Raúl Ruidíaz no pudo ocultar su emoción al ver el nuevo recinto de Atlético Grau, aunque jugó en imponentes estadios como el Monumental. El experimentado delantero quiere recuperar su mejor versión y se lo ve bastante comprometido con el nuevo proyecto internacional. El corto video publicado por el Gobierno Regional de Piura deslumbró a Ángel Comizzo y al exfutbolista de Universitario.

El delantero fue protagonista contra Alianza Lima, aunque no comenzó el partido como titular, entró en el segundo tiempo con la intención de cambiar el rumbo del duelo en 'Matute'. A pesar de un disparo que estuvo cerca de convertirse en gol ante Guillermo Viscarra, la 'Pulga' no logró generar más oportunidades. De este modo, con este resultado, el club de Piura se posiciona en el décimo lugar de la tabla.

¿Qué dijo Raúl Ruidíaz sobre el nuevo estadio de Atlético Grau?

El '9' de 35 años quedó maravillado con el renovado recinto deportivo que tendrá el Atlético Grau en Piura. Sin duda, el enorme estadio será uno de los mejores en la Liga 1 y pondrá albergar partidos internacionales como Copa Sudamericana o Copa Libertadores. Por ende, su emoción fue no"¿ia.

"¿Así va a ser? Piura y Atlético Grau se merecían un estadio de este nivel. El mejor estadio del Perú. La verdad que estoy muy orgulloso de ser parte de este gran proyecto. Me emociona estar aquí", reveló Raúl Ruidíaz al ver el diseño 3D luego del entrenamiento.

Raúl Ruidíaz habla sobre el gran momento de Universitario en el Torneo Clausura

En conversación con el periodista Eduardo Combe, de 'L1 Max', Ruidíaz habló sobre el notable presente que atraviesa Universitario. Si bien sabe que los cremas son líderes del Clausura, aseguró que solo se enfoca en su actual equipo. "Yo, en lo personal, no veo tanto fútbol. Sé que la U está puntero, pero pienso en Atlético Grau. No tengo cabeza para estar pensando en otras cosas. Yo estoy pensando en Grau, nada más", declaró.