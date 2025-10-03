HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     
Deportes

Mauro Cantoro sorprende al escoger al nuevo capitán de la selección peruana: "Por la presencia que ha demostrado"

Mauro Cantoro se pronunció sobre la nueva selección peruana de fútbol antes del encuentro con Chile. Su opinión se centró en jugadores claves del equipo.

Mauro Cantoro asombró al mencionar al nuevo capitán de Perú. Foto: Lr/Denganche
Mauro Cantoro asombró al mencionar al nuevo capitán de Perú. Foto: Lr/Denganche

Mauro Cantoro sorprendió al ser consultado por la nueva selección peruana de fútbol previo al partido contra Chile. La renovada lista de convocados fue tema de conversación en 'Denganche', tras el papelón en las Eliminatorias 2025. Lamentablemente, pasaron 3 entrenadores y ninguno encontró la forma de competir e incluso tampoco anotamos goles en condición de visita.

Por este motivo, el exfutbolista de Universitario visualizó a la selección peruana ante Chile y analizó los roles que tendrían algunos jugadores en el nuevo equipo. Cantoro ya tiene un '10' en mente y también a un joven capitán que lo deleitó por su personalidad en la cancha.

PUEDES VER: Universitario estrenará inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

lr.pe

¿Quién debería ser el nuevo capitán de la selección peruana?

Mauro Cantoro asombró al manifestar su opinión sobre el nuevo capitán de la selección peruana de fútbol. "Si arranco desde cero y veo el perfil de los chicos, Erick Noriega sería mi capitán por la presencia que ha demostrado en Alianza Lima y en Gremio de Porto Alegre", reveló el exdelantero de Universitario de Deportes. Además, se animó a dar el nombre del futuro '10'. "Esa camiseta se la doy a Jairo Concha", senteció.

Henry Quinteros también coincidió con los comentarios de Mauro Cantoro: "En este contexto, y por lo que puede significar a futuro, yo también le doy la cinta a Noriega. Te das cuenta de que puede hacerlo por el carácter que tiene al jugar", sentenció el exfutbolista en Denganche.

PUEDES VER: Universitario estrenará inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

lr.pe

¿Quiénes son las sorpresas en la lista de convocados de Manuel Barreto para el Perú vs Chile?

  • Cristian Carbajal (Sport Boys)
  • Juan Pablo Goicoechea (Platense)
  • Pedro Díaz (Cusco FC)
  • Diego Romero (Banfield)
  • Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas)
  • Martín Távara (Sporting Cristal)
  • Felipe Chávez (Bayern Múnich)
  • Anderson Santamaría (Universitario)
  • Álex Valera (Universitario).
Notas relacionadas
Mauro Cantoro arremete contra Carlos Zambrano tras dejar con 10 a Alianza Lima ante U. de Chile: "Siente que está más allá de todo"

Mauro Cantoro arremete contra Carlos Zambrano tras dejar con 10 a Alianza Lima ante U. de Chile: "Siente que está más allá de todo"

LEER MÁS
Mauro Cantoro pide la vuelta de Álex Valera a la selección peruana: "Hay que darle la '9', cuidarlo y adorarlo"

Mauro Cantoro pide la vuelta de Álex Valera a la selección peruana: "Hay que darle la '9', cuidarlo y adorarlo"

LEER MÁS
Mauro Cantoro arremete contra Hernán Barcos y sus polémicas declaraciones contra Valera tras el Clásico: "Está loco"

Mauro Cantoro arremete contra Hernán Barcos y sus polémicas declaraciones contra Valera tras el Clásico: "Está loco"

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Raúl Ruidíaz sobre el liderato de Universitario en el Torneo Clausura: "No tengo cabeza para pensar en otras cosas"

Raúl Ruidíaz sobre el liderato de Universitario en el Torneo Clausura: "No tengo cabeza para pensar en otras cosas"

LEER MÁS
Ricardo Gareca deja firme respuesta sobre si Álex Valera debería ser el '9' titular de Perú para el proceso 2026: "Quiero ser prudente"

Ricardo Gareca deja firme respuesta sobre si Álex Valera debería ser el '9' titular de Perú para el proceso 2026: "Quiero ser prudente"

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Lista de convocados de Manuel Barreto para la selección peruana: la nómina con varias sorpresas y sin Gianluca Lapadula ni Paolo Guerrero

Lista de convocados de Manuel Barreto para la selección peruana: la nómina con varias sorpresas y sin Gianluca Lapadula ni Paolo Guerrero

LEER MÁS
Federación chilena da mala noticia a hinchas de la selección peruana: amistoso se jugará solo con público local

Federación chilena da mala noticia a hinchas de la selección peruana: amistoso se jugará solo con público local

LEER MÁS
Universitario estrenará inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

Universitario estrenará inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

Deportes

Universitario estrenará inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

Alex Pereria vs Magomed Ankalaev 2 por la UFC 320: hora y canales para ver la histórica revancha por el título mundial

Revelan a integrantes del comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana: lo acompañan 2 exjugadores de Alianza Lima

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025