Alex Pereria vs Magomed Ankalaev 2 por la UFC 320: hora y canales para ver la histórica revancha por el título mundial

Llegó la hora de la verdad. Alex Pereira, en el T-Mobile Arena en Paradise de Estados Unidos, se enfrenta a Magomed Ankalaev por la histórica revancha de la UFC. El astro brasileño quiere demostrar que sigue vigente en el octágono y recuperar el título mundial semipesado. Sin embargo, el actual campeón buscará la estocada final para acabar con una exitosa era en MMA. El monarca ruso parte ligeramente como favorito, ante el legendario carioca.

La primera pelea estelar entre ambos fue un choque de estilos con 'Chama' defendiendo la corona como uno de los mejores strickers libra por libra, fiel al su estilo del kickboxing, aunque no encontró espacios para noquear y tuvo que remar desde el primer round por la compleja estrategia de Ankalev. El ruso golpeó en momentos claves y utilizó su tradicional grappling para anularlo en las esquinas. Ambos van por la gloria.

¿A qué hora ver la pelea estelar Alex Pereira vs Magomed Ankalaev por la UFC?

Las 2 figuras de la UFC compartirá la 'main card' con el campeón mundial e invicto Merab Dvalishvili. La República Deportes te juega los horarios de la imperdible cartelera de la UFC 320. En Perú el prestigioso evento inicia a las 7:00 pm con atractivos combates, pero la pelea estelar arranca desde las 10:00 pm.

Perú: 7:00 pm

Argentina y Chile: 8:00 pm

México: 5:00 pm

Estados Unidos, Las Vegas: 4:00 pm

¿En qué canales ver la pelea estelar entre Alex Pereira vs Magomed Ankalaev por la UFC?

ESPN y Disney Plus pasarán todo el evento en Perú y Sudamérica, mientras que en México la cobertura está a cargo de FOX Sports y Disney+ Premium. En España, los aficionados pueden disfrutar del evento a través de HBO Max, y en Estados Unidos, la opción es ESPN+.

Cartelera completa de la UFC 320

Además, en la categoría de Peso Semipesado, Jiří Procházka se medirá ante Khalil Rountree Jr., y en Peso Pluma, Josh Emmett se enfrentará a Youssef Zalal. También se llevará a cabo un combate en Peso Mediano entre Abus Magomedov y Joe Pyfer. Se espera la asistencia del presidente estadounidense Donald Trump.

La velada también contará con la participación de Macy Chiasson y Yana Santos en Peso Gallo femenino, así como otros combates en las divisiones de Peso Welter y Peso Mosca femenino, prometiendo una noche llena de adrenalina y emoción para los seguidores de este deporte.