con la revancha contra Ankalaev por UFC 320. Foto: ESPN
Alex Pereira sueña con la revancha contra Ankalaev por UFC 320. Foto: ESPN

Llegó la hora de la verdad. Alex Pereira, en el T-Mobile Arena en Paradise de Estados Unidos, se enfrenta a Magomed Ankalaev por la histórica revancha de la UFC. El astro brasileño quiere demostrar que sigue vigente en el octágono y recuperar el título mundial semipesado. Sin embargo, el actual campeón buscará la estocada final para acabar con una exitosa era en MMA. El monarca ruso parte ligeramente como favorito, ante el legendario carioca.

La primera pelea estelar entre ambos fue un choque de estilos con 'Chama' defendiendo la corona como uno de los mejores strickers libra por libra, fiel al su estilo del kickboxing, aunque no encontró espacios para noquear y tuvo que remar desde el primer round por la compleja estrategia de Ankalev. El ruso golpeó en momentos claves y utilizó su tradicional grappling para anularlo en las esquinas. Ambos van por la gloria.

PUEDES VER: Universitario estrenará inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

lr.pe

¿A qué hora ver la pelea estelar Alex Pereira vs Magomed Ankalaev por la UFC?

Las 2 figuras de la UFC compartirá la 'main card' con el campeón mundial e invicto Merab Dvalishvili. La República Deportes te juega los horarios de la imperdible cartelera de la UFC 320. En Perú el prestigioso evento inicia a las 7:00 pm con atractivos combates, pero la pelea estelar arranca desde las 10:00 pm.

  • Perú: 7:00 pm
  • Argentina y Chile: 8:00 pm
  • México: 5:00 pm
  • Estados Unidos, Las Vegas: 4:00 pm

PUEDES VER: Ricardo Gareca deja firme respuesta sobre si Álex Valera debería ser el '9' titular de Perú para el proceso 2026: "Quiero ser prudente"

lr.pe

¿En qué canales ver la pelea estelar entre Alex Pereira vs Magomed Ankalaev por la UFC?

ESPN y Disney Plus pasarán todo el evento en Perú y Sudamérica, mientras que en México la cobertura está a cargo de FOX Sports y Disney+ Premium. En España, los aficionados pueden disfrutar del evento a través de HBO Max, y en Estados Unidos, la opción es ESPN+.

PUEDES VER: Raúl Ruidíaz se llena de emoción al ver cómo lucirá el renovado estadio de Atlético Grau: "El mejor del Perú"

lr.pe

Cartelera completa de la UFC 320

Además, en la categoría de Peso Semipesado, Jiří Procházka se medirá ante Khalil Rountree Jr., y en Peso Pluma, Josh Emmett se enfrentará a Youssef Zalal. También se llevará a cabo un combate en Peso Mediano entre Abus Magomedov y Joe Pyfer. Se espera la asistencia del presidente estadounidense Donald Trump.

La velada también contará con la participación de Macy Chiasson y Yana Santos en Peso Gallo femenino, así como otros combates en las divisiones de Peso Welter y Peso Mosca femenino, prometiendo una noche llena de adrenalina y emoción para los seguidores de este deporte.

Notas relacionadas
Rolando Bedoya pelea en la UFC Fight Night HOY: hora y dónde ver el combate del peruano ante Jamie Mullarkey

Rolando Bedoya pelea en la UFC Fight Night HOY: hora y dónde ver el combate del peruano ante Jamie Mullarkey

LEER MÁS
Claudio Puelles pelea hoy ante Joaquim Silva por la Noche de UFC: ¿cómo ver el esperando encuentro?

Claudio Puelles pelea hoy ante Joaquim Silva por la Noche de UFC: ¿cómo ver el esperando encuentro?

LEER MÁS
Kevin Borjas no pudo en UFC Shanghái: peruano perdió ante Su Mudaerji por el combate de peso mosca

Kevin Borjas no pudo en UFC Shanghái: peruano perdió ante Su Mudaerji por el combate de peso mosca

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Raúl Ruidíaz sobre el liderato de Universitario en el Torneo Clausura: "No tengo cabeza para pensar en otras cosas"

Raúl Ruidíaz sobre el liderato de Universitario en el Torneo Clausura: "No tengo cabeza para pensar en otras cosas"

LEER MÁS
Reimond Manco critica lista de convocados de Manuel Barreto a la Selección Peruana: “No es un club para probar jugadores”

Reimond Manco critica lista de convocados de Manuel Barreto a la Selección Peruana: “No es un club para probar jugadores”

LEER MÁS
Lista de convocados de Manuel Barreto para la selección peruana: la nómina con varias sorpresas y sin Gianluca Lapadula ni Paolo Guerrero

Lista de convocados de Manuel Barreto para la selección peruana: la nómina con varias sorpresas y sin Gianluca Lapadula ni Paolo Guerrero

LEER MÁS
Ricardo Gareca deja firme respuesta sobre si Álex Valera debería ser el '9' titular de Perú para el proceso 2026: "Quiero ser prudente"

Ricardo Gareca deja firme respuesta sobre si Álex Valera debería ser el '9' titular de Perú para el proceso 2026: "Quiero ser prudente"

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Padre de Renato Tapia y su contundente postura sobre designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: "No era el indicado"

Padre de Renato Tapia y su contundente postura sobre designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: "No era el indicado"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

Jaime Bayly asegura que Trump autorizó al Pentágono a bombardear Venezuela: "Hay poderosas señales"

Deportes

Universitario estrenará inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

Revelan a integrantes del comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana: lo acompañan 2 exjugadores de Alianza Lima

FIFA presenta la Trionda, el nuevo balón oficial del Mundial 2026: ¿qué avances tecnológicos tiene y cuánto cuesta en Perú?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025