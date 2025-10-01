Un durísimo golpe a su carrera es el que le acaba de dar la Comisión Disciplinaria de la FIFA al mediocampista Boris Céspedes. Este miércoles 1 de octubre, el organismo confirmó la sanción al jugador por haber dado positivo a acetazolamida tras su participación en eliminatorias sudamericanas: dos años de suspensión para cualquier actividad ligada al fútbol.

"El jugador, el Sr. Boris Céspedes, es considerado responsable de haber infringido la normativa antidopaje vigente", dicta la resolución a la que tuvo acceso el diario boliviano El Deber.

¿Qué pasó con Boris Céspedes?

En abril de este 2025, la muestra tomada al jugador suizo-boliviano, uno de los sorteados para pasar el control antidopaje tras el partido de eliminatorias sudamericanas contra Uruguay, arrojó un Resultado Analítico Adverso. Debido a ello, en mayo fue suspendido de forma provisional y ahora acaba de ratificársele la sanción.

Según Céspedes, el cuerpo médico de la selección boliviana le suministró un medicamento para la altura que contenía la sustancia prohibida. La CD de la FIFA, sin embargo, deslindó de responsabilidad a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) en su fallo.

"La afirmación del jugador de que la FBF le proporcionó medicación que contenía la sustancia prohibida carece de fundamento. El jugador ni siquiera dio el nombre de la medicación ni la dosis", agregó el organismo en su veredicto.

¿Hasta cuándo estará suspendido Boris Céspedes?

La suspensión de Boris Céspedes empezó a regir en mayo de este 2025, por lo cual estará vigente hasta mayo del 2027. Durante este tiempo, el futbolista no podrá disputar partido alguno con la selección boliviana (es decir que se perderá el repechaje y una eventual clasificación al Mundial 2026), así como con su club, el Yverdon-Sport FC de la Superliga de Suiza. Recién podrá volver a entrenar con el cuadro helvético dos meses antes de que se cumpla su castigo.