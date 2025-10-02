Universitario parece invencible en la Liga 1, tras derrotar 2-0 a Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 y estirar el invicto en el último certamen del año. La 'U' demostró una solida defensa y variantes en la zona ofensiva para abrir la muralla planteada por el equipo de Sullana. De este modo, los 'cremas' se mantiene en la cima de la tabla de posiciones y se ganaron el respeto de los rivales e incluso de Mr Peet.

Los dirigidos por Jorge Fossati pasaron apuros en el primer tiempo para romper el esquema defensivo de Sullana bajo el 1-5-4-1. Sin embargo, en el segundo tiempo Jairo Concha detectó los espacios en la zona medular y Andy Polo la rompió por las bandas. Los goles llegaron en el complemento gracias a Williams Riveros y al 'Tunche en el área.

¿Por qué Mr Peet quedó maravillado con Universitario tras derrotar a Alianza Atlético en el Torneo Clausura?

La 'U' no jugó un brillante partido contra Alianza Universidad, pero golpeó en momentos claves y en al banca de suplentes también encontró soluciones. "Detectan los goles en el momento preciso. Este Universitario tiene una gran virtud, que pasa generalmente a los equipos que son campeones o que tienen el perfil de campeón. No apareció Valera, pero apareció Pérez Guedes. Entra ya aparece el 'Tunche'. Te habla de la variedad de estos equipos que tienen perfil de campeones", enfatizó un asombrado Mr. Peet en 'Madrugol'.

Con el triunfo de Universitario, el equipo crema conserva una ventaja de cinco puntos sobre su inmediato perseguidor, Cusco FC. A pesar de que los 'merengues' cuentan con un encuentro adicional, su posición en la tabla les asegura que no podrán ser alcanzados durante la jornada en la que tengan descanso.



¿Qué dijo Mr Peet sobre polémico pisotón de Inga en triunfo de Universitario?

"Vimos a un Universitario muy superior a Alianza Atlético de Sullana. Hay una jugada polémica de Inga. Yo no me voy a quedar en algunas jugadas puntuales porque en el tema del VAR se maneja con distintos criterios. Muchas veces no termina siendo la responsabilidad del que está en la cancha, sino de los que manejan el VAR con distintos criterios. Ese tipo de jugadas parecidas, y hasta de menor intensidad, daban como conclusión la roja", sentenció el experimentado periodista en el programa 'Madrugol'.