La llegada del FC Barcelona a Lima es un hecho. El elenco 'blaugrana' disputará un amistoso en la capital peruana, luego de que se postergara su arribo para el presente mes (diciembre del 2025) por cruce de fechas en su calendario deportivo.

Según mencionó Gustavo Peralta, ya hay un acuerdo para que el elenco español visite Perú el próximo año. Incluso, el primer pago ya se hizo efectivo poder asegurar la negociación. "La misma empresa que está haciendo el evento de traer a Inter de Miami, que es la misma que hizo el partido ante Universitario, ha cerrado el acuerdo para que Barcelona venga a Lima", señaló el periodista.

¿Barcelona jugará ante Alianza Lima o Universitario?

Una de las incógnitas es quién será el equipo que enfrente al club español. Considerando esto, también se podrá saber cuál será el estadio que albergue este encuentro. En caso de que Alianza Lima sea el elegido, jugarían en el Estadio Nacional, y si es Universitario de Deportes, los 'cremas' llevarían el partido al Monumental.

"¿El rival? Ese es el tema, hay que ver. Está la posibilidad de jugar en el Nacional contra Alianza Lima o en el Monumental contra Universitario. Ya será una negociación de la empresa productora, pero Barcelona viene a Lima. Confirmado", mencionó el periodista en L1 Radio.

PUEDES VER: Barcelona venció a Guadalajara de visita y clasificó a los octavos de final de la Copa del Rey

¿Cuándo jugará Barcelona el amistoso en Lima?

Según las negociaciones que tuvieron con la empresa productora, Barcelona fue quien propuso la fecha del partido, el cual está pactado para el 30 de abril de 2026. "La fecha la puso Barcelona. El jueves 30 de abril de 2026 viene Barcelona a Lima", informó el periodista deportivo.

Tengamos en cuenta que la fecha podría complicar a los 'compadres' ya que, la 'U' estará disputando la fase de grupos de la Copa Libertadores según el calendario de la Conmebol. Por otro lado, si Alianza Lima hace lo propio y clasifica a la fase mencionada, podría sufrir el mismo inconveniente.