Deportes

Neon Stadium revolucionará el Mundial 2034: así será el millonario estadio futurista suspendido en el cielo de Arabia Saudí

El Neom Stadium será una de las sedes de las 15 sedes del Mundial 2034 e integrará en una ciudad futurista de 170 km encima de rascacielos e incluso contará con tecnología avanzada.

El estadio se ubicará en The Line y sorprende el tamaña, ya que estará en un rascacielos. Foto: Lr/ESPN
El estadio se ubicará en The Line y sorprende el tamaña, ya que estará en un rascacielos. Foto: Lr/ESPN

El Mundial 2034 será el inicio de una nueva era en el fútbol. La máxima cita de este deporte tendrá más participantes de lo normal y lucirá inéditos estadios. Justamente, formará parte del ambicioso proyecto NEOM, liderado por la Familia Real Saudí. El Neom Stadium no solo albergará partidos de la Copa del Mundo, sino que también se convertirá en la casa del NEOM SC, un club de reciente creación que ha logrado ascender a la Saudi Pro League.

El millonario recinto deportivo contará con acceso exclusivo, un enorme aforo y tecnología de primer nivel. El equipo encargado de realizar el proyecto quiere colocar al estadio futurista en el mejor recinto deportivo de todos los tiempos. La millonaria inversión no será un problema para una de las familias árabes más ricas.

PUEDES VER: Universitario estrenará inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

lr.pe

¿Cómo es el Neon Stadium en el Mundial 2034?

El Neom Stadium será una de las 15 sedes con una capacidad para 46 mil espectadores y formará parte de The Line, una ciudad de rascacielos que supera los 170 kilómetros de largo en pleno golfo de Áqaba. El proyecto NEOM busca transformar la región en la “Nueva Europa” del Medio Oriente, contará con una inversión total de 1,5 billones de dólares.

Además, no ingresarán vehículos y los turistas accederán a todos los servicios esenciales en menos de cinco minutos a pie. Es importante destacar que para trayectos más extensos, se implementará un sistema de transporte ultrarrápido similar al Hyperloop, que permitirá recorrer la totalidad de la ciudad en tan solo 20 minutos.

PUEDES VER: Reimond Manco se rinde a Universitario tras su importante victoria ante Alianza Atlético: "Es el mejor equipo de la Liga 1"

lr.pe

¿Cómo será el nuevo formato del Mundial 2034?

La Copa Mundial de la FIFA 2034 se celebrará en Arabia Saudita, convirtiéndose en el segundo país de Medio Oriente en albergar el torneo, después de Catar en 2022. Asimismo, seguirá el nuevo formato ampliado de 48 selecciones, que fue aprobado por la FIFA y debutará oficialmente el próximo año (Estados Unidos, México y Canadá).

El torneo estará compuesto por 12 grupos de 4 equipos cada uno, en lugar del tradicional formato de 8 grupos que se usaba con 32 selecciones. De este modo, la fase de grupos garantizará que cada equipo juegue al menos tres partidos. Posteriormente, avanzarán a la siguiente etapa 32 equipos: los dos primeros de cada grupo (24 en total), más los 8 mejores terceros lugares.

