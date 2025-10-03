Kevin Serna brilló con la camiseta de Alianza Lima antes de fichar por Fluminense. Foto: composición LR/AFP

Kevin Serna vive el mejor momento de su carrera profesional. Luego de su gran actuación en el Mundial de Clubes y sus determinantes apariciones en la Copa Sudamericana con Fluminense de Brasil, el exjugador de Alianza Lima fue convocado por primera vez a la selección colombiana.

Además de contar con figuras como James Rodríguez y Luis Díaz, Néstor Lorenzo decidió ampliar su universo de futbolistas y probar con nuevos nombres en los partidos de preparación rumbo al Mundial 2026. Una de las grandes novedades fue la inclusión del veloz atacante colombo-peruano de 27 años.

Convocados de la selección colombiana para los amistosos de octubre

La selección colombiana citó a 25 jugadores para la gira que realizará en Estados Unidos, donde tiene pactados 2 amistosos.

Arqueros: David Ospina (Atlético Nacional), Kevin Mier (Cruz Azul), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield)

David Ospina (Atlético Nacional), Kevin Mier (Cruz Azul), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield) Defensores: Álvaro Angulo (Pumas de México), Andrés Román (Atlético Nacional), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Yerry Mina (Cagliari), Yerson Mosquera (Wolverhampton Wanderers), Dávinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Johan Mojica (Mallorca).

Álvaro Angulo (Pumas de México), Andrés Román (Atlético Nacional), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Yerry Mina (Cagliari), Yerson Mosquera (Wolverhampton Wanderers), Dávinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Johan Mojica (Mallorca). Volantes: James Rodríguez (Club León de México), Jaminton Campaz (Rosario Central), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Juan Camilo Portilla (Talleres), Juan Fernando Quintero (River Plate), Kevin Castaño (River Plate), Kevin Serna (Fluminense), Richard Ríos (Benfica), Yáser Asprilla (Girona).

James Rodríguez (Club León de México), Jaminton Campaz (Rosario Central), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Juan Camilo Portilla (Talleres), Juan Fernando Quintero (River Plate), Kevin Castaño (River Plate), Kevin Serna (Fluminense), Richard Ríos (Benfica), Yáser Asprilla (Girona). Delanteros: Johan Carbonero (Internacional), Juan Camilo Hernández (Real Betis), Luis Díaz (Bayern Múnich), Luis Suárez (Sporting de Lisboa), Rafael Santos Borré (Internacional).

Convocados de la selección colombiana para los amistosos de octubre. Foto: Selección colombiana

¿Cuándo debutaría Kevin Serna con la selección colombiana?

Colombia se enfrentará a sus similares de Canadá y México, anfitriones de la próxima Copa del Mundo, en territorio estadounidense. El primer duelo frente a los aztecas tendrá en el AT&T Stadium de Texas el sábado 11 de octubre, mientras que el cotejo contra la Hoja de maple se encuentra programado para el martes 14 en el Red Bull Arena de New Jersey.