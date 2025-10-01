HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Paro de transporte este 2 de octubre: todo lo que debes saber
Paro de transporte este 2 de octubre: todo lo que debes saber     Paro de transporte este 2 de octubre: todo lo que debes saber     Paro de transporte este 2 de octubre: todo lo que debes saber     
Deportes

Boris Céspedes recibe durísimo castigo por doping: fue suspendido 2 años sin poder jugar con la selección boliviana

El mediocampista suizo-boliviano fue sancionado por la Comisión Disciplinaria de la FIFA tras dar positivo a acetazolamida. El ente libró de responsabilidad a la federación boliviana.

Boris Céspedes jugó 3 partidos de las eliminatorias al Mundial 2026 con Bolivia. Foto: AFP
Boris Céspedes jugó 3 partidos de las eliminatorias al Mundial 2026 con Bolivia. Foto: AFP

Un durísimo golpe a su carrera es el que le acaba de dar la Comisión Disciplinaria de la FIFA al mediocampista Boris Céspedes. Este miércoles 1 de octubre, el organismo confirmó la sanción al jugador por haber dado positivo a acetazolamida tras su participación en eliminatorias sudamericanas: dos años de suspensión para cualquier actividad ligada al fútbol.

"El jugador, el Sr. Boris Céspedes, es considerado responsable de haber infringido la normativa antidopaje vigente", dicta la resolución a la que tuvo acceso el diario boliviano El Deber.

PUEDES VER: Con Lamine Yamal, Barcelona decepcionó y perdió 1-2 ante PSG por la fecha 2 de la Champions League 2025-2026

lr.pe

¿Qué pasó con Boris Céspedes?

En abril de este 2025, la muestra tomada al jugador suizo-boliviano, uno de los sorteados para pasar el control antidopaje tras el partido de eliminatorias sudamericanas contra Uruguay, arrojó un Resultado Analítico Adverso. Debido a ello, en mayo fue suspendido de forma provisional y ahora acaba de ratificársele la sanción.

Según Céspedes, el cuerpo médico de la selección boliviana le suministró un medicamento para la altura que contenía la sustancia prohibida. La CD de la FIFA, sin embargo, deslindó de responsabilidad a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) en su fallo.

"La afirmación del jugador de que la FBF le proporcionó medicación que contenía la sustancia prohibida carece de fundamento. El jugador ni siquiera dio el nombre de la medicación ni la dosis", agregó el organismo en su veredicto.

PUEDES VER: Osores agradece a hinchas de Cusco que le dedicaron emotivas palabras: 'Nos volveremos a encontrar'

lr.pe

¿Hasta cuándo estará suspendido Boris Céspedes?

La suspensión de Boris Céspedes empezó a regir en mayo de este 2025, por lo cual estará vigente hasta mayo del 2027. Durante este tiempo, el futbolista no podrá disputar partido alguno con la selección boliviana (es decir que se perderá el repechaje y una eventual clasificación al Mundial 2026), así como con su club, el Yverdon-Sport FC de la Superliga de Suiza. Recién podrá volver a entrenar con el cuadro helvético dos meses antes de que se cumpla su castigo.

Notas relacionadas
Bolivia no se 'duerme' y confirma amistosos de alto nivel ante selecciones mundialistas previo al repechaje

Bolivia no se 'duerme' y confirma amistosos de alto nivel ante selecciones mundialistas previo al repechaje

LEER MÁS
Guillermo Viscarra sobre partido con la U. de Chile por Sudamericana: "Tenemos que ir paso a paso"

Guillermo Viscarra sobre partido con la U. de Chile por Sudamericana: "Tenemos que ir paso a paso"

LEER MÁS
Marcelo Martins amaga con volver a la selección boliviana, pero DT deja lapidaria frase: "Para mí es un exjugador"

Marcelo Martins amaga con volver a la selección boliviana, pero DT deja lapidaria frase: "Para mí es un exjugador"

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario vs Alianza Atlético de Sullana EN VIVO: minuto a minuto del partido por Liga 1

Universitario vs Alianza Atlético de Sullana EN VIVO: minuto a minuto del partido por Liga 1

LEER MÁS
Roberto Mosquera lanza fuerte crítica tras goleada 5-1 y seguir en el descenso: “Quien no puede con la presión, que se dedique al ajedrez”

Roberto Mosquera lanza fuerte crítica tras goleada 5-1 y seguir en el descenso: “Quien no puede con la presión, que se dedique al ajedrez”

LEER MÁS
Revelan los primeros convocados de Manuel Barreto de la Liga 1 para el partido ante Chile: uno brilla con Universitario

Revelan los primeros convocados de Manuel Barreto de la Liga 1 para el partido ante Chile: uno brilla con Universitario

LEER MÁS
Raúl Ruidíaz sobre clasificación de la U. de Chile ante Alianza Lima: "Si ganaron, es porque estuvieron mucho mejor que el rival"

Raúl Ruidíaz sobre clasificación de la U. de Chile ante Alianza Lima: "Si ganaron, es porque estuvieron mucho mejor que el rival"

LEER MÁS
Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY por L1 MAX: hora confirmada del partido en Matute

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY por L1 MAX: hora confirmada del partido en Matute

LEER MÁS
Jean Ferrari se habría llevado una desilusión tras buscar al nuevo DT de la selección peruana en Argentina: "No todo fue lo que se esperaba"

Jean Ferrari se habría llevado una desilusión tras buscar al nuevo DT de la selección peruana en Argentina: "No todo fue lo que se esperaba"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

Juez Superior Titular Pedro German Lizana Bobadilla asumió funciones como Presidente del Jurado Electoral Especial de Sullana

Pablo Ceppelini se pronuncia tras ser acusado de agresión en redes sociales: "Tomaré medidas legales"

Deportes

Pablo Ceppelini se pronuncia tras ser acusado de agresión en redes sociales: "Tomaré medidas legales"

Barcelona vs PSG EN VIVO HOY por Champions League: minuto a minuto del partido

Reimond Manco se rectifica tras polémicas declaraciones contra Alianza Lima: "No tengo pruebas que paguen viajes a influencers"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

Coronel PNP quita mérito a policía de Paraguay por atrapar al 'Monstruo': "Les dijimos que estaba allí; si no, no sabían"

Rosa María Palacios sobre ataques a la Generación Z: "Las calles son de los jóvenes y hay políticos viejos que se olvidan de eso"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025