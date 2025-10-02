HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Federación de construcción civil y Sutep marchan al Congreso
EN VIVO | Federación de construcción civil y Sutep marchan al Congreso     EN VIVO | Federación de construcción civil y Sutep marchan al Congreso     EN VIVO | Federación de construcción civil y Sutep marchan al Congreso     
Deportes

Mr Peet quedó maravillado con Universitario tras derrotar a Alianza Atlético: "Eso pasa con los equipos que son campeones"

Con una sólida defensa y un ataque efectivo, la 'U' se sitúa en la cima de la tabla, generando respeto entre sus rivales e incluso Mr. Peet se rindió al brillante trabajo de los bicampeones.

Mr Peet eligió a Universitario por su triunfo contra Alianza Atlético. Foto: Lr/Madrugol
Mr Peet eligió a Universitario por su triunfo contra Alianza Atlético. Foto: Lr/Madrugol

Universitario parece invencible en la Liga 1, tras derrotar 2-0 a Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 y estirar el invicto en el último certamen del año. La 'U' demostró una solida defensa y variantes en la zona ofensiva para abrir la muralla planteada por el equipo de Sullana. De este modo, los 'cremas' se mantiene en la cima de la tabla de posiciones y se ganaron el respeto de los rivales e incluso de Mr Peet.

Los dirigidos por Jorge Fossati pasaron apuros en el primer tiempo para romper el esquema defensivo de Sullana bajo el 1-5-4-1. Sin embargo, en el segundo tiempo Jairo Concha detectó los espacios en la zona medular y Andy Polo la rompió por las bandas. Los goles llegaron en el complemento gracias a Williams Riveros y al 'Tunche en el área.

PUEDES VER: Jorge Fossati y su emotivo mensaje a los hinchas de Universitario tras vencer a Alianza Atlético: "Muy feliz, dimos otro paso más"

lr.pe

¿Por qué Mr Peet quedó maravillado con Universitario tras derrotar a Alianza Atlético en el Torneo Clausura?

La 'U' no jugó un brillante partido contra Alianza Universidad, pero golpeó en momentos claves y en al banca de suplentes también encontró soluciones. "Detectan los goles en el momento preciso. Este Universitario tiene una gran virtud, que pasa generalmente a los equipos que son campeones o que tienen el perfil de campeón. No apareció Valera, pero apareció Pérez Guedes. Entra ya aparece el 'Tunche'. Te habla de la variedad de estos equipos que tienen perfil de campeones", enfatizó un asombrado Mr. Peet en 'Madrugol'.

Con el triunfo de Universitario, el equipo crema conserva una ventaja de cinco puntos sobre su inmediato perseguidor, Cusco FC. A pesar de que los 'merengues' cuentan con un encuentro adicional, su posición en la tabla les asegura que no podrán ser alcanzados durante la jornada en la que tengan descanso.

PUEDES VER: Universitario estrenará inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

lr.pe

¿Qué dijo Mr Peet sobre polémico pisotón de Inga en triunfo de Universitario?

"Vimos a un Universitario muy superior a Alianza Atlético de Sullana. Hay una jugada polémica de Inga. Yo no me voy a quedar en algunas jugadas puntuales porque en el tema del VAR se maneja con distintos criterios. Muchas veces no termina siendo la responsabilidad del que está en la cancha, sino de los que manejan el VAR con distintos criterios. Ese tipo de jugadas parecidas, y hasta de menor intensidad, daban como conclusión la roja", sentenció el experimentado periodista en el programa 'Madrugol'.

Notas relacionadas
Jorge Fossati y su emotivo mensaje a los hinchas de Universitario tras vencer a Alianza Atlético: "Muy feliz, dimos otro paso más"

Jorge Fossati y su emotivo mensaje a los hinchas de Universitario tras vencer a Alianza Atlético: "Muy feliz, dimos otro paso más"

LEER MÁS
Universitario estrenará inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

Universitario estrenará inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

LEER MÁS
Canal confirmado Universitario contra Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura

Canal confirmado Universitario contra Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario estrenará inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

Universitario estrenará inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

LEER MÁS
Raúl Ruidíaz sobre clasificación de la U. de Chile ante Alianza Lima: "Si ganaron, es porque estuvieron mucho mejor que el rival"

Raúl Ruidíaz sobre clasificación de la U. de Chile ante Alianza Lima: "Si ganaron, es porque estuvieron mucho mejor que el rival"

LEER MÁS
Roberto Mosquera lanza fuerte crítica tras goleada 5-1 y seguir en el descenso: “Quien no puede con la presión, que se dedique al ajedrez”

Roberto Mosquera lanza fuerte crítica tras goleada 5-1 y seguir en el descenso: “Quien no puede con la presión, que se dedique al ajedrez”

LEER MÁS
Lista de convocados de Manuel Barreto para la selección peruana: la nómina con varias sorpresas y sin Gianluca Lapadula ni Paolo Guerrero

Lista de convocados de Manuel Barreto para la selección peruana: la nómina con varias sorpresas y sin Gianluca Lapadula ni Paolo Guerrero

LEER MÁS
Padre de Renato Tapia y su contundente postura sobre designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: "No era el indicado"

Padre de Renato Tapia y su contundente postura sobre designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: "No era el indicado"

LEER MÁS
¡Con Diego Romero y Anderson Villacorta! Las sorpresas en primera lista de convocados de Manuel Barreto como DT de Perú para duelo con Chile

¡Con Diego Romero y Anderson Villacorta! Las sorpresas en primera lista de convocados de Manuel Barreto como DT de Perú para duelo con Chile

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Hay clases hoy jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Lo que dice Minedu

Paro de transportistas EN VIVO: así se vive la protesta en Lima y Callao, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Deportes

Edison Flores sorprende con la edad máxima que tendrá la nueva lista de Manuel Barreto: "No sé, yo tengo 31"

Mr. Peet apunta sobre el VAR tras polémico pisotón de Inga en triunfo de Universitario: "Se maneja con criterios distintos"

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Boca Juniors EN VIVO HOY y en qué canal ver por la Copa Libertadores Femenina 2025?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Dina Boluarte toma juramento de ministro de Justicia EN VIVO: presidenta nombra a Juan Cavero Lozano en reemplazo de Santiváñez

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025