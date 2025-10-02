Una de las interrogantes perennes sobre la selección peruana tras el último proceso clasificatorio es sobre quién comandará el ataque de la Bicolor en los próximos años. Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula, los principales delanteros en los últimos años, han perdido protagonismo y es probable que, en medio del recambio generacional, sean otros jugadores lo que lideren esa zona del campo. Uno de los atacantes que ha venido teniendo un crecimiento superlativo en su club es Luis Ramos. Sin embargo, no es el único. En la Liga 1, Álex Valera también ha destacado y muchos han pedido que sea el futuro '9' de la Bicolor. En medio de ese panorama, uno de los que se pronunció sobre ello fue Ricardo Gareca.

El 'Tigre', en una entrevista para 'Pase Filtrado', respondió que Valera podría ser el delantero titular para las próximas Eliminatorias, pues hoy en día en una realidad. No obstante, señaló que también podría no serlo, ya que más adelante puede surgir otro "valor más importante", dejando todo al presente que pueda estar atravesando la Blanquirroja.

Ricardo Gareca y su opinión sobre Álex Valera como el '9' de Perú

"De acuerdo, pero en esto quiero ser prudente. Valera me encanta y lo tenía en cuenta como para ir llevándolo de a pocos. Hoy en día es una realidad, entonces podría llegar a ser el titular", contestó en un comienzo.

El exentrenador de la selección chilena intentó ser precavido con su respuesta y luego acotó. "Pero también podría decirte que no estoy de acuerdo, porque puede surgir algún valor más importante. Me sorprende hasta dónde ha llegado, fue algo increíble. Nos encanta por su historia de vida".

Álex Valera volverá a la selección peruana tras casi un año

El futbolista de 29 años es una de las novedades en la lista de convocados de Manuel Barreto para el amistoso frente a Chile. Valera no viste la camiseta del equipo de todos desde noviembre del 2024.