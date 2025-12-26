HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Cancelan más de 1.400 vuelos en Estados Unidos por tormenta invernal severa: aeropuertos de Nueva York y Chicago entre los más afectados

Según la web oficial de FlightAware, también se registraron casi 6.000 retrasos en vuelos en EE. UU.

La fuerte tormenta afecta a 40 millones de estadounidenses, con alertas en estados como Pensilvania, Nueva Jersey y Massachusetts.
La fuerte tormenta afecta a 40 millones de estadounidenses, con alertas en estados como Pensilvania, Nueva Jersey y Massachusetts. | FlightAware

En temporada de fiestas decembrinas y a vísperas del Año Nuevo, los aeropuertos de Estados Unidos reportaron este viernes la cancelación masiva de al menos 1.490 vuelos, debido a las advertencias de tormenta invernal severa y fuertes nevadas en zonas ubicadas en el Medio Oeste y el noreste del país, las cuales se agravaron un día después de la Navidad.

De acuerdo con la información compartida por la agencia AFP, cerca de 40 millones de estadounidenses recibieron avisos por tormenta de nieve y otras alertas meteorológicas, incluyendo Pensilvania, Nueva Jersey, Connecticut y partes de Míchigan, Massachusetts y Rhode Island.

TE RECOMENDAMOS

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 29/12/25 | La República - LR+

PUEDES VER: Rusia retoma conversaciones con Estados Unidos para discutir sobre el plan de paz con Ucrania

lr.pe

Cancelación masiva de vuelos en EE. UU.

FlightAware detalló que, además de los casi 1.500 vuelos cancelados, se reprogramaron 5.900 hasta las 9.00 p. m., hora local, del mismo viernes 26 de diciembre, destacando a los aeropuertos de Nueva York y Chicago como los más afectados. El primero registró 850 cancelaciones de viajes.

Eric Adams, alcalde de Nueva York, afirmó que se activaron alertas y se desplegaron equipos especiales dedicados a la limpieza y liberación de las carreteras. "Todos los neoyorquinos deben prepararse: eviten conducir si es posible y reserven más tiempo para el transporte público", enfatizó.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que, en los Grandes Lagos, "las condiciones de las carreteras serán peligrosas para quienes regresen de las vacaciones". Mientras que para California, estado que presentó fuertes lluvias durante la última semana, la institución afirmó que las precipitaciones cederán este fin de semana. Debido a este fenómeno, el aeropuerto de Santa Bárbara, en Los Ángeles, pausó operaciones, pero se informó su reapertura este viernes.

PUEDES VER: Trump anuncia que Estados Unidos ejecutó "numerosos ataques" contra terroristas del Estado Islámico en Nigeria

lr.pe

¿Qué hacer ante una tormenta de nieve en EE. UU.?

Ante el aumento de alertas por tormentas invernales en Estados Unidos, es importante que todo ciudadano esté precavido y sepa qué hacer en esta temporada. A continuación, algunas recomendaciones:

  • No entres en pánico y asegúrate de tener un plan de acción.
  • Evita salir al exterior a menos que sea absolutamente necesario.
  • Asegúrate de tener batería en tu celular para emergencias.
  • Minimiza la exposición al frío cerrando correctamente puertas y ventanas.
  • Usa ropa abrigada y varias capas de ropa para mantener el calor.
  • Si es posible, no conduzcas. Las carreteras pueden ser resbaladizas y peligrosas.
  • Ten alimentos no perecederos, agua, linterna y batería de repuesto.
  • Usa calefacción, pero ten cuidado con los calentadores portátiles y asegúrate de ventilar bien si usas una fuente de calor a gas.
  • Si sabes que alguien necesita asistencia, como ancianos o personas sin hogar, trata de ayudar.
  • Mantente informado a través de la radio, televisión o aplicaciones de emergencia sobre el estado del clima y las recomendaciones oficiales.
Notas relacionadas
El primer país de la OTAN en superar a EE.UU. con un Skynex, un escudo capaz de derribar misiles y realizar 1.000 disparos por minuto

El primer país de la OTAN en superar a EE.UU. con un Skynex, un escudo capaz de derribar misiles y realizar 1.000 disparos por minuto

LEER MÁS
Gobierno de Trump evalúa entregar cheques de US$2.000 a sus ciudadanos en 2026 gracias a la recaudación de aranceles

Gobierno de Trump evalúa entregar cheques de US$2.000 a sus ciudadanos en 2026 gracias a la recaudación de aranceles

LEER MÁS
China revoluciona el transporte con el túnel de autopista más largo del mundo: atraviesa montañas entre norte y sur en 20 minutos

China revoluciona el transporte con el túnel de autopista más largo del mundo: atraviesa montañas entre norte y sur en 20 minutos

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El empresario peruano que aparece en los archivos de Epstein y su presunta conexión con la visita del ex príncipe Andrés al Perú

El empresario peruano que aparece en los archivos de Epstein y su presunta conexión con la visita del ex príncipe Andrés al Perú

LEER MÁS
Panamá asegura que buques petroleros interceptados por EE. UU. violaron sus normas de navegación

Panamá asegura que buques petroleros interceptados por EE. UU. violaron sus normas de navegación

LEER MÁS
China y este país de América Latina construyen corredor ferroviario para conectar el Atlántico y el Pacífico con el Puerto de Chancay

China y este país de América Latina construyen corredor ferroviario para conectar el Atlántico y el Pacífico con el Puerto de Chancay

LEER MÁS
Navidad sin hogar: el drama de las familias latinas rotas en Estados Unidos

Navidad sin hogar: el drama de las familias latinas rotas en Estados Unidos

LEER MÁS
España apuesta por este país de América Latina con una inversión de más de US$2.000 millones en megaobras de agua desde 2026

España apuesta por este país de América Latina con una inversión de más de US$2.000 millones en megaobras de agua desde 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Mundo

El primer país de la OTAN en superar a EE.UU. con un Skynex, un escudo capaz de derribar misiles y realizar 1.000 disparos por minuto

Empresas tecnológicas estadounidenses invertirán en este país de América Latina, asegura su presidente: destacan Tesla, Amazon y más

El meteórico ascenso de este país de América Latina como líder en exportación de arándanos: pasó de US$30 millones a más de US$2.000 millones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025