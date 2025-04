La reciente edición del programa 'Enfocados' tuvo como invitado al recordado exfutbolista Donny Neyra, quien supo brillar con la camiseta de Universitario de Deportes en el año 2008. En diálogo con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el exmediocampista recordó su paso por el conjunto merengue y la gran relación que tuvo con el entrenador Ricardo Gareca.

Bajo las órdenes del actual técnico de la selección chilena, Neyra fue clave para que el elenco crema logre ganar el Torneo Apertura 2008. Además, registró un sobresaliente nivel y marcó varios golazos de larga distancia.

Donny Neyra recuerda su gran relación con Ricardo Gareca

Al ser consultado sobre el mejor momento de su carrera profesional, Donny Neyra consideró que este fue en el Universitario de Ricardo Gareca. Sin embargo, remarcó que, más allá del plus que tenía el 'Tigre' para motivarlo, ya contaba con condiciones futbolísticas para resaltar.

"Sí, pero... Salí a conocerme más por el tema de los goles, pero no van a decir que Ricardo (Gareca) me enseño a jugar. El plus era la motivación y la confianza que te daba. Que me enseñó a jugar, imposible, pero ese fue el plus", indicó.

Por otra parte, el exjugador de 41 años no dudó al mencionar que Gareca fue el mejor entrenador que tuvo. Además, brindó detalles de la gran relación entre ambos y la libertad que le daba en el campo de juego.

"El profe es una persona que quiero y estimo mucho. Un gran aprecio, una gran persona. Lo mejor de lo mejor. Sí (el técnico más especial que tuvo), la verdad que sí. Es una persona con la que podía conversar, dialogar y contarle cosas privadas. Él también lo hacía. Fue una afinidad muy buena (...). Haz lo que quiera me decía. A veces me decía baja, otras veces no o que salga por acá. Me daba bastante libertad", concluyó.

¿En qué clubes jugó Donny Neyra?

Donny Neyra, el exfutbolista peruano, tuvo una carrera bastante variada. Empezó su trayectoria en el fútbol argentino y luego pasó por varios clubes peruanos.