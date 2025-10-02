El pasado 19 de septiembre, Renato Tapia causó revuelo tras publicar un misterioso mensaje en X. La publicación se dio pocos minutos después de que se anunciara a Manuel Barreto como entrenador interino de la selección peruana. El comentario generó múltiples reacciones, ya que varios interpretaron que estaba vinculado con el nombramiento de la popular 'Muñeca' como nuevo técnico de la Bicolor. Uno de los que se pronunció recientemente fue Ricardo Gareca.

En diálogo con 'Pase Filtrado', el extécnico de la selección peruana mostró su apoyo a los jugadores que brindan sus opiniones cuando no están de acuerdo con algo. En ese sentido, el 'Tigre' respaldó a Renato Tapia por brindar su punto de vista y lo calificó como un "referente".

Ricardo Gareca se pronunció sobre polémica entre Renato Tapia y la FPF

"¿El criterio en este caso es no opinar? ¿El jugador tiene que agachar la cabeza y aceptar? ¿Cuál es la opinión de un referente? Porque Tapia es un referente sin duda, no solo ha conseguido logros en su país, ha sido un líder en todo momento y puede dar una opinión. Cualquiera puede dar una opinión, después se arreglará en un ambiente privado, se dirá lo que se piensa y se arreglará como corresponde, como profesionales", dijo en un primer momento.

Luego, el estratega argentino dejó una fuerte reflexión sobre los futbolistas que deciden callar ante una injusticia. Eso sí, señaló que mientras todo sea con respeto, no hay problema alguno. "En todas partes del mundo los jugadores opinan, no agachan la cabeza. El futbolista que agacha la cabeza es alguien que no tiene personalidad, que dice todo que sí aún sintiendo que no. No lo veo mal en la medida que uno se maneje con respeto", sentenció.

Renato Tapia no fue convocado para amistoso de Perú contra Chile

El popular 'Cabezón' es una de las ausencias en la primera lista de convocados de Manuel Barreto para su primer amistoso. La 'Nómina' incluye a varios futbolistas nuevos y otros que regresan tras un tiempo de ausencia, como Álex Valera, Anderson Santamaria, Martín Távara, entre otros.