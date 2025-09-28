HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros
Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     
Deportes

¿Sergio 'Kun' Agüero y el padre de Lamine Yamal se insultaron? Lo que se sabe del supuesto cruce en redes sociales

Una tensa discusión entre Sergio 'Kun' Agüero y Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, se viraliza en redes sociales. Aunque de momento se desconoce su veracidad.

Se viralizó una supuesta pelea entre 'Kun' Agüero y el padre de Lamine Yamal. Foto: composición LR/captura de Kun Agüero/captura de Instagram
Se viralizó una supuesta pelea entre 'Kun' Agüero y el padre de Lamine Yamal. Foto: composición LR/captura de Kun Agüero/captura de Instagram

Hace unas horas se viralizó una tensa discusión entre el mítico jugador argentino Sergio 'Kun' Agüero y Mounir Nasraoui, padre de la actual estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal. Cabe resaltar que este último no se mostró conforme con el resultado del Balón de Oro, que terminó en manos del jugador del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé.

En la conversación se observa cómo el 'Kun' critica la actitud del padre de Yamal, a lo que este le responde de manera burlona haciendo alusión al problema cardíaco que obligó al argentino a retirarse del fútbol. Sin embargo, líneas más abajo, Agüero reaccionó de forma despectiva al señalar que, de no ser por su hijo, Nasraoui estaría "vendiendo medias en la calle". Estos comentarios se difundieron rápidamente en redes sociales, aunque por el momento no existe una fuente oficial que confirme la veracidad de lo ocurrido.

PUEDES VER: Álvaro Ampuero deja fuerte autocrítica tras perder 3-2 ante Universitario, pero advierte: "Esperemos que la 'U' pueda caer"

lr.pe

Se viraliza supuesta pelea entre 'Kun' Agüero y el padre de Lamine Yamal

“Fua, qué neg... cabeza resultó ser el papá de Lamine Yamal”, dijo Sergio Agüero, tras esto Mounir Nasraoui contestaría lo siguiente: “¿Pero quién es este chavalín? Fíjate si te funciona bien el corazón, tío, que la palmas jaja”.

“Cállate, marroquí, que si no fuera por tu hijo estarías vendiendo medias en la calle”, habría contestado el exjugador argentino.

Por ahora, se desconoce el origen de estas supuestas conversaciones, por lo que no se puede darles veracidad. Aun así, generaron un gran revuelo en redes sociales. De inmediato, distintos medios y especialistas comenzaron a investigar en busca de pruebas que confirmaran el hecho, mientras que algunos usuarios de X recurrieron a “Grok”, la inteligencia artificial de la plataforma, para intentar aclararlo.

PUEDES VER: Figura de Alianza Atlético deja recado a Universitario previo a crucial partido por el Torneo Clausura: "Le ganamos a los tres grandes"

lr.pe

¿Quién es Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal?

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, futbolista del FC Barcelona y de la Selección Española, tiene raíces marroquíes. Mantiene una relación cercana con su hijo y suele expresar abiertamente sus opiniones, aun cuando generan controversia, como sucedió con el Balón de Oro.

Cabe recordar que tras el segundo lugar obtenido por Yamal en la edición 2025, por detrás de Ousmane Dembélé, Nasraoui mostró su malestar al señalar que su hijo merecía el galardón y calificó el resultado como un “daño moral”, sugiriendo que el proceso de votación no fue del todo transparente.

Notas relacionadas
Influencer española que fue captada con Lamine Yamal en Italia: "No es tan humilde y no está bien asesorado"

Influencer española que fue captada con Lamine Yamal en Italia: "No es tan humilde y no está bien asesorado"

LEER MÁS
Padre de Lamine Yamal explota tras derrota de su hijo en el Balón de Oro 2025 ante Dembélé: "El mayor daño moral a un ser humano"

Padre de Lamine Yamal explota tras derrota de su hijo en el Balón de Oro 2025 ante Dembélé: "El mayor daño moral a un ser humano"

LEER MÁS
Nicki Nicole consoló a su novio Lamine Yamal con romántico mensaje tras no ganar el Balón de Oro: “Mi estrella”

Nicki Nicole consoló a su novio Lamine Yamal con romántico mensaje tras no ganar el Balón de Oro: “Mi estrella”

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 28 de septiembre 2025: ganadores, orden de llegada y premios de todas las carreras del INH

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 28 de septiembre 2025: ganadores, orden de llegada y premios de todas las carreras del INH

LEER MÁS
Figura de Alianza Atlético deja recado a Universitario previo a crucial partido por el Torneo Clausura: "Le ganamos a los tres grandes"

Figura de Alianza Atlético deja recado a Universitario previo a crucial partido por el Torneo Clausura: "Le ganamos a los tres grandes"

LEER MÁS
Italia venció 3-1 a Bulgaria y es el nuevo campeón del Mundial de Vóley Masculino 2025

Italia venció 3-1 a Bulgaria y es el nuevo campeón del Mundial de Vóley Masculino 2025

LEER MÁS
Diego Rebagliati explicó por qué Alianza Lima no puede quedarse con Hernán Barcos y Paolo Guerrero para el 2026: "Tienen que elegir"

Diego Rebagliati explicó por qué Alianza Lima no puede quedarse con Hernán Barcos y Paolo Guerrero para el 2026: "Tienen que elegir"

LEER MÁS
Álvaro Ampuero deja fuerte autocrítica tras perder 3-2 ante Universitario, pero advierte: "Esperemos que la 'U' pueda caer"

Álvaro Ampuero deja fuerte autocrítica tras perder 3-2 ante Universitario, pero advierte: "Esperemos que la 'U' pueda caer"

LEER MÁS
Diego Penny arremete contra Néstor Gorosito por sus declaraciones sobre Kevin Quevedo: "No salgas después a despotricar"

Diego Penny arremete contra Néstor Gorosito por sus declaraciones sobre Kevin Quevedo: "No salgas después a despotricar"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

Deportes

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Al Nassr vs Al Ittihad EN VIVO por la primera división de Arabia Saudita: ¿a que hora, donde y como ver el partido?

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO y en qué canal ver por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota