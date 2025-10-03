Mauro Cantoro sorprendió al ser consultado por la nueva selección peruana de fútbol previo al partido contra Chile. La renovada lista de convocados fue tema de conversación en 'Denganche', tras el papelón en las Eliminatorias 2025. Lamentablemente, pasaron 3 entrenadores y ninguno encontró la forma de competir e incluso tampoco anotamos goles en condición de visita.

Por este motivo, el exfutbolista de Universitario visualizó a la selección peruana ante Chile y analizó los roles que tendrían algunos jugadores en el nuevo equipo. Cantoro ya tiene un '10' en mente y también a un joven capitán que lo deleitó por su personalidad en la cancha.

¿Quién debería ser el nuevo capitán de la selección peruana?

Mauro Cantoro asombró al manifestar su opinión sobre el nuevo capitán de la selección peruana de fútbol. "Si arranco desde cero y veo el perfil de los chicos, Erick Noriega sería mi capitán por la presencia que ha demostrado en Alianza Lima y en Gremio de Porto Alegre", reveló el exdelantero de Universitario de Deportes. Además, se animó a dar el nombre del futuro '10'. "Esa camiseta se la doy a Jairo Concha", senteció.

Henry Quinteros también coincidió con los comentarios de Mauro Cantoro: "En este contexto, y por lo que puede significar a futuro, yo también le doy la cinta a Noriega. Te das cuenta de que puede hacerlo por el carácter que tiene al jugar", sentenció el exfutbolista en Denganche.

¿Quiénes son las sorpresas en la lista de convocados de Manuel Barreto para el Perú vs Chile?