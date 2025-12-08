HOYSuscripcion LR Focus

Los 10 años de una serie que baila con pañuelo propio: “Better Call Saul”

Emitida entre 2015 y 2022, la serie de 63 episodios, a decir de algunos entendidos, es superior al proyecto del que nace: “Breaking Bad”, con Bryan Cranston en el rol protagónico, que no es nada poco. Veamos.

"Better Call Saul". Imagen: Difusión.
Entre los años 2008 y 2013, se emitió una de las mejores series de la historia: Breaking Bad, creada por el director y productor Vince Gilligan. Es por series como Breaking Bad que se empezó a hablar de la edad de oro de las series, a formular discursos que pasaban por el periodismo, el ensayo y los libros.

Gilligan nos presentó la historia de Walter White, un profesor de química de Albuquerque que no solo tiene serios problemas económicos, sino también de salud, ya que acaba de ser diagnosticado con cáncer de pulmón. Preocupado por el futuro de su familia, empieza a cocinar metanfetamina de alta pureza y llega a convertirse en el temido criminal Heisenberg.

La serie tiene cinco temporadas y 62 episodios. Se deduce que a Walter White le pasan muchas cosas y, en medio de estas, conoce a no pocas personas. Una de ellas es Saul Goodman, un abogado corrupto. Ambos personajes se encuentran en el episodio 8 de la segunda temporada de Breaking Bad, en “Better Call Saul”. A todos nos consta que una de las mejores actuaciones en la aún joven tradición de las series es la de Bryan Cranston como Walter White/Heisenberg. Cranston ya quedó en la historia por este rol. Pero en Breaking Bad hay otras actuaciones memorables, como la de Bob Odenkirk como el mencionado Saul Goodman y la de Giancarlo Esposito como Gus Fring. Al igual que White, ambos son personajes con densidad, con pasado.

En el año 2015, Vince Gilligan y Peter Gould presentan el spin-off (obra creada con elementos de una ya existente) de Breaking Bad, la serie Better Call Saul con Odenkirk en el rol protagónico. El arco cronológico de los hechos ubica a la serie como precuela y secuela de Breaking Bad. Nos enteramos del porqué Jimmy McGill se convierte en Saul Goodman y de lo que enciende la ambición de Gus Fring, el exitoso empresario cuya cadena de restaurantes llamada Pollos Hermanos es usada para el narcotráfico. Better Call Saul tiene seis temporadas y 63 episodios, y baila con pañuelo propio; no depende del sustento narrativo de Breaking Bad.

Better Call Saul va más allá de la historia de un abogado chueco; no es solo un muestrario de reyertas entre narcotraficantes en la frontera entre Estados Unidos y México. Como Breaking Bad, es mucho más; es la radiografía del proceso de la descomposición humana. Todos sus personajes, en algún tramo, tienen la oportunidad de no ser lo que son. Entre el deseo de ser y la difícil decisión de no ser, yace el nervio de una serie que más de un entendido califica como superior a Breaking Bad. Para debatirlo. Better Call Saul cumplió en este 2015 una década de sólida vigencia. En plataformas.

2022, final de temporada. De antología el último episodio de BBC, “Saúl Gone/Ya no queda nada”. El final es más consistente que el de Breaking Bad, que no es poco.

Película. El camino (2019) sigue el destino de Jesse Pinkman (Aaron Paul), mano derecha de Walter White.

