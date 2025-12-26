Cancelan más de 1.400 vuelos en Estados Unidos por tormenta invernal severa: aeropuertos de Nueva York y Chicago entre los más afectados

La fuerte tormenta afecta a 40 millones de estadounidenses, con alertas en estados como Pensilvania, Nueva Jersey y Massachusetts. | FlightAware

En temporada de fiestas decembrinas y a vísperas del Año Nuevo, los aeropuertos de Estados Unidos reportaron este viernes la cancelación masiva de al menos 1.490 vuelos, debido a las advertencias de tormenta invernal severa y fuertes nevadas en zonas ubicadas en el Medio Oeste y el noreste del país, las cuales se agravaron un día después de la Navidad.

De acuerdo con la información compartida por la agencia AFP, cerca de 40 millones de estadounidenses recibieron avisos por tormenta de nieve y otras alertas meteorológicas, incluyendo Pensilvania, Nueva Jersey, Connecticut y partes de Míchigan, Massachusetts y Rhode Island.

Cancelación masiva de vuelos en EE. UU.

FlightAware detalló que, además de los casi 1.500 vuelos cancelados, se reprogramaron 5.900 hasta las 9.00 p. m., hora local, del mismo viernes 26 de diciembre, destacando a los aeropuertos de Nueva York y Chicago como los más afectados. El primero registró 850 cancelaciones de viajes.

Eric Adams, alcalde de Nueva York, afirmó que se activaron alertas y se desplegaron equipos especiales dedicados a la limpieza y liberación de las carreteras. "Todos los neoyorquinos deben prepararse: eviten conducir si es posible y reserven más tiempo para el transporte público", enfatizó.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que, en los Grandes Lagos, "las condiciones de las carreteras serán peligrosas para quienes regresen de las vacaciones". Mientras que para California, estado que presentó fuertes lluvias durante la última semana, la institución afirmó que las precipitaciones cederán este fin de semana. Debido a este fenómeno, el aeropuerto de Santa Bárbara, en Los Ángeles, pausó operaciones, pero se informó su reapertura este viernes.

¿Qué hacer ante una tormenta de nieve en EE. UU.?

Ante el aumento de alertas por tormentas invernales en Estados Unidos, es importante que todo ciudadano esté precavido y sepa qué hacer en esta temporada. A continuación, algunas recomendaciones: