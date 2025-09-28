Se viralizó una supuesta pelea entre 'Kun' Agüero y el padre de Lamine Yamal. Foto: composición LR/captura de Kun Agüero/captura de Instagram

Hace unas horas se viralizó una tensa discusión entre el mítico jugador argentino Sergio 'Kun' Agüero y Mounir Nasraoui, padre de la actual estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal. Cabe resaltar que este último no se mostró conforme con el resultado del Balón de Oro, que terminó en manos del jugador del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé.

En la conversación se observa cómo el 'Kun' critica la actitud del padre de Yamal, a lo que este le responde de manera burlona haciendo alusión al problema cardíaco que obligó al argentino a retirarse del fútbol. Sin embargo, líneas más abajo, Agüero reaccionó de forma despectiva al señalar que, de no ser por su hijo, Nasraoui estaría "vendiendo medias en la calle". Estos comentarios se difundieron rápidamente en redes sociales, aunque por el momento no existe una fuente oficial que confirme la veracidad de lo ocurrido.

Se viraliza supuesta pelea entre 'Kun' Agüero y el padre de Lamine Yamal

“Fua, qué neg... cabeza resultó ser el papá de Lamine Yamal”, dijo Sergio Agüero, tras esto Mounir Nasraoui contestaría lo siguiente: “¿Pero quién es este chavalín? Fíjate si te funciona bien el corazón, tío, que la palmas jaja”.

“Cállate, marroquí, que si no fuera por tu hijo estarías vendiendo medias en la calle”, habría contestado el exjugador argentino.

Por ahora, se desconoce el origen de estas supuestas conversaciones, por lo que no se puede darles veracidad. Aun así, generaron un gran revuelo en redes sociales. De inmediato, distintos medios y especialistas comenzaron a investigar en busca de pruebas que confirmaran el hecho, mientras que algunos usuarios de X recurrieron a “Grok”, la inteligencia artificial de la plataforma, para intentar aclararlo.

¿Quién es Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal?

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, futbolista del FC Barcelona y de la Selección Española, tiene raíces marroquíes. Mantiene una relación cercana con su hijo y suele expresar abiertamente sus opiniones, aun cuando generan controversia, como sucedió con el Balón de Oro.

Cabe recordar que tras el segundo lugar obtenido por Yamal en la edición 2025, por detrás de Ousmane Dembélé, Nasraoui mostró su malestar al señalar que su hijo merecía el galardón y calificó el resultado como un “daño moral”, sugiriendo que el proceso de votación no fue del todo transparente.