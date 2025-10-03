HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Alexander Robertson fue convocado por Australia tras no ser considerado por la selección peruana para la fecha FIFA de octubre

¿Y ahora? Además de recibir el llamado de la selección australiana, el mediocampista volvió a subir a sus redes sociales fotos de los amistosos que jugó con los socceroos.

Alexander Robertson ha jugado dos partidos amistosos con la selección australiana. Foto: Instagram
Alexander Robertson ha jugado dos partidos amistosos con la selección australiana. Foto: Instagram

El volante Alexander Robertson no jugará por la selección peruana en esta fecha FIFA de octubre, pero sí podría hacerlo por Australia. Tras no ser incluido por el técnico Manuel Barreto en su lista de convocados, el jugador del Cardiff City recibió el llamado de los socceroos, equipo en el cual ya disputó un par de amistosos en años anteriores.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) tenía a Robertson en el radar para la fecha FIFA de noviembre, razón por la cual envió una carta de reserva a su club. Por ello, desde la federación australiana retomaron el contacto con el futbolista para su vuelta luego de un buen tiempo de ausencia.

PUEDES VER: Ricardo Gareca contundente sobre polémica entre Renato Tapia y la FPF: '¿El jugador tiene que agachar la cabeza?'

lr.pe

Alexander Robertson vuelve a Australia tras 2 años

En noviembre del 2024, el mediocampista de 22 años fue declarado no elegible por Australia debido a problemas de papeleo. En aquella oportunidad, el jugador alegó estar concentrado con su club para explicar su ausencia del representativo oceánico, aunque también dejó entrever ciertas diferencias con el nuevo técnico, Tony Popovic.

Actualmente, los inconvenientes que lo mantuvieron lejos de los socceroos parecen haberse solucionado. El propio Robertson estaría satisfecho con su convocatoria, pues en su cuenta de Instagram volvió a subir fotografías de los amistosos que llegó a jugar con la selección australiana, según comentaron hinchas peruanos en redes sociales.

Como seleccionado australiano, 'Alex' disputó dos partidos de práctica en el 2023: ante Ecuador, en marzo, y contra Argentina, en junio. Desde entonces, no volvió a ser citado para las eliminatorias asiáticas (confederación en la que juega Australia) ni la Copa Asiática 2024.

PUEDES VER: ¿Por qué Pedro Gallese y Oliver Sonne no fueron convocados por Manuel Barreto? Las razones detrás de su ausencia

lr.pe

¿Qué pasará con Alexander Robertson en la selección peruana?

Pese a este nuevo acercamiento de Robertson con el país natal de su padre, las intenciones de la selección peruana para con el volante no cambiarían. Así lo informó el periodista Gustavo Peralta, quien indicó que la FPF mantendrá el plan que tenía para el jugador.

