EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao
Fútbol Peruano

Reimond Manco encara a DT Cusco FC por sus indirectas a Alianza Lima y Cristal: "Yo he jugado en Cusco y poco no pagan"

El popular 'Rei' no pasó por alto los descargos del argentino sobre el presupuesto de Cusco FC. En sentido, consideró que sus palabras son una "falta de respeto" para clubes como Alianza y Cristal.

Cusco FC es el único escolta de Universitario de Deportes en el Torneo Clausura. Foto: composición LR/Manco TV/Cusco FC
Las declaraciones de Miguel Ángel Rondelli, entrenador de Cusco FC, siguen generando repercusión. Luego de perder frente a Universitario de Deportes el pasado fin de semana, el argentino dejó una indirecta a los "clubes que tiene mayor presupuesto y no pelean el Torneo Clausura". Estas palabras no fueron ajenas al exfutbolista Reimond Manco, quien señaló que el estratega no fue honesto.

"Cusco es un equipo que volvió al triunfo (ante Deportivo Garcilaso), pero después de escuchar las declaraciones de Rondelli prácticamente lavándose las manos. No sé si lo hizo anticipando que si Cusco pierde el paso no le digan nada o para quitarle presión a sus jugadores, eso lo sabe él. Prácticamente, dijo 'por qué me vienen a criticar si somos el equipo con el décimo presupuesto del fútbol peruano y los que tienen más presupuesto quieren que nosotros hagamos lo que ellos no hacen'", manifestó en su canal de YouTube 'Manco TV'.

Reimond Manco le responde a DT de Cusco FC por sus indirectas

En ese sentido, Reimond Manco consideró que los dichos de Rondelli no se ajustan a la verdad. El 'Jotita' recordó su etapa en el conjunto imperial e indicó que los sueldos no eran bajos.

"Rondelli, eso es mentira que eres el equipo número 10 con mejor presupuesto del fútbol peruano. Eso lo sabemos todos. Yo he jugado en Cusco FC, cuando era Garcilaso, y poco no pagan amigo. Tú lo sabes. Yo supongo que están Alianza y Universitario parejitos, Cristal y después están Cusco y Melgar", explicó.

"No nos hagamos los locos y hay que ser ecuánimes en lo que decimos. Si quisiste quitar presión, pudiste hacerlo de otra forma. Pero tratar de decir que Alianza y Cristal le hacen barra a Cusco para que hagan lo que ellos no hacen, no tiene nada que ver. Ellos llegaron ahí por mérito de los jugadores, pero acá nadie les hace barra a ustedes. Celebro que sea un equipo que siempre intente jugar, que tiene una idea de juego bien plasmada y critico que no sea un equipo que cuando tiene que cambiar su estilo por el rival no lo haga", agregó.

Asimismo, el popular 'Rei' mencionó que estas declaraciones son una falta de respeto a clubes como Alianza Lima y Sporting Cristal. "Pero decir que Alianza o Cristal les hacen barra para que hagan lo que ellos no hicieron, eso me parece una falta de respeto. No sé por qué le dijiste ni con que sentido, pero tú tendrás tus razones", concluyó.

¿Qué dijo el DT de Cusco sobre los otros clubes de Liga 1?

Después de caer 3-2 ante Universitario en el Monumental, Miguel Ángel Rondelli señaló que a Cusco FC le ponen una responsabilidad que debe ser de otros clubes con mayor presupuesto.

"El único equipo que pelea el campeonato con la 'U' somos nosotros. Nos ponen una mochila que deben tener otros equipos. Se piensa que Cusco tiene plata. Tenemos más inteligencia que plata (…). Resulta que ahora es un fracaso lo nuestro. Otros equipos no pueden pelear arriba y le meten la responsabilidad a Cusco FC. Un club de provincia que esté peleando, y con un partido menos, esté a dos puntos de la 'U'. Una vergüenza es que equipos con el triplete de presupuesto que nosotros no peleen el campeonato. (...) Me da mucha bronca cuando dicen que lo único que le falta era que les ganáramos, que Cusco se echó para atrás", afirmó el argentino en conferencia de prensa.

