Una de las máximas estrellas del fútbol mundial en la actualidad es Lamine Yamal. Pese a su juventud, el extremo del Barcelona ha demostrado estar a la altura de los mejores, hecho que quedó en evidencia tras la reciente gala del Balón de Oro. Sin embargo, así como su talento es innegable, también lo son sus cada vez más frecuentes escándalos extrafutbolísticos.

En junio, el futbolista fue protagonista de una polémica reunión en Italia con la influencer Fati Váquez. Los encuentros entre ambos personajes llamaron la atención debido a la diferencia de edad, pues la creadora de contenido tenía 30 años en dicho momento, mientras que Yamal apenas contaba con 17.

¿Qué dijo Fati Vásquez sobre Lamine Yamal?

Tres meses después de que se viralizaran las imágenes, la protagonista reveló detalles de lo que pasó durante sus salidas con el joven futbolista y la impresión que se llevó de este, a quien consideró como alguien "que no está bien asesorado":

"Lamine Yamal no es tan humilde. Salí con él y creo que no está bien asesorado. Conocí a su círculo más cercano y, por la forma en que lo orientan, no creo que esté bien asesorado ni tomando las decisiones correctas", contó Vásquez para el programa de YouTube 'En todas las salsas'.

"No me parece normal que, a su edad y lo que salió a la luz (que se filtró que salió conmigo), y además que a los 17 años fuera a discotecas, a fiestas, o que llevara a 10 chicas a un barco en Ibiza... ¡Obviamente los paparazzi lo van a pillar en un sitio tan popular como Ibiza!", agregó la influencer española.

Fati Vásquez duda de relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole

Acerca de la relación sentimental que mantiene Yamal con la cantante argentina Nicki Nicole, Fati Vásquez se mostró escéptica. "No creo que haya amor verdadero en la relación de Lamine con Nicki Nicole. Creo que él está muy enamorado de ella, pero ella no lo está de él. Pienso que está ahí porque le puede beneficiar", sostuvo.