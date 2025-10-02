HOYSuscripcion LR Focus

Reimond Manco se rinde a Universitario tras su importante victoria ante Alianza Atlético: "Es el mejor equipo de la Liga 1"

El exfutbolista elogió a Universitario de Deportes y lo proclamó el mejor equipo del fútbol peruano en la actualidad por encima de Alianza Lima y Sporting Cristal.

Reimond Manco elogió a Universitario en el Torneo Clausura. Foto: Lr/Denganche
Universitario se mantiene invicto en el Torneo Clausura 2025, tras derrotar a Alianza Atlético de Sullana en Trujillo por la fecha 12 del último certamen de la temporada. El equipo de Jorge Fossati sigue imparable y demostrando un gran nivel contra sus rivales e incluso Reimond Manco se rindió a la 'U'. El exfutbolista de Alianza Lima quedó maravillado como Mr Peet y reconoció la superioridad 'crema'.

El vigente campeón de la Liga 1 se ilusiona con el tricampeonato. Sin duda, el triunfo en Mansiche representa un triunfo clave para escalar en la tabla de posiciones. Además, la 'U' sigue fuerte en defensa y confirmó las efectivas variantes que ostenta en el banco de suplentes.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre el triunfo de Universitario ante Alianza Atlético por el Torneo Clausura?

Reimond Manco, como pocas veces, reconoció el gran momento de Universitario en la Liga 1. "Fue un triunfo redondo de Universitario y esto no me hace hincha. La 'U' es un equipo muy regular y uno debe ser objetivo al momento de analizar un partido de fútbol. Hoy es el mejor equipo del fútbol peruano y la verdad veo bien difícil que se lo bajen. No podemos ser mezquinos con el presente y Alianza Lima no hizo lo que tenía hacer e incluso descuidó el Clausura por la Copa Sudamericana.

¿Cuáles son los 3 clubes que podrían hacerle daño a Universitario?

Reimond Manco lanzó el nombre de los 3 equipos que podrían complicar a la 'U'. "En el fútbol cualquier cosa puede pasar, pero viendo el fixture considero que solamente 3 clubes pueden hacerle daño a Universitario de Deportes en el Torneo Clausura. Lo 3 equipos que pueden robarle puntos a la 'U' es Sporting Cristal, ADT que juega de local y Los Chankas. Los demás equipos no los veo la verdad. La 'U' de local es muy fuerte, aunque en el fútbol todo puede pasar", reveló Reimond Manco en el popular programa ´Denganche'

Próximos partidos de Universitario por el Torneo Clausura

Estos son los partidos que le restan a Universitario en el Torneo Clausura 2025.

  • Fecha 13: Universitario vs Juan Pablo II
  • Fecha 14: Sporting Cristal vs Universitario
  • Fecha 15: Universitario vs Ayacucho FC
  • Fecha 16: ADT vs Universitario
  • Fecha 18: Universitario vs Deportivo Garcilaso
  • Fecha 19: Los Chankas vs Universitario.

